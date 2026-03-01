Chọn máy hút ẩm hiệu quả và an toàn sức khỏe trong mùa nồm ẩm

Mùa nồm ẩm ở miền Bắc khiến nhu cầu mua máy hút ẩm tăng mạnh. Nhưng chọn sai công suất hoặc sử dụng không đúng cách có thể gây lãng phí và ảnh hưởng sức khỏe.

Mỗi khi mùa nồm ẩm đến, đặc biệt tại các tỉnh miền Bắc, nhiều gia đình rơi vào cảnh sàn nhà “đổ mồ hôi”, quần áo lâu khô, có mùi ẩm mốc, đồ gỗ và thiết bị điện tử nhanh xuống cấp. Độ ẩm không khí trong nhà vào thời điểm cao điểm có thể vượt ngưỡng 90%, cao gấp đôi mức được khuyến nghị cho không gian sống.

Theo các chuyên gia, độ ẩm lý tưởng cho sức khỏe con người và đồ nội thất nên duy trì trong khoảng 40–60%. Khi độ ẩm vượt ngưỡng này trong thời gian dài, nguy cơ phát sinh các bệnh dị ứng, viêm mũi, hen suyễn, viêm đường hô hấp sẽ tăng lên rõ rệt, đặc biệt với trẻ nhỏ và người cao tuổi. Đó là lý do máy hút ẩm trở thành thiết bị “đắt khách” mỗi mùa nồm.

Ảnh minh họa/Internet

Tuy nhiên, không ít người tiêu dùng mua máy hút ẩm theo trào lưu, thấy bạn bè sử dụng hiệu quả hoặc mạng xã hội quảng bá nhiều là quyết định mua ngay mà chưa đánh giá đúng nhu cầu thực tế. Hệ quả là nhiều gia đình chọn sai công suất, sử dụng không đúng cách, vừa tốn tiền điện, vừa giảm tuổi thọ thiết bị.

Chọn công suất phù hợp với diện tích phòng

Yếu tố quan trọng nhất khi chọn mua máy hút ẩm là công suất, thường được tính bằng lượng nước máy có thể hút trong 24 giờ (lít/ngày). Công suất cần tương ứng với diện tích và mức độ ẩm của không gian sử dụng.

Với phòng ngủ nhỏ dưới 15m², máy có công suất 10–12 lít/ngày là đủ đáp ứng, giúp máy hoạt động ổn định, êm ái và tiết kiệm điện. Đối với phòng khách, căn hộ chung cư từ 20–30m², nên lựa chọn các dòng máy có công suất 16–20 lít/ngày để đạt hiệu quả hút ẩm nhanh.

Việc chọn máy có công suất quá thấp khiến thiết bị phải hoạt động liên tục, dễ nóng máy, nhanh hỏng. Ngược lại, máy công suất quá lớn so với nhu cầu không chỉ gây ồn mà còn làm tăng chi phí đầu tư ban đầu và tiêu thụ điện năng không cần thiết.

Lựa chọn công nghệ hút ẩm theo nhu cầu

Hiện nay, thị trường phổ biến hai dòng máy hút ẩm là máy sử dụng máy nén (block) và máy hút ẩm dạng rotor. Máy dùng máy nén được nhiều gia đình lựa chọn nhờ hiệu suất cao, giá thành hợp lý, phù hợp với điều kiện nhiệt độ phòng thông thường.

Bịt kín các kẽ hở là một mẹo chống nồm ẩm hiệu quả. Ảnh minh họa/Nguồn SKĐS

Trong khi đó, máy hút ẩm dạng rotor có ưu điểm vận hành êm ái, hoạt động hiệu quả ngay cả ở nhiệt độ thấp, phù hợp với gia đình có người già, trẻ nhỏ hoặc đặt trong phòng ngủ, phòng làm việc cần sự yên tĩnh. Dù giá thành cao hơn, nhưng với những không gian đặc thù, rotor vẫn là lựa chọn đáng cân nhắc.

Ngoài ra, người dùng cũng nên xem xét loại bảng điều khiển. Máy điều khiển điện tử cho phép cài đặt chính xác độ ẩm mong muốn, tự động ngắt khi đạt ngưỡng; còn máy điều khiển cơ lại bền bỉ, dễ sử dụng, phù hợp với nhiều đối tượng.

Tận dụng các tiện ích đi kèm

Nhiều dòng máy hút ẩm hiện nay được tích hợp thêm chức năng sấy khô quần áo, lọc không khí bằng màng HEPA hoặc ion âm. Chế độ sấy quần áo đặc biệt hữu ích trong những ngày mưa nồm kéo dài, giúp quần áo khô tự nhiên, hạn chế mùi ẩm mốc.

Dung tích bình chứa nước cũng là yếu tố cần lưu ý. Bình chứa từ 4–6 lít hoặc có khả năng thoát nước liên tục sẽ giúp người dùng không phải đổ nước nhiều lần trong ngày. Nếu có ý định đặt máy trong phòng ngủ, nên ưu tiên các sản phẩm có độ ồn dưới 45dB để tránh ảnh hưởng đến giấc ngủ.

Sử dụng đúng cách để bền máy, tốt cho sức khỏe

Vị trí đặt máy hút ẩm ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả vận hành. Người dùng nên đặt máy cách tường tối thiểu 30cm, không che chắn cửa hút và cửa thổi gió. Khi máy hoạt động, cần đóng kín cửa sổ và cửa ra vào để tránh thất thoát độ ẩm ra bên ngoài, gây lãng phí điện.

Bên cạnh đó, việc vệ sinh màng lọc bụi định kỳ khoảng hai tuần một lần giúp luồng khí lưu thông tốt hơn, hạn chế vi khuẩn, nấm mốc tích tụ trong máy. Các chuyên gia cũng khuyến nghị nên lựa chọn sản phẩm từ thương hiệu uy tín, có chế độ bảo hành rõ ràng để đảm bảo an toàn khi sử dụng lâu dài.

Lạm dụng máy hút ẩm có thể gây hại sức khỏe Nhiều người có thói quen bật máy hút ẩm liên tục cả ngày, thậm chí cài đặt độ ẩm quá thấp. Điều này có thể khiến không khí trong phòng trở nên khô, gây khô da, khô mũi, kích ứng đường hô hấp, đau họng và khó ngủ. Với trẻ nhỏ và người cao tuổi, môi trường quá khô còn làm tăng nguy cơ viêm mũi, viêm phế quản. Các chuyên gia khuyến cáo chỉ nên duy trì độ ẩm trong khoảng 40–60%, bật máy khi thực sự cần thiết và tắt máy khi độ ẩm đã đạt ngưỡng phù hợp. Không nên coi máy hút ẩm là thiết bị “chống nồm tuyệt đối” mà cần kết hợp thông gió hợp lý, lau khô sàn nhà và giữ không gian sống thông thoáng.