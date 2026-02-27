Nhà mái ngói mang phong cách dịu dàng, thơ mộng

Ngôi nhà vườn gây ấn tượng với vẻ đẹp bình dị trong khung cảnh nông thôn nhưng không kém phần hiện đại.
Trong những khoảnh khắc gia đình được chia sẻ, 'công chúa nhỏ' của Cao Minh Đạt và Trúc Trương gây chú ý bởi vẻ ngoài bụ bẫm, ngủ ngoan trong vòng tay bố mẹ.
Viện nghiên cứu chiến tranh của Mỹ (ISW) cho rằng, người Nga sẽ không tấn công Konstantinovka, mà thay vào đó sẽ tạo ra một "vũng lầy" tại đây.
Mang vẻ ngoài khác lạ, chim di Araripe (Antilophia bokermanni) nổi bật như một biểu tượng mong manh của đa dạng sinh học và nỗ lực bảo tồn khẩn cấp.
Bên rìa sa mạc và dãy núi Atlas hùng vĩ, Ait-Ben-Haddou Ksar (Morocco) hiện lên như một pháo đài đất nung cổ tích, lưu giữ dấu ấn lịch sử suốt nhiều thế kỷ.
Google nâng cấp Circle to Search trên Galaxy S26 với khả năng nhận diện đa vật thể và tích hợp thử đồ ảo, mở rộng mạnh mẽ tìm kiếm trực quan Android.
Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan Khawaja Mohammad Asif tuyên bố nước này đã hết kiên nhẫn và đang trong một "cuộc chiến công khai" với Afghanistan.
Các nhà khảo cổ học ở Ba Lan đã khai quật một ngôi mộ tập thể chứa hài cốt của 18 lính dù Đức quốc xã chết trong Chiến tranh thế giới 2.
Trong những khoảnh khắc gia đình được chia sẻ, 'công chúa nhỏ' của Cao Minh Đạt và Trúc Trương gây chú ý bởi vẻ ngoài bụ bẫm, ngủ ngoan trong vòng tay bố mẹ.
Phương Anh Đào lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn. Lần hiếm hoi chia sẻ chuyện tình cảm, cô cho biết bản thân từng muốn kết hôn năm 18 tuổi.
Tại Hồ Bắc, Trung Quốc, robot đặc biệt đã thay thế con người sửa chữa đường dây 10 kV đang mang điện, đánh dấu bước tiến lớn về an toàn ngành điện.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 28/2, Cự Giải khi quý nhân xuất hiện giúp sự nghiệp thăng tiến. Bảo Bình năng lượng tích cực, mọi việc suôn sẻ
Trấn Thành liên tục pha trò phía sau ống kính, Văn Mai Hương nhiều lần tạo dáng selfie cùng đồng nghiệp ở hậu trường phim "Thỏ ơi".
Toyota đã chính thức trình ra mắt Land Cruiser FJ 2026, đây được xem như bản thu nhỏ của dòng Land Cruiser danh tiếng với phong cách thiết kế retro đặc trưng.
Trong bộ trang phục thể thao tông hồng pastel ngọt ngào, hot girl Mai Hà Hoàng Yến khéo léo khoe trọn những đường cong cơ thể 'vạn người mê'.
Trong 7 ngày tới, vận khí của một số con giáp có thể chuyển biến mạnh mẽ, mở ra bước ngoặt quan trọng về tiền bạc và sự nghiệp.
Giữa khung cảnh tuyết trắng xóa đậm chất cổ tích, nhan sắc trong trẻo nhưng không kém phần quyến rũ của Ngân Hà đã trở thành tâm điểm chú ý.
Khác hẳn với hình tượng 'nàng thơ' trong trẻo, ngọt ngào ngày nào, nữ streamer đình đám Mina Young mới đây xuất hiện với diện mạo đầy quyền lực, cuốn hút.
Hoa sưa nở trắng trời Hà Nội đầu năm, không rực rỡ nhưng đủ khiến nhiều người dừng chân. “Mưa hoa” rơi nhẹ theo gió, vẽ nên một Thủ đô dịu dàng đầy xao xuyến.
Mẫu xe điện VinFast EC Van bản cửa lùa vừa xuất hiện tại Việt Nam, giá tăng khoảng 10 triệu đồng. Xe có pin 17 kWh, tầm hoạt động 150 km và tải trọng 600 kg.
Không ít gương mặt của showbiz Việt có nền tảng học vấn thuộc khối ngành Y – Dược trước khi hoặc song song với việc theo đuổi nghệ thuật.
Sinh sống khắp vùng Sahel và Tây Phi, tộc người Fulani nổi bật với truyền thống du mục chăn nuôi, văn hóa độc đáo và ảnh hưởng lịch sử sâu rộng trong khu vực.