Cuộc sống thường nhật tại thành phố chiến lược ở Congo

Thế giới

Tân Hoa Xã đã đăng tải loạt ảnh phần nào hé lộ cuộc sống hiện tại của người dân ở thành phố Uvira, tỉnh Nam Kivu, Cộng hòa Dân chủ Congo.

An An (Theo Tân Hoa Xã)
Theo Tân Hoa Xã, tại Uvira, một thành phố chiến lược phía đông Congo, người dân đã dọn dẹp đường phố, các cửa hàng thận trọng mở cửa trở lại và mọi người dần quay trở lại cuộc sống bình thường sau những cuộc giao tranh gần đây giữa nhóm vũ trang M23 và Quân đội Congo. Ảnh: Người dân vận chuyển hàng hóa bằng xe đạp tại Uvira, tỉnh Nam Kivu, ngày 15/12/2025. (Nguồn ảnh: Xinhua)
Bên trong một khu chợ địa phương khá đông đúc ở Uvira ngày 15/12/2025.
Trước đó, vào chiều 10/12, nhóm vũ trang M23 tuyên bố đã kiểm soát được thành phố chiến lược Uvira, sau một cuộc tấn công chớp nhoáng.
Những chiếc xe di chuyển trên con đường vắng ở Uvira ngày 15/12. Được biết, nhóm vũ trang M23 được Rwanda hậu thuẫn gần đây đã tăng cường các cuộc tấn công ở tỉnh Nam Kivu.
Một người bán hàng trong khu chợ tại Uvira.
Cảnh đông đúc trong một khu chợ ở Uvira.
Người dân ở Uvira dần quay trở lại cuộc sống bình thường sau những cuộc giao tranh gần đây giữa nhóm vũ trang M23 và Quân đội Congo.
Nhiều mặt hàng được bày bán tại khu chợ ở thành phố Uvira ngày 15/12.
