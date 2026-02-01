Hà Nội

Thế giới

Hiện trường vụ nổ lớn tại chung cư ở thành phố cảng Iran

Vụ nổ xảy ra tại một tòa chung cư ở thành phố cảng Bandar Abbas của Iran đã khiến một bé gái 4 tuổi thiệt mạng.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, vụ nổ xảy ra tại một tòa chung cư ở thành phố cảng Bandar Abbas của Iran hôm 31/1. Đài truyền hình nhà nước Iran dẫn lời một quan chức cứu hỏa địa phương cho rằng vụ nổ là do rò rỉ khí gas. Truyền thông đưa tin vụ nổ khiến bé gái 4 tuổi thiệt mạng và ít nhất 14 người khác bị thương.

ap26031705493921.jpg
Tòa nhà chung cư sau vụ nổ tại thành phố cảng Bandar Abbas, Iran, ngày 31/1. Ảnh: ISNA/AP.

Một đoạn video ghi lại khung cảnh tại hiện trường cho thấy một người đàn ông bị thương được cho là thành viên của lực lượng an ninh Iran được đưa ra ngoài bằng cáng. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran phủ nhận thông tin chỉ huy hải quân của họ bị thương và không đưa ra bình luận gì về vụ nổ.

ap26031711135176.jpg
Bên trong tòa nhà bị phá hủy sau vụ nổ. Ảnh: ISNA/AP.

Trước đó cùng ngày, một vụ nổ khác được cho là do rò rỉ khí gas xảy ra tại thành phố Ahvaz ở phía tây nam đã khiến 5 người thiệt mạng, theo báo cáo của truyền thông nhà nước Iran.

Vụ nổ xảy ra một ngày trước cuộc tập trận hải quân dự kiến ​​của Iran tại eo biển Hormuz, nơi vận chuyển 1/5 lượng dầu mỏ toàn cầu. Quân đội Mỹ đã cảnh báo Iran không được đe dọa các tàu chiến hoặc hoạt động giao thông thương mại của họ tại eo biển này, nơi có thành phố Bandar Abbas.

Tình hình ở Iran vẫn căng thẳng sau lời đe dọa của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc có thể phát động một cuộc tấn công quân sự vào Iran liên quan đến các cuộc biểu tình tại nước Cộng hòa Hồi giáo này.

Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah el-Sissi hôm 31/1 đã kêu gọi giảm leo thang căng thẳng và cho biết Ai Cập đang nỗ lực đưa Mỹ và Iran đến bàn đàm phán để đạt được một “giải pháp hòa bình và toàn diện cho vấn đề hạt nhân Iran”.

Bài liên quan

Thế giới

Hiện trường vụ nổ tại nhà máy ở Hy Lạp, 4 công nhân thiệt mạng

Vụ nổ và hỏa hoạn tại một nhà máy sản xuất bánh quy ở miền trung Hy Lạp đã khiến ít nhất 4 công nhân thiệt mạng và 1 người vẫn mất tích.

AP dẫn lời các nhà chức trách ngày 26/1 cho biết, vụ nổ xảy ra tại nhà máy sản xuất bánh quy Violanta gần thành phố Trikala, cách Athens khoảng 320 km về phía bắc. Đám cháy xuất hiện sau đó đã thiêu rụi tòa nhà.

"Lực lượng cứu hỏa đã chiến đấu với ngọn lửa trong nhiều giờ trước khi tìm thấy 4 thi thể - tất cả đều là phụ nữ - trong tòa nhà bị phá hủy", nguồn tin cho hay.

Thế giới

Nổ lớn tại khu dân cư ở Hà Lan, nhiều người bị thương

Ít nhất 4 người bị thương trong vụ nổ tại một khu dân cư ở trung tâm thành phố Utrecht của Hà Lan.

AP dẫn lời một quan chức địa phương cho hay, vụ nổ, gây hỏa hoạn và thiệt hại trên diện rộng, xảy ra tại khu dân cư ở trung tâm thành phố Utrecht vào giữa buổi chiều ngày 15/1 (giờ địa phương). Lực lượng cứu hỏa đã cố gắng dập tắt ngọn lửa nhưng không thể vào được những ngôi nhà bị hư hại ngay lập tức.

"4 người bị thương trong vụ nổ đã được đưa tới bệnh viện trong thành phố. Mức độ thương tích của họ chưa được xác định. Hiện chưa rõ có trường hợp nào tử vong hay không", Sjaak Haasnoot, người phát ngôn của lực lượng cứu hộ khẩn cấp, thông tin.

Thế giới

Nổ lớn tại trung tâm huấn luyện cảnh sát ở Nga, nhiều người bị thương

Ít nhất 9 người bị thương trong vụ nổ tại một trung tâm huấn luyện cảnh sát ở Cộng hòa Komi thuộc Nga.

The Moscow Times đưa tin, vụ nổ dẫn tới hỏa hoạn xảy ra tại một trung tâm huấn luyện cảnh sát ở Syktyvkar, thủ phủ của Cộng hòa Komi, vào ngày 15/1. Các hãng truyền thông Nga đưa tin, vụ nổ xảy ra tại hội trường của tòa nhà, nơi đang được cải tạo.

Cơ quan Y tế Komi cho biết, ít nhất 9 người bị thương trong vụ nổ. 8 người đã được đưa tới bệnh viện, trong đó có 4 người nguy kịch. Một nạn nhân từ chối đến viện và được điều trị ngay tại hiện trường. Được biết, tất cả những người bị thương đều là học viên tại trung tâm.

