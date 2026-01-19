Hà Nội

Xã hội

Điều tra vụ mẹ tử vong, con bị vùi dưới đất khi đi mua lợn

Lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai đang tích cực làm rõ vụ việc người mẹ tử vong, con gái bị vùi dưới đất khi đi mua lợn xảy ra tại xã Xuân Ái.

Bảo Ngân

Ngày 19/1, lãnh đạo Đảng ủy xã Xuân Ái (tỉnh Lào Cai) cho biết, các đơn vị chức năng đang tích cực làm rõ vụ việc người mẹ tử vong, con gái bị vùi dưới đất trên địa bàn.

cats-3860.jpg
Hiện trường vụ việc. (Ảnh: YBTC).

Trước đó, sáng 18/1, lực lượng chức năng nhận được tin báo về việc chị T.T.H. (SN 1984, trú ở thôn Gốc Sổ, xã Mậu A) cùng con gái V.V.T. (SN 2020) xuống xem đàn lợn do một người đàn ông giới thiệu tại xã Xuân Ái để mua về bán dịp Tết. Đến tối cùng ngày, không thấy hai mẹ con về, gia đình cũng không liên lạc được nên đi tìm kiếm và thông báo đến lực lực chức năng.

Sau khi nắm được thông tin, cơ quan chức năng cử nhiều người tìm kiếm nạn nhân, làm rõ sự việc. Khi tới hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện thi thể người phụ nữ, còn bé gái bị mất tích. Tiến hành tìm kiếm nạn nhân, tới khoảng 1h30 ngày 19/1, lực lượng chức năng đã tìm thấy cháu bé đang bị vùi dưới đất.

cats-5075.jpg
Bé gái V.T.T. đang được điều trị tại Trung tâm Y tế khu vực Văn Yên (tỉnh Lào Cai). (Ảnh: HH).

Rất may nạn nhân vẫn còn sống. Cháu bé sau đó đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, sức khỏe đang dần hồi phục.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

