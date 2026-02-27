Vẻ ngoài điển trai của thiếu gia 9X thành tỷ phú sau một đêm

Hà Nội

Kinh doanh - Địa ốc

Ở tuổi 24, Eric Tse bất ngờ bước vào hàng ngũ tỷ phú USD khi được gia đình chuyển giao khối cổ phần trị giá hàng tỷ USD.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Sinh năm 1995, Eric Tse là con trai của doanh nhân Tse Ping và bà Cheng Cheung Ling – những nhà sáng lập tập đoàn dược phẩm Sino Biopharmaceutical. Ảnh: Orissa POST
Eric Tse học tiểu học ở Bắc Kinh, theo học trung học tại Hong Kong trước khi tốt nghiệp ngành tài chính tại Trường Wharton thuộc Đại học Pennsylvania (Mỹ) – nơi được xem là “cái nôi” đào tạo nhiều CEO và lãnh đạo doanh nghiệp toàn cầu. Ảnh: Getty
Sau này, Eric Tse tiếp tục theo học chương trình Thạc sĩ Quản trị và Lãnh đạo Toàn cầu theo học bổng Schwarzman Scholars tại Đại học Thanh Hoa, chương trình danh giá dành cho các nhà lãnh đạo trẻ tương lai. Ảnh: Getty
Bước ngoặt lớn đến vào cuối tháng 3/2019, khi hồ sơ công bố tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hong Kong cho thấy Eric Tse được cha mẹ chuyển giao khoảng 1/5 cổ phần tập đoàn. Theo Bloomberg, khối tài sản này tương đương khoảng 3,8 tỷ USD, giúp anh trở thành tỷ phú USD chỉ sau một đêm ở tuổi 24. Ảnh: SCMP
Cùng thời điểm đó, Eric Tse được bổ nhiệm làm giám đốc điều hành Sino Biopharmaceutical với mức lương gần 500.000 USD mỗi năm. Ảnh: SCMP
Nhờ lượng cổ phần lớn, Eric Tse lọt vào danh sách 550 người giàu nhất thế giới do Forbes công bố. Ảnh: SCMP
Không chỉ tham gia điều hành doanh nghiệp gia đình, Eric Tse còn thành lập China Summit Foundation – tổ chức phi lợi nhuận hỗ trợ các sáng kiến về giáo dục, văn hóa và phát triển thế hệ trẻ. Ảnh: SCMP
Tháng 7/2022, Eric Tse chính thức trở thành CEO của Sino Biopharmaceutical. Song song đó, Eric Tse giữ chức Chủ tịch Chia Tai Tianqing Pharmaceutical Group – công ty con lớn nhất của tập đoàn, chuyên phát triển các loại thuốc điều trị ung thư, bệnh gan và bệnh hô hấp. Ảnh: SCMP
Từ danh xưng “thiếu gia thừa kế”, Eric Tse đang từng bước xây dựng hình ảnh một lãnh đạo trẻ của ngành dược, đại diện cho thế hệ doanh nhân mới kết hợp nền tảng gia đình, giáo dục quốc tế và tham vọng mở rộng ảnh hưởng toàn cầu. Ảnh: SCMP
Trên mạng xã hội, Eric Tse nhận nhiều lời khen về gương mặt điển trai, "hack" tuổi. Ảnh: Weibo
