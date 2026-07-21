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[GALLERY] SUV địa hình Hyundai lộ diện, Land Rover Defender dè chừng

Số hóa - Xe

[GALLERY] SUV địa hình Hyundai lộ diện, Land Rover Defender dè chừng

Hyundai đang tiến gần hơn tới việc gia nhập phân khúc SUV địa hình khung gầm rời (body-on-frame) khi một mẫu xe thiết kế mới đăng ký bằng sáng chế tại Ấn Độ.

Nguyễn Chung
Đáng chú ý, những hình ảnh về mẫu SUV địa hình Hyundai hoàn toàn mới này cho thấy nhiều thay đổi so với mẫu concept Hyundai Boulder từng ra mắt hồi đầu năm, làm dấy lên đồn đoán đây có thể là phiên bản thương mại hoặc một biến thể hoàn toàn mới.
Đáng chú ý, những hình ảnh về mẫu SUV địa hình Hyundai hoàn toàn mới này cho thấy nhiều thay đổi so với mẫu concept Hyundai Boulder từng ra mắt hồi đầu năm, làm dấy lên đồn đoán đây có thể là phiên bản thương mại hoặc một biến thể hoàn toàn mới.
Theo trang RushLane, Hyundai đã nộp hồ sơ đăng ký bản quyền thiết kế cho một mẫu SUV mới tại Ấn Độ. Ban đầu, nhiều ý kiến cho rằng đây là phiên bản sản xuất của Hyundai Boulder Concept - mẫu xe ý tưởng trình làng tại Triển lãm Ô tô New York 2026. Tuy nhiên, các bản vẽ cho thấy chiếc xe đã được tinh chỉnh đáng kể, đặc biệt ở phần đầu xe.
Theo trang RushLane, Hyundai đã nộp hồ sơ đăng ký bản quyền thiết kế cho một mẫu SUV mới tại Ấn Độ. Ban đầu, nhiều ý kiến cho rằng đây là phiên bản sản xuất của Hyundai Boulder Concept - mẫu xe ý tưởng trình làng tại Triển lãm Ô tô New York 2026. Tuy nhiên, các bản vẽ cho thấy chiếc xe đã được tinh chỉnh đáng kể, đặc biệt ở phần đầu xe.
Điểm khác biệt lớn nhất nằm ở thiết kế nắp ca-pô và cụm đầu xe. Thay vì kiểu nắp ca-pô dạng vỏ sò ôm trùm hai vè trước như trên xe ý tưởng, phiên bản trong hồ sơ bằng sáng chế sử dụng kiểu ca-pô truyền thống, đặt gọn giữa hai chắn bùn. Cụm lưới tản nhiệt cũng được thiết kế kín hơn, chỉ chừa lại các khe hút gió nhỏ phía trên và phía dưới.
Điểm khác biệt lớn nhất nằm ở thiết kế nắp ca-pô và cụm đầu xe. Thay vì kiểu nắp ca-pô dạng vỏ sò ôm trùm hai vè trước như trên xe ý tưởng, phiên bản trong hồ sơ bằng sáng chế sử dụng kiểu ca-pô truyền thống, đặt gọn giữa hai chắn bùn. Cụm lưới tản nhiệt cũng được thiết kế kín hơn, chỉ chừa lại các khe hút gió nhỏ phía trên và phía dưới.
Trong khi đó, hệ thống đèn chiếu sáng hai tầng vẫn được giữ lại với cụm đèn LED xếp dọc hai bên, tạo nên diện mạo hiện đại và đậm chất SUV địa hình. Mặc dù nhiều ý kiến cho rằng thiết kế đầu xe kín có thể là dấu hiệu của một phiên bản thuần điện, Hyundai hiện chưa công bố bất kỳ thông tin nào về hệ truyền động.
Trong khi đó, hệ thống đèn chiếu sáng hai tầng vẫn được giữ lại với cụm đèn LED xếp dọc hai bên, tạo nên diện mạo hiện đại và đậm chất SUV địa hình. Mặc dù nhiều ý kiến cho rằng thiết kế đầu xe kín có thể là dấu hiệu của một phiên bản thuần điện, Hyundai hiện chưa công bố bất kỳ thông tin nào về hệ truyền động.
Bất chấp những thay đổi ở phần đầu, tổng thể mẫu SUV vẫn giữ kiểu dáng vuông vức đặc trưng của dòng xe địa hình. Xe sở hữu cản trước ngắn nhằm tăng góc tiếp cận, hốc bánh mở rộng để lắp lốp địa hình cỡ lớn, cùng các tấm ốp bảo vệ thân xe mang phong cách khỏe khoắn.
