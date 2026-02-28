Hà Nội

Kinh doanh - Địa ốc

Chân dung 2 thiếu gia 9X vừa ứng cử đại biểu HĐND

Hai doanh nhân 9X Đỗ Vinh Quang và Nguyễn Viết Vương đang trở thành tâm điểm khi cùng xuất hiện trong danh sách ứng cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026–2031.

Hoàng Minh (tổng hợp)

Danh sách chính thức ứng cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026–2031 tại nhiều địa phương vừa được công bố đã thu hút sự quan tâm của dư luận khi xuất hiện nhiều doanh nhân trẻ. Trong đó, hai cái tên nổi bật là ông Nguyễn Viết Vương tại Quảng Trị và ông Đỗ Vinh Quang tại Hà Nội.

Đỗ Vinh Quang – doanh nhân trẻ trong hệ sinh thái T&T

Theo danh sách ứng viên HĐND vừa công bố của Hà Nội, toàn thành phố có 205 ứng viên tại 31 đơn vị bầu cử để lựa chọn 125 đại biểu. Trong đó, ông Đỗ Vinh Quang là một trong 7 ứng viên tại đơn vị bầu cử số 30.

Sinh năm 1995, Đỗ Vinh Quang là con trai thứ hai của doanh nhân Đỗ Quang Hiển – nhà sáng lập T&T Group và Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SHB. Ông Đỗ Vinh Quang tốt nghiệp ngành Tài chính – Ngân hàng tại Đại học City London và hoàn thành chương trình thạc sĩ quản trị tài chính tại Đại học Middlesex (Anh).

thieu-gia1.jpg
Doanh nhân Đỗ Vinh Quang. Ảnh: T&T

Hiện doanh nhân 9X giữ nhiều vị trí quan trọng trong hệ sinh thái T&T như Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Tập đoàn T&T, đồng thời là Chủ tịch T&T Retail, T&T Homes, T&T Hospitality và Chủ tịch Vietravel Airlines. Ngoài ra, ông còn tham gia quản trị tại nhiều tổ chức giáo dục và công nghệ.

Bên cạnh đó, doanh nhân Đỗ Vinh Quang còn được biết đến khi đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Câu lạc bộ bóng đá Hà Nội – một trong những đội bóng giàu thành tích của bóng đá Việt Nam.

Về tài sản cá nhân, theo báo cáo quản trị năm 2025 của SHB, ông Quang sở hữu hơn 134,5 triệu cổ phiếu ngân hàng này, tương đương 2,93% vốn điều lệ. Với thị giá khoảng 15.900 đồng/cổ phiếu tại phiên giao dịch ngày 27/2/2026, lượng cổ phần có giá trị ước tính hơn 2.100 tỷ đồng.

Doanh nhân Nguyễn Viết Vương và dấu ấn từ Tập đoàn Sơn Hải

Tại Quảng Trị, Ủy ban bầu cử tỉnh công bố danh sách ứng viên HĐND tỉnh khóa IX, trong đó ông Nguyễn Viết Vương (32 tuổi) – Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải – ứng cử tại đơn vị bầu cử số 13.

Ông Nguyễn Viết Vương là con trai ông Nguyễn Viết Hải, Chủ tịch Tập đoàn Sơn Hải, đồng thời được biết đến rộng rãi sau khi kết hôn với Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà. Doanh nhân 9X có trình độ đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh và tham gia điều hành doanh nghiệp hạ tầng giao thông lớn tại miền Trung.

thieu-gia2.jpg
Doanh nhân Nguyễn Viết Vương được nhiều người biết đến sau đám cưới với Hoa hậu Đỗ Thị Hà. Ảnh: Tiền phong

Tập đoàn Sơn Hải, thành lập năm 1998, là nhà thầu quen thuộc trong nhiều dự án giao thông trọng điểm quốc gia, đặc biệt tại các tuyến cao tốc Bắc – Nam như Nghi Sơn – Diễn Châu, Vũng Áng – Bùng hay Cam Lộ – La Sơn. Một số công trình do doanh nghiệp thi công được gắn biển bảo hành lên tới 10 năm.

Theo đăng ký kinh doanh cập nhật năm 2024, doanh nghiệp nâng vốn điều lệ lên hơn 4.478 tỷ đồng, trong đó Chủ tịch Nguyễn Viết Hải nắm gần như toàn bộ vốn góp. Ngoài xây dựng hạ tầng, tập đoàn còn mở rộng sang năng lượng và bất động sản với hàng loạt dự án thủy điện, khu đô thị và nghỉ dưỡng quy mô lớn tại miền Trung.

Trước khi tổ chức đám cưới với Hoa hậu Đỗ Thị Hà, doanh nhân Viết Vương khá kín tiếng, hiếm khi xuất hiện trước truyền thông.

