Xuất phát điểm ít biết của các tỷ phú giàu nhất thế giới

Kinh doanh

Đằng sau câu chuyện khởi nghiệp của các tỷ phú hàng đầu thế giới là một điểm chung ít khi được nhắc tới: nền tảng gia đình, giáo dục và môi trường xã hội.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Elon Musk sinh ra tại Pretoria (Nam Phi) trong một gia đình thuộc tầng lớp trung lưu cao. Cha ông là kỹ sư cơ điện, mẹ là người mẫu kiêm chuyên gia dinh dưỡng. Ảnh: Forbes
Dù tuổi thơ không dễ dàng về mặt tinh thần, Musk vẫn có điều kiện tiếp cận tri thức và công nghệ sớm hơn phần lớn bạn bè cùng trang lứa. Ảnh: CNBC
Khi máy tính cá nhân còn hiếm, Elon Musk đã sử dụng Commodore VIC-20 từ năm 10 tuổi và tự học lập trình. Ảnh: SCMP
Bill Gates lớn lên tại Seattle (Mỹ) trong một gia đình thượng lưu. Cha là luật sư danh tiếng, mẹ tham gia hội đồng quản trị nhiều tổ chức lớn và có mối quan hệ sâu rộng trong giới doanh nghiệp. Ảnh: NBC News
Bill Gates theo học tại Lakeside School — ngôi trường hiếm hoi thời đó trang bị hệ thống máy tính kết nối mainframe. Ảnh: CNBC
Khi đa số thanh thiếu niên chưa từng chạm vào máy tính, Bill Gates đã có hàng nghìn giờ lập trình từ rất sớm. Ảnh: BI
Mark Zuckerberg sinh năm 1984 tại New York trong gia đình trung lưu cao, với cha là nha sĩ và mẹ là bác sĩ tâm lý. Ngay từ nhỏ, ông đã được thuê gia sư riêng dạy lập trình — điều hiếm gặp vào thời điểm đó. Ảnh: Forbes
Zuckerberg theo học Phillips Exeter Academy trước khi vào Harvard, hai môi trường giáo dục thuộc nhóm tinh hoa. Ảnh: Getty
Jeff Bezos sinh năm 1964 tại Albuquerque (Mỹ), trong gia đình có nền tảng ổn định. Cha dượng là kỹ sư ngành năng lượng, ông ngoại từng giữ vị trí lãnh đạo trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử. Ảnh: BI
Sau khi tốt nghiệp Đại học Princeton và làm việc tại quỹ đầu tư D.E. Shaw, Jeff Bezos quyết định rời bỏ công việc ổn định để thành lập Amazon. Ảnh: BI
Một chi tiết đáng chú ý là khoản đầu tư khoảng 300.000 USD từ cha mẹ — phần lớn tiền tiết kiệm cả đời — vào startup còn đầy rủi ro khi đó. Ảnh: Forbes
