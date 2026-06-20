Ba ngôi sao lâu đời nhất hé lộ về nguồn gốc của vũ trụ

Con người đã phát hiện ra ba trong số những ngôi sao lâu đời nhất trong vũ trụ nằm trong Dải Ngân hà.

Theo đó, con người đã phát hiện ra ba ngôi sao trong Dải Ngân hà được cho là thuộc nhóm những ngôi sao lâu đời nhất trong vũ trụ. Ba ngôi sao này được đặt tên chung là Hệ Sao Bồi tụ Nhỏ. Phát hiện này được công bố bởi một nhóm nghiên cứu từ Viện MIT.

Theo nghiên cứu, ba ngôi sao này được hình thành cách đây khoảng từ 12 đến 13 tỷ năm trước và ban đầu chúng là thành viên của các thiên hà nhỏ. Bởi vì những thiên hà nhỏ cổ đại này đã bị Dải Ngân hà hấp thụ, nên ba ngôi sao trong Hệ Sao Bồi tụ Nhỏ này nằm ở rìa của Dải Ngân hà. Các nhà khoa học suy đoán rằng, ba ngôi sao này có thể đang ẩn chứa nhiều bí mật cổ xưa.

Con người đã phát hiện ra ba trong số những ngôi sao lâu đời nhất trong vũ trụ nằm trong Dải Ngân hà. Ảnh: @ESA.

Thông qua phân tích tỉ mỉ, người ta phát hiện ra rằng, thành phần hóa học của ba ngôi sao Hệ Sao Bồi tụ Nhỏ này tương đồng với một số thiên hà siêu lùn cổ đại đã được xác nhận, và quỹ đạo của Hệ Sao Bồi tụ Nhỏ cũng tỷ lệ nghịch với quỹ đạo của Dải Ngân hà.

Vì vậy, những ngôi sao cổ đại này có giá trị nghiên cứu cực kỳ cao đối với các nhà khoa học, và có thể là bằng chứng trực tiếp nhất về lịch sử tiến hóa của vũ trụ. Bằng cách nghiên cứu những ngôi sao này, các nhà khoa học có thể hiểu sâu hơn về nguồn gốc của vũ trụ. Sự xuất hiện của những ngôi sao này cũng mang lại dữ liệu mẫu quý giá hơn để nghiên cứu sự tiến hóa của các thiên hà lùn siêu nhỏ.

Việc phát hiện ra những ngôi sao cổ đại này cũng có nhiều ứng dụng thực tiễn và giá trị khoa học quan trọng, cung cấp bằng chứng trực tiếp nhất về tuổi của vũ trụ. Bằng cách phân tích tuổi và thành phần hóa học của những ngôi sao này, các nhà khoa học có thể ước tính chính xác hơn tuổi của vũ trụ và tạo điều kiện cần thiết để nghiên cứu vật lý và hóa học của vũ trụ sơ khai, giúp các nhà khoa học hiểu rõ hơn về sự tiến hóa và hình thành của các thiên hà, cũng như phân tích các lực tương tác và xu hướng sáp nhập giữa các thiên hà.