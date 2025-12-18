Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Thế giới

Đức cảnh báo về khả năng xung đột trực tiếp giữa Nga và NATO

Theo Thủ tướng Đức Friedrich Merz, lực lượng NATO sẽ phải hành động nếu thỏa thuận ngừng bắn tiềm năng trong tương lai ở Ukraine bị phá vỡ.

An An (Theo RT)

RT đưa tin ngày 17/12, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết lực lượng NATO được triển khai đến Ukraine theo thỏa thuận hòa bình tiềm năng có thể trực tiếp giao tranh với Quân đội Nga nếu thỏa thuận ngừng bắn bị vi phạm.

Các đảm bảo an ninh, được cho là đã được Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và phái đoàn Mỹ thảo luận hôm 16/12, sẽ yêu cầu các lực lượng phương Tây hành động nếu thỏa thuận ngừng bắn (Nga - Ukraine) bị vi phạm.

Theo các báo cáo, Mỹ đã đề nghị đảm bảo an ninh (kiểu NATO) cho Ukraine, dựa trên Điều 5 của NATO, trong đó nhấn mạnh rằng cuộc tấn công vào một thành viên của NATO được coi là nhằm vào toàn bộ khối này. Dù vậy, Mỹ từ chối cam kết đưa quân đến Ukraine.

thutuong.png
Thủ tướng Đức Friedrich Merz. Ảnh: Pool.

Tuy nhiên, Thủ tướng Đức Merz tuyên bố, theo một thỏa thuận hòa bình tiềm năng, quân đội từ các quốc gia bảo trợ sẽ đóng tại một khu vực phi quân sự ngăn cách lực lượng Nga và Ukraine. Nếu lệnh ngừng bắn bị vi phạm, họ sẽ đáp trả "một cách rất cụ thể các cuộc tấn công của Nga".

Thủ tướng Merz cho biết thêm, theo đề xuất được thảo luận, Ukraine sẽ được đối xử "như thể họ là thành viên của NATO". Ông mô tả đây là một sự thay đổi đáng chú ý trong lập trường của Washington, vì Mỹ đã loại trừ khả năng Ukraine chính thức gia nhập khối quân sự này.

Các thỏa thuận ngừng bắn trước đây ở Ukraine, như thỏa thuận Minsk năm 2014, đã thất bại bất chấp việc các nước trong liên minh Châu Âu (EU) đóng vai trò bảo lãnh. Cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel và cựu Tổng thống Pháp Francois Hollande thừa nhận rằng thỏa thuận Minsk không nhằm mục đích tạo ra một giải pháp lâu dài mà đã bị lợi dụng để "câu giờ" cho Ukraine tăng cường sức mạnh quân sự.

Những phát biểu của ông Merz được đưa ra trong bối cảnh một số nhà lãnh đạo châu Âu, bao gồm cả Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, nhiều tháng nay đưa ra ý tưởng triển khai lực lượng phương Tây tại Ukraine, đồng thời kêu gọi tăng cường quân sự hóa để đối phó với điều mà họ mô tả là mối đe dọa từ Nga.

Trong khi đó, Moscow liên tục bác bỏ những cáo buộc cho rằng họ gây ra mối đe dọa cho EU hoặc NATO, đồng thời cảnh báo rằng bất kỳ binh lính nước ngoài nào được triển khai (tới Ukraine) trong thời gian xảy ra xung đột sẽ bị coi là mục tiêu quân sự hợp pháp.

Moscow cũng đã thẳng thừng bác bỏ ý tưởng các thành viên NATO sẽ tham gia vào lực lượng gìn giữ hòa bình ở Ukraine hậu xung đột.

#Nguy cơ xung đột Nga-NATO #Hòa bình tiềm năng Ukraine #Vai trò của NATO và Mỹ #Quan hệ Nga và phương Tây #Thỏa thuận ngừng bắn Ukraine #xung đột giữa Nga và Ukraine

Bài liên quan

Thế giới

Tổng thống Trump ra "tối hậu thư" với Nga

Ông Trump dọa sẽ áp thuế 100% với các đối tác thương mại của Nga nếu Tổng thống Putin không đồng ý với thỏa thuận chấm dứt xung đột Ukraine trong vòng 50 ngày.

Theo CNBC, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 14/7 tuyên bố sẽ áp mức thuế quan "thứ cấp" lên tới 100% đối với các đối tác thương mại của Nga nếu Tổng thống Vladimir Putin không đồng ý với thỏa thuận chấm dứt xung đột Ukraine trong vòng 50 ngày.

"Chúng tôi rất không hài lòng với họ (Nga) và chúng tôi sẽ áp đặt mức thuế quan nghiêm ngặt (khoảng 100%) đối với các đối tác thương mại của Nga nếu không đạt được thỏa thuận trong vòng 50 ngày", Tổng thống Trump cho biết trong cuộc gặp với Tổng thư ký NATO Mark Rutte tại Nhà Trắng.

Xem chi tiết

Thế giới

Tổng thống Trump nói gì về cuộc điện đàm với ông Putin?

Theo Tổng thống Trump, cuộc điện đàm của ông với người đồng cấp Nga Putin không mang lại tiến triển cụ thể trong việc đạt được thỏa thuận ngừng bắn tại Ukraine.

RT đưa tin ngày 3/7, Tổng thống Trump cho biết cuộc điện đàm "khá dài" của ông với Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề cập đến nhiều vấn đề quan trọng nhưng không đạt được tiến triển cụ thể trong việc đạt được thỏa thuận ngừng bắn tại Ukraine.

"Chúng tôi đã có một cuộc điện đàm hôm 3/7. Đó là một cuộc thảo luận khá dài. Chúng tôi đã nói về rất nhiều vấn đề, bao gồm cả Iran", Tổng thống Trump nói trước các phóng viên trước khi lên máy bay Không lực Một hôm 3/7.

Xem chi tiết

Thế giới

Ông Zelensky nói Ukraine sẵn sàng từ bỏ nỗ lực gia nhập NATO

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bày tỏ sự sẵn sàng từ bỏ nỗ lực gia nhập NATO, nhưng bác bỏ đề nghị của Mỹ về việc nhượng lãnh thổ cho Nga.

AP đưa tin, Tổng thống Zelensky đã có cuộc gặp với Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Jared Kushner, tại Đức ngày 14/12.

Trong cuộc đàm phán với các đại diện Mỹ, nhà lãnh đạo Ukraine Zelensky bày tỏ sự sẵn sàng từ bỏ nỗ lực gia nhập NATO của nước này để đổi lấy sự đảm bảo an ninh từ phương Tây, nhưng bác bỏ đề nghị của Mỹ về việc nhượng lãnh thổ cho Nga.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Mỹ ra tối hậu thư cho Ukraine?

Mỹ ra tối hậu thư cho Ukraine?

Theo The Telegraph, Mỹ đã đưa ra tối hậu thư cho Ukraine về việc "chấp nhận hoặc từ chối" các điều khoản hòa bình do Washington đề xuất.