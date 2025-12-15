Hà Nội

Bất động sản

Đấu giá thành công dự án khu dân cư, Lào Cai thu về hơn 216 tỷ đồng

Với việc tổ chức đấu giá thành công Dự án Khu dân cư nông thôn mới tại tổ dân phố Ngòi Đong 1, tỉnh Lào Cai thu về ngân sách Nhà nước hơn 216 tỷ đồng.

Hạo Nhiên

Tỉnh Lào Cai vừa tổ chức đấu giá thành công quyền sử dụng đất lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu dân cư nông thôn mới tại tổ dân phố Ngòi Đong 1, phường Âu Lâu, thu về cho ngân sách địa phương hơn 216 tỷ đồng.

Được biết, khu đất đấu giá nằm trong quy hoạch phát triển đô thị trọng điểm của tỉnh Lào Cai, có vị trí đắc địa ven sông Hồng với tiềm năng lớn về thương mại và dịch vụ.

Dự án được quy hoạch với cơ cấu sản phẩm đa dạng, gồm: 47 căn biệt thự song lập trên diện tích 6.933 m²; 15 căn biệt thự đơn lập xây thô, hoàn thiện mặt ngoài trên diện tích 3.697 m²; và 95 căn nhà liền kề xây thô, hoàn thiện mặt ngoài với tổng diện tích 10.200 m².

image.jpg
Ảnh minh hoạ.

Việc đấu giá thành công quỹ đất lớn trong tháng cuối năm cho thấy sự quan tâm của nhà đầu tư đối với thị trường bất động sản địa phương, đặc biệt là phân khúc ven sông. Đồng thời, đóng góp nguồn thu quan trọng cho ngân sách nhà nước của tỉnh Lào Cai trong năm 2025.

Trước đó, ngày 4/12, thị trường bất động sản Lào Cai cũng ghi nhận một phiên đấu giá quyền sử dụng đất sôi động tại khu vực GO! Yên Bái (phường Yên Bái), thu hút hơn 1.000 hồ sơ tham gia.

Kết quả, phiên đấu giá đã thu về trên 322,7 tỷ đồng cho 87/102 lô đất, cao hơn giá khởi điểm hơn 21,2 tỷ đồng.

