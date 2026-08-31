Những trải nghiệm làm nên kỳ nghỉ Tết Độc Lập khác biệt

Kỳ nghỉ Quốc khánh năm nay, không khí ngày hội được nối dài từ Hà Nội đến những thành phố biển bằng loạt trải nghiệm mang dấu ấn riêng.

Từ đại sử thi sân khấu giữa Thủ đô, pháo hoa tầm cao trên biển, đội hình jetski mang Quốc kỳ đến lá cờ Việt Nam dài 100 m giữa quảng trường. Không chỉ thêm một điểm đến vào lịch trình, mỗi hành trình mở ra một cách khác nhau để hòa mình vào Tết Độc lập.

Khi câu chuyện về Việt Nam được kể bằng một ngôn ngữ mới

Những ngày cuối tháng 8, Hà Nội bắt đầu khoác lên mình sắc màu quen thuộc của mùa Quốc khánh. Cờ đỏ xuất hiện dọc các tuyến phố, trước cửa nhà, trên những ban công. Với du khách từ các tỉnh thành, kiều bào trở về Việt Nam hay những gia đình muốn đưa con trải nghiệm Thủ đô trong ngày lễ lớn, đây cũng là một trong những thời điểm đặc biệt để trở lại Hà Nội.

Bên cạnh những địa danh lịch sử quen thuộc, hành trình năm nay có thêm một lựa chọn tại Ocean City: chương trình nghệ thuật đại sử thi sân khấu nhập vai “Đất Nước Thiên Hùng Ca”.

Ra mắt từ tháng 7/2026 và đã được đông đảo khán giả đón nhận, chương trình đưa người xem vào một không gian nghệ thuật quy mô lớn, nơi âm nhạc, trình diễn và công nghệ sân khấu tạo nên hành trình cảm xúc lấy cảm hứng từ chiều dài văn hóa và tinh thần Việt Nam.

Với các gia đình nhiều thế hệ, sức hấp dẫn nằm ở cách cùng một câu chuyện có thể được cảm nhận theo nhiều góc độ: người lớn tìm thấy những cảm xúc thân thuộc, trong khi người trẻ và trẻ nhỏ tiếp cận hình ảnh đất nước qua ngôn ngữ sân khấu trực quan, hiện đại. Giữa không khí Quốc khánh của Thủ đô, một buổi tối tại nhà hát vì thế trở thành phần tiếp nối tự nhiên của hành trình khám phá Hà Nội.

Tinh thần ngày lễ cũng được đưa vào nhiều trải nghiệm khác trong chuyến đi. Ở Cửa Hội, một ngày nghỉ bên biển có thêm điểm nhấn với “Nhịp Đập Tự Hào”, kết hợp âm nhạc, trình diễn và pháo hoa tầm cao trên biển. Trong khi đó tại VinWonders Nam Hội An, câu chuyện về ngày Độc lập, chiến thắng và đoàn tụ được chuyển thành những hoạt động gần gũi với trẻ nhỏ: tự làm cờ, trang trí nón lá hay viết lời nhắn trên bản đồ Việt Nam.

Một bên là khoảnh khắc cả gia đình cùng ngước nhìn bầu trời rực sáng pháo hoa trên biển, một bên là cách để trẻ trực tiếp làm, chơi và tương tác với những chất liệu văn hóa quen thuộc. Những trải nghiệm khác nhau nhưng cùng giúp ngày Quốc khánh hiện diện rõ hơn trong hành trình nghỉ dưỡng.

Khi sắc cờ thắp lên không khí ngày hội

Tại Nha Trang, không khí ngày hội được đẩy lên theo một cách trẻ trung và giàu tính hình ảnh hơn.

Trên mặt biển Hòn Tre, đội hình jetski mang Quốc kỳ xuất hiện trong chương trình “Sắc cờ trên sóng”. Những lá cờ đỏ sao vàng lướt qua mặt biển, tiếp nối bởi các đoàn diễu hành và pháo hoa, tạo nên một diện mạo khác cho Hòn Tre trong kỳ nghỉ Quốc khánh.

Màn trình diễn Jetski mang Quốc kỳ rẽ sóng trên biển Hòn Tre, Nha Trang

Với gia đình trẻ hay nhóm bạn, điểm hấp dẫn nằm ở việc không khí kỳ nghỉ Tết Độc Lập không tách thành một chương trình riêng lẻ mà hòa vào cả ngày vui chơi trên đảo. Từ những trải nghiệm giải trí ban ngày đến khoảnh khắc Quốc kỳ xuất hiện trên mặt biển và pháo hoa khi đêm xuống, hành trình quen thuộc tại Nha Trang được khoác thêm sắc màu của ngày hội.

Ở đó, du khách không chỉ đứng ngoài quan sát. Những màn trình diễn diễn ra ngay giữa không gian vui chơi, để sắc cờ, âm nhạc và dòng người trở thành một phần của chính trải nghiệm.

Một đại cảnh giữa hàng nghìn người

Nếu Hòn Tre tạo dấu ấn bằng hình ảnh Quốc kỳ trên sóng biển, tại Phú Quốc United Center, tinh thần ngày hội được mở rộng thành một đại cảnh giữa quảng trường.

Tâm điểm tại Grand World là “Non sông thống nhất”, quy tụ hơn 100 nghệ sĩ, với điểm nhấn là lá cờ Việt Nam dài 100 m được kéo căng giữa quảng trường. Âm nhạc và pháo hoa tiếp tục nối dài bầu không khí sôi động vào buổi tối.

Phú Quốc United Center khoác sắc lễ hội rực rỡ với chuỗi trải nghiệm sôi động xuyên suốt Tết Độc Lập

Không chỉ gây ấn tượng bởi quy mô, màn trình diễn tạo nên khoảnh khắc hàng nghìn du khách cùng hiện diện trong một không gian, cùng hướng về lá Quốc kỳ khổng lồ. Với các gia đình, nhóm bạn hay du khách đến Phú Quốc đúng dịp Quốc khánh, sức hút vì thế không chỉ nsằm ở việc xem một chương trình, mà còn ở cảm giác được trực tiếp đứng giữa ngày hội.

Từ “Đất Nước Thiên Hùng Ca” tại Hà Nội, pháo hoa trên biển Cửa Hội, đảo Hòn Tre, những hoạt động tương tác tại Nam Hội An, “Sắc cờ trên sóng” ở Nha Trang đến đại cảnh tại Phú Quốc, các điểm đến Vinpearl – VinWonders mang không khí Quốc khánh vào nhiều lớp trải nghiệm khác nhau: nghệ thuật, văn hóa, vui chơi và trình diễn.

“Đảo Hòn Tre diệu kỳ” sẽ có màn bắn pháo tầm cao mãn nhãn trong kỳ nghỉ lễ 2/9

Một chuyến đi dịp 2/9 vì thế không nhất thiết phải là hành trình qua thật nhiều nơi. Đôi khi, chỉ cần chọn một điểm đến, cùng gia đình hay bạn bè bước vào không khí ngày hội và trực tiếp chứng kiến những khoảnh khắc khác biệt của kỳ nghỉ cũng đủ để hành trình có thêm một ý nghĩa riêng.

Đi để thấy Việt Nam theo một góc nhìn mới. Trải nghiệm để thêm yêu và thêm tự hào về đất nước mình.