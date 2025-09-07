Những loại rau trồng ban công trong tháng 9 "lớn nhanh như thổi"

Tháng 9 với thời tiết mát mẻ, dễ chịu hơn mùa hè là lúc thích hợp để các gia đình tận dụng ban công trồng rau xanh.

Trồng rau trên ban công vào tháng 9 không chỉ giúp tận dụng không gian nhỏ mà còn mang lại nguồn thực phẩm sạch, tươi ngon cho gia đình.

Dưới đây là những loại rau phù hợp để gieo trồng trong tháng 9:

Rau cải các loại

Rau cải là lựa chọn phổ biến nhất cho ban công vào tháng 9. Với đặc điểm sinh trưởng nhanh, dễ chăm sóc và không cần diện tích lớn, rau cải như cải ngọt, cải bẹ xanh, cải thìa, cải cúc đều rất thích hợp.

Rau cải thích hợp để trồng trong tháng 9. Ảnh minh họa

Sau khoảng 25 – 30 ngày là có thể thu hoạch lứa đầu, đảm bảo nguồn rau tươi liên tục cho gia đình.

Rau muống

Rau muống vốn quen thuộc trong bữa cơm Việt, lại dễ trồng và dễ chăm sóc. Vào tháng 9, nhiệt độ không còn quá cao, rau muống phát triển xanh tốt, ít bị sâu bệnh. Chỉ cần tận dụng thùng xốp, chậu nhựa và đất tơi xốp là có thể gieo hạt hoặc giâm cành, sau 20 – 25 ngày đã có rau non thu hoạch.

Mồng tơi và rau đay

Mồng tơi, rau đay là những loại rau leo giàn, rất phù hợp với các ban công có diện tích hạn chế. Ngoài cung cấp nguồn rau mát, hai loại rau này còn giúp che nắng, tạo không gian xanh mát cho ngôi nhà. Vào tháng 9, khí hậu dễ chịu giúp mồng tơi, rau đay mọc nhanh, ít công chăm bón.

Rau dền

Rau dền là loại rau dễ trồng, ít sâu bệnh và rất nhanh thu hoạch. Tháng 9 là thời điểm lý tưởng để gieo hạt rau dền bởi khí hậu mát mẻ giúp rau phát triển đồng đều, lá non mềm và ngọt. Chỉ cần sau 3 – 4 tuần là có thể cắt tỉa để ăn.

Các loại rau gia vị, rau thơm

Rau xà lách không tốn nhiều diện tích, dễ chăm sóc. Ảnh minh họa

Các loại rau thơm như húng lủi, diếp cá, húng quế, xà lách... hoặc rau gia vị như rau húng, rau răm, tía tô, hành, thì là... có thể gieo trồng trong chậu nhỏ đặt ở ban công. Chúng không tốn nhiều diện tích, dễ chăm sóc và chỉ cần cắt tỉa dần dần khi cần dùng.

Su hào

Su hào có thể trồng nhiều vụ quanh năm, tuy nhiên thích hợp nhất là vào thời điểm từ tháng 8 - 11, trồng su hào vào những tháng này sẽ cho năng suất cao, củ su hào ngon ngọt, mập mạp.