Bất chấp những thay đổi ở phần đầu, tổng thể mẫu SUV vẫn giữ kiểu dáng vuông vức đặc trưng của dòng xe địa hình. Xe sở hữu cản trước ngắn nhằm tăng góc tiếp cận, hốc bánh mở rộng để lắp lốp địa hình cỡ lớn, cùng các tấm ốp bảo vệ thân xe mang phong cách khỏe khoắn.
Một chi tiết đáng chú ý khác là cửa sau mở ngược vẫn xuất hiện trên bản vẽ đăng ký, dù chưa rõ có được giữ lại trên phiên bản thương mại hay không.Hyundai Boulder Concept từng được giới thiệu như bước khởi đầu cho dòng xe địa hình khung gầm rời hoàn toàn mới của hãng.
Một chi tiết đáng chú ý khác là cửa sau mở ngược vẫn xuất hiện trên bản vẽ đăng ký, dù chưa rõ có được giữ lại trên phiên bản thương mại hay không.Hyundai Boulder Concept từng được giới thiệu như bước khởi đầu cho dòng xe địa hình khung gầm rời hoàn toàn mới của hãng.
Theo kế hoạch được công bố trước đó, nền tảng này sẽ được sử dụng trước tiên cho một mẫu bán tải cỡ trung dự kiến ra mắt vào năm 2030, sau đó là một mẫu SUV địa hình truyền thống. Nếu được thương mại hóa, mẫu SUV này sẽ cạnh tranh trực tiếp với những tên tuổi như Jeep Wrangler, Ford Bronco hay Land Rover Defender.
Theo kế hoạch được công bố trước đó, nền tảng này sẽ được sử dụng trước tiên cho một mẫu bán tải cỡ trung dự kiến ra mắt vào năm 2030, sau đó là một mẫu SUV địa hình truyền thống. Nếu được thương mại hóa, mẫu SUV này sẽ cạnh tranh trực tiếp với những tên tuổi như Jeep Wrangler, Ford Bronco hay Land Rover Defender.
Dù hồ sơ bằng sáng chế không tiết lộ khoang nội thất, Hyundai từng cho biết Boulder Concept được phát triển theo hướng kết hợp giữa công nghệ hiện đại và khả năng vận hành thực dụng. Xe dự kiến sở hữu bảng táp-lô nhiều màn hình hiển thị riêng biệt cho hệ thống giải trí, dẫn đường và dữ liệu off-road, kết hợp màn hình HUD cỡ lớn, vô-lăng tích hợp núm xoay vật lý và các phím điều khiển cỡ lớn...
Dù hồ sơ bằng sáng chế không tiết lộ khoang nội thất, Hyundai từng cho biết Boulder Concept được phát triển theo hướng kết hợp giữa công nghệ hiện đại và khả năng vận hành thực dụng. Xe dự kiến sở hữu bảng táp-lô nhiều màn hình hiển thị riêng biệt cho hệ thống giải trí, dẫn đường và dữ liệu off-road, kết hợp màn hình HUD cỡ lớn, vô-lăng tích hợp núm xoay vật lý và các phím điều khiển cỡ lớn...
Việc Hyundai đăng ký bằng sáng chế tại Ấn Độ hiện được xem là bước đi nhằm bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trên quy mô toàn cầu, thay vì xác nhận kế hoạch mở bán tại thị trường này. Hiện Hyundai vẫn chưa lên tiếng về mẫu xe trong hồ sơ đăng ký. Tuy nhiên, những thay đổi so với Boulder Concept cho thấy dự án SUV địa hình mới của hãng đang bước vào giai đoạn hoàn thiện.
Việc Hyundai đăng ký bằng sáng chế tại Ấn Độ hiện được xem là bước đi nhằm bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trên quy mô toàn cầu, thay vì xác nhận kế hoạch mở bán tại thị trường này. Hiện Hyundai vẫn chưa lên tiếng về mẫu xe trong hồ sơ đăng ký. Tuy nhiên, những thay đổi so với Boulder Concept cho thấy dự án SUV địa hình mới của hãng đang bước vào giai đoạn hoàn thiện.
Video: Giới thiệu mẫu xe SUV địa hình Hyundai Boulder Concept.
Nguyễn Chung
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