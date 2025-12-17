Hà Nội

Bất động sản

Tam Điệp sắp đấu giá 20 lô đất, khởi điểm 4 triệu đồng/m2

Tỉnh Ninh Bình chuẩn bị đưa 20 lô đất tại phường Tam Điệp ra tổ chức đấu giá, khởi điểm thấp nhất từ 4 triệu đồng/m2.

Hạo Nhiên

Ngày 17/12, thông tin từ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị chuẩn phối hợp tổ chức đấu giá 20 lô đất tại phường Tam Điệp.

Theo đó, các lô đất có diện tích 102 - 300 m2, với giá khởi điểm 4 - 8 triệu đồng/m2.

Thời gian, địa điểm phát hành hồ sơ tham gia đấu giá từ 8h ngày 17/12 đến 17h ngày 30/12 tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình, địa chỉ: Đường Đại Cồ Việt, phố Thiên Sơn, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, điện thoại: 0229.3636.668, Hotline - Zalo: 0902.180.281.

image-2.jpg
Ảnh minh hoạ.

Thời gian, địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký tham gia đấu giá từ 8h ngày 17/12 đến 17h ngày 30/12 tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình; Trung tâm Văn hoá phường Tam Điệp.

Thời gian, địa điểm tiếp nhận phiếu trả giá đấu giá từ 8h ngày 17/12 đến 17h ngày 30/12 tại Trung tâm Văn hoá phường Tam Điệp.

Khách hàng nộp tiền đặt trước trong thời hạn từ 8h ngày 17/12 đến 17h ngày 30/12 vào tài khoản ngân hàng của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình.

Phương thức, hình thức đấu giá, đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Phiên đấu giá được tổ chức lúc 8h ngày 3/1/2026, tạiTrung tâm Văn hoá phường Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình.

