Cây mọc bờ bụi lên đời thành bonsai vài chục triệu hút khách

Kinh doanh

Cây mọc bờ bụi lên đời thành bonsai vài chục triệu hút khách

Từ loài cây mọc bờ bụi tại các làng quê, cây tre được thổi hồn thành tác phẩm bonsai độc đáo, giá lên tới vài chục triệu đồng.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Trước kia, cây tre chỉ quen thuộc với hình ảnh lũy tre đầu làng, mái nhà tranh, cánh đồng lúa. Nhưng nay, dưới bàn tay khéo léo của các nghệ nhân, cây tre lên đời thành bonsai độc lạ được nhiều người ưa chuộng. Ảnh: Facebook
Từ những khóm tre xanh mướt, qua cắt tỉa, uốn thế, tre trở thành tác phẩm nghệ thuật sống động. Ảnh: Facebook
Tre bonsai được tạo thành nhiều dáng khác nhau như huyền buông thả mềm mại, dáng trực hiên ngang hay hình chữ S ý nghĩa...Ảnh: Facebook
Trên thị trường, mỗi gốc tre bonsai giá từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng, tùy theo dáng thế và độ công phu của nghệ nhân. Ảnh: Facebook
Đáng chú ý, những cây sở hữu phôi độc lạ giá có thể tăng gấp 3 - 4 lần. Ảnh: Facebook
Những dáng tre hiếm gặp như thân cong vặn xoắn, đốt san sát hoặc uốn lượn theo hình xoắn ốc giá có thể tới 70 - 80 triệu đồng. Ảnh: Facebook
Tre bonsai không tốn quá nhiều công chăm sóc lại khác lạ trong giới cây cảnh. Ảnh: Facebook
Tre bonsai mini thường được chọn để trang trí bàn trà, bàn làm việc hay đặt cửa sổ. Ảnh: TreBonsaiVN
Trong khi đó, những gốc tre kích thước lớn, dáng độc đáo trở thành "báu vật" được các tay chơi cây cảnh săn lùng. Ảnh: Facebook
Để tạo ra một tác phẩm tre bonsai có giá trị, nghệ nhân phải tỉ mỉ, kiên nhẫn trong từng công đoạn, từ khâu chọn phôi, cắt tỉa đến uốn dáng. Ảnh: Facebook
