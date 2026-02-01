Hiện trường vụ nổ lớn tại chung cư ở thành phố cảng Iran

Vụ nổ xảy ra tại một tòa chung cư ở thành phố cảng Bandar Abbas của Iran đã khiến một bé gái 4 tuổi thiệt mạng.

AP đưa tin, vụ nổ xảy ra tại một tòa chung cư ở thành phố cảng Bandar Abbas của Iran hôm 31/1. Đài truyền hình nhà nước Iran dẫn lời một quan chức cứu hỏa địa phương cho rằng vụ nổ là do rò rỉ khí gas. Truyền thông đưa tin vụ nổ khiến bé gái 4 tuổi thiệt mạng và ít nhất 14 người khác bị thương.

Tòa nhà chung cư sau vụ nổ tại thành phố cảng Bandar Abbas, Iran, ngày 31/1. Ảnh: ISNA/AP.

Một đoạn video ghi lại khung cảnh tại hiện trường cho thấy một người đàn ông bị thương được cho là thành viên của lực lượng an ninh Iran được đưa ra ngoài bằng cáng. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran phủ nhận thông tin chỉ huy hải quân của họ bị thương và không đưa ra bình luận gì về vụ nổ.

Bên trong tòa nhà bị phá hủy sau vụ nổ. Ảnh: ISNA/AP.

Trước đó cùng ngày, một vụ nổ khác được cho là do rò rỉ khí gas xảy ra tại thành phố Ahvaz ở phía tây nam đã khiến 5 người thiệt mạng, theo báo cáo của truyền thông nhà nước Iran.

Vụ nổ xảy ra một ngày trước cuộc tập trận hải quân dự kiến ​​của Iran tại eo biển Hormuz, nơi vận chuyển 1/5 lượng dầu mỏ toàn cầu. Quân đội Mỹ đã cảnh báo Iran không được đe dọa các tàu chiến hoặc hoạt động giao thông thương mại của họ tại eo biển này, nơi có thành phố Bandar Abbas.

Tình hình ở Iran vẫn căng thẳng sau lời đe dọa của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc có thể phát động một cuộc tấn công quân sự vào Iran liên quan đến các cuộc biểu tình tại nước Cộng hòa Hồi giáo này.

Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah el-Sissi hôm 31/1 đã kêu gọi giảm leo thang căng thẳng và cho biết Ai Cập đang nỗ lực đưa Mỹ và Iran đến bàn đàm phán để đạt được một “giải pháp hòa bình và toàn diện cho vấn đề hạt nhân Iran”.