Những loại rau trồng ban công trong tháng 9 "lớn nhanh như thổi"

Tháng 9 với thời tiết mát mẻ, dễ chịu hơn mùa hè là lúc thích hợp để các gia đình tận dụng ban công trồng rau xanh.

Hoàng Minh (tổng hợp)

Trồng rau trên ban công vào tháng 9 không chỉ giúp tận dụng không gian nhỏ mà còn mang lại nguồn thực phẩm sạch, tươi ngon cho gia đình.

Dưới đây là những loại rau phù hợp để gieo trồng trong tháng 9:

Rau cải các loại

Rau cải là lựa chọn phổ biến nhất cho ban công vào tháng 9. Với đặc điểm sinh trưởng nhanh, dễ chăm sóc và không cần diện tích lớn, rau cải như cải ngọt, cải bẹ xanh, cải thìa, cải cúc đều rất thích hợp.

rau-xanh.jpg
Rau cải thích hợp để trồng trong tháng 9. Ảnh minh họa

Sau khoảng 25 – 30 ngày là có thể thu hoạch lứa đầu, đảm bảo nguồn rau tươi liên tục cho gia đình.

Rau muống

Rau muống vốn quen thuộc trong bữa cơm Việt, lại dễ trồng và dễ chăm sóc. Vào tháng 9, nhiệt độ không còn quá cao, rau muống phát triển xanh tốt, ít bị sâu bệnh. Chỉ cần tận dụng thùng xốp, chậu nhựa và đất tơi xốp là có thể gieo hạt hoặc giâm cành, sau 20 – 25 ngày đã có rau non thu hoạch.

Mồng tơi và rau đay

Mồng tơi, rau đay là những loại rau leo giàn, rất phù hợp với các ban công có diện tích hạn chế. Ngoài cung cấp nguồn rau mát, hai loại rau này còn giúp che nắng, tạo không gian xanh mát cho ngôi nhà. Vào tháng 9, khí hậu dễ chịu giúp mồng tơi, rau đay mọc nhanh, ít công chăm bón.

Rau dền

Rau dền là loại rau dễ trồng, ít sâu bệnh và rất nhanh thu hoạch. Tháng 9 là thời điểm lý tưởng để gieo hạt rau dền bởi khí hậu mát mẻ giúp rau phát triển đồng đều, lá non mềm và ngọt. Chỉ cần sau 3 – 4 tuần là có thể cắt tỉa để ăn.

Các loại rau gia vị, rau thơm

rau-xanh2.jpg
Rau xà lách không tốn nhiều diện tích, dễ chăm sóc. Ảnh minh họa

Các loại rau thơm như húng lủi, diếp cá, húng quế, xà lách... hoặc rau gia vị như rau húng, rau răm, tía tô, hành, thì là... có thể gieo trồng trong chậu nhỏ đặt ở ban công. Chúng không tốn nhiều diện tích, dễ chăm sóc và chỉ cần cắt tỉa dần dần khi cần dùng.

Su hào

Su hào có thể trồng nhiều vụ quanh năm, tuy nhiên thích hợp nhất là vào thời điểm từ tháng 8 - 11, trồng su hào vào những tháng này sẽ cho năng suất cao, củ su hào ngon ngọt, mập mạp.

Nhà vườn trồng rau nuôi gà ở Thanh Hóa của ca sĩ Trọng Tấn

Trong căn nhà vườn rộng rãi ở Thanh Hóa, ca sĩ Trọng Tấn trồng đủ các loại rau xanh, cây ăn trái và nuôi gà, thả cá.

Nha vuon trong rau nuoi ga o Thanh Hoa cua ca si Trong Tan
Ngoài ngôi nhà phố 120m2 ở trung tâm Hà Nội, ca sĩ Trọng Tấn còn sở hữu căn nhà vườn rộng thênh thang ở Thanh Hóa. Ảnh: FB ca sĩ Trọng Tấn  
Trồng rau nhút thu nhập 1-1,5 triệu/ngày

Một ngày, gia đình anh nông dân ở Trà Vinh có thu nhập từ 1 - 1,5 triệu đồng (sau khi trừ hết chi phí) chỉ nhờ trồng rau nhút.

Trong những năm qua thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào thi đua lao động phát triển sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân, trên địa bàn xã Phong Thạnh, huyện Cầu Kè, (tỉnh Trà Vinh) đã xuất hiện nhiều mô hình tấm gương nông dân tiêu biểu trong phát triển kinh tế nang cao đời sống kinh tế gia đình.

"Nhân sâm" được trồng lấy lá ăn như rau

Tại các tỉnh phía Bắc nước ta, thổ nhân sâm được trồng lấy lá làm rau ăn, củ để làm thuốc. Ưu điểm của giống cây này là không kén đất, trừ những nơi úng ngập.

“Nhân sâm” được trồng lấy lá ăn như rau

Có một loại cây mang tên “nhân sâm”, nhưng lại được trồng nhiều ở Việt Nam để lấy lá làm rau ăn. Người Việt thường gọi chúng là “thổ nhân sâm” hoặc gọi bằng một cái tên dân dã hơn là “sâm mùng tơi”.

