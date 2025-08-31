Hà Nội

Những sản phẩm "rẻ như cho" của Việt Nam được nước ngoài săn đón

Kinh doanh

Những sản phẩm "rẻ như cho" của Việt Nam được nước ngoài săn đón

Nhiều sản phẩm chỉ đáng giá vài nghìn đồng, thậm chí bỏ đi ở Việt Nam nhưng lại được người nước ngoài săn đón với giá siêu đắt đỏ.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Ra đời cách đây hơn 40 năm, cao Sao Vàng từng vô cùng quen thuộc với các thế hệ 7x, 8x và đời đầu 9x. Ảnh: Wiki
Ra đời cách đây hơn 40 năm, cao Sao Vàng từng vô cùng quen thuộc với các thế hệ 7x, 8x và đời đầu 9x. Ảnh: Wiki
Thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng bỏ túi nên cao Sao Vàng cũng là sản phẩm được nhiều người mang theo trong các chuyến đi xa hay đi công tác nước ngoài. Ảnh: Internet
Thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng bỏ túi nên cao Sao Vàng cũng là sản phẩm được nhiều người mang theo trong các chuyến đi xa hay đi công tác nước ngoài. Ảnh: Internet
Đáng chú ý, từ những năm 2013 – 2014, cao Sao Vàng trở thành mặt hàng bán chạy ở nhiều quốc gia, trên các trang thương mại điện tử toàn cầu như eBay, Amazon...Ảnh: Internet
Đáng chú ý, từ những năm 2013 – 2014, cao Sao Vàng trở thành mặt hàng bán chạy ở nhiều quốc gia, trên các trang thương mại điện tử toàn cầu như eBay, Amazon...Ảnh: Internet
Ở Việt Nam, giá mỗi hộp cao Sao Vàng chỉ khoảng 5.000 đồng. Nhưng có thời điểm, trên Amazon chào bán sản phẩm này có giá từ 2 đến gần 4 USD/hộp (tương đương 50.000 - 100.000 đồng). Ảnh: eBay
Ở Việt Nam, giá mỗi hộp cao Sao Vàng chỉ khoảng 5.000 đồng. Nhưng có thời điểm, trên Amazon chào bán sản phẩm này có giá từ 2 đến gần 4 USD/hộp (tương đương 50.000 - 100.000 đồng). Ảnh: eBay
Nón lá cũng là sản phẩm Việt Nam được ưa chuộng trên các sàn thương mại điện tử ở nước ngoài. Tại Mỹ, nón lá Việt được rao bán rầm rộ trên Amazon với giá cao nhất lên tới 46,99 USD (hơn 1 triệu đồng)/chiếc. Ảnh: Internet
Nón lá cũng là sản phẩm Việt Nam được ưa chuộng trên các sàn thương mại điện tử ở nước ngoài. Tại Mỹ, nón lá Việt được rao bán rầm rộ trên Amazon với giá cao nhất lên tới 46,99 USD (hơn 1 triệu đồng)/chiếc. Ảnh: Internet
Trong khi đó tại Nhật, nón lá có mặt trên Amazon với giá 2.450 Yên (gần 550.000 đồng). Ảnh: Internet
Trong khi đó tại Nhật, nón lá có mặt trên Amazon với giá 2.450 Yên (gần 550.000 đồng). Ảnh: Internet
Mũ cối Việt Nam xuất hiện trên các sàn thương mại điện tử nước ngoài, giá khoảng 24 USD (hơn 550.000 đồng) trên Amazon Mỹ và 2.480 Yên (hơn 550.000 đồng) trên Amazon Nhật. Ảnh chụp màn hình
Mũ cối Việt Nam xuất hiện trên các sàn thương mại điện tử nước ngoài, giá khoảng 24 USD (hơn 550.000 đồng) trên Amazon Mỹ và 2.480 Yên (hơn 550.000 đồng) trên Amazon Nhật. Ảnh chụp màn hình
Chổi đót ở Việt Nam giá chỉ vài chục nghìn đồng nhưng trên các trang thương mại điện tử nước ngoài, giá dao động từ 400.000-700.000 đồng. Ảnh: Internet
Chổi đót ở Việt Nam giá chỉ vài chục nghìn đồng nhưng trên các trang thương mại điện tử nước ngoài, giá dao động từ 400.000-700.000 đồng. Ảnh: Internet
Tại Hàn Quốc, chổi đót Việt Nam có giá lên tới 76.200 Won (gần 1,6 triệu đồng). Ảnh: Internet
Tại Hàn Quốc, chổi đót Việt Nam có giá lên tới 76.200 Won (gần 1,6 triệu đồng). Ảnh: Internet
Đáng chú ý, nhiều người ngạc nhiên khi phát hiện chổi chít Việt Nam được giao bán trên Amazon Nhật Bản với giá lên đến hơn 12.000 yên Nhật (tương đương hơn 2,5 triệu đồng). Ảnh chụp màn hình
Đáng chú ý, nhiều người ngạc nhiên khi phát hiện chổi chít Việt Nam được giao bán trên Amazon Nhật Bản với giá lên đến hơn 12.000 yên Nhật (tương đương hơn 2,5 triệu đồng). Ảnh chụp màn hình
