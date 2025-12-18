Đức cảnh báo về khả năng xung đột trực tiếp giữa Nga và NATO

Theo Thủ tướng Đức Friedrich Merz, lực lượng NATO sẽ phải hành động nếu thỏa thuận ngừng bắn tiềm năng trong tương lai ở Ukraine bị phá vỡ.

RT đưa tin ngày 17/12, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết lực lượng NATO được triển khai đến Ukraine theo thỏa thuận hòa bình tiềm năng có thể trực tiếp giao tranh với Quân đội Nga nếu thỏa thuận ngừng bắn bị vi phạm.

Các đảm bảo an ninh, được cho là đã được Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và phái đoàn Mỹ thảo luận hôm 16/12, sẽ yêu cầu các lực lượng phương Tây hành động nếu thỏa thuận ngừng bắn (Nga - Ukraine) bị vi phạm.

Theo các báo cáo, Mỹ đã đề nghị đảm bảo an ninh (kiểu NATO) cho Ukraine, dựa trên Điều 5 của NATO, trong đó nhấn mạnh rằng cuộc tấn công vào một thành viên của NATO được coi là nhằm vào toàn bộ khối này. Dù vậy, Mỹ từ chối cam kết đưa quân đến Ukraine.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz. Ảnh: Pool.

Tuy nhiên, Thủ tướng Đức Merz tuyên bố, theo một thỏa thuận hòa bình tiềm năng, quân đội từ các quốc gia bảo trợ sẽ đóng tại một khu vực phi quân sự ngăn cách lực lượng Nga và Ukraine. Nếu lệnh ngừng bắn bị vi phạm, họ sẽ đáp trả "một cách rất cụ thể các cuộc tấn công của Nga".

Thủ tướng Merz cho biết thêm, theo đề xuất được thảo luận, Ukraine sẽ được đối xử "như thể họ là thành viên của NATO". Ông mô tả đây là một sự thay đổi đáng chú ý trong lập trường của Washington, vì Mỹ đã loại trừ khả năng Ukraine chính thức gia nhập khối quân sự này.

Các thỏa thuận ngừng bắn trước đây ở Ukraine, như thỏa thuận Minsk năm 2014, đã thất bại bất chấp việc các nước trong liên minh Châu Âu (EU) đóng vai trò bảo lãnh. Cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel và cựu Tổng thống Pháp Francois Hollande thừa nhận rằng thỏa thuận Minsk không nhằm mục đích tạo ra một giải pháp lâu dài mà đã bị lợi dụng để "câu giờ" cho Ukraine tăng cường sức mạnh quân sự.

Những phát biểu của ông Merz được đưa ra trong bối cảnh một số nhà lãnh đạo châu Âu, bao gồm cả Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, nhiều tháng nay đưa ra ý tưởng triển khai lực lượng phương Tây tại Ukraine, đồng thời kêu gọi tăng cường quân sự hóa để đối phó với điều mà họ mô tả là mối đe dọa từ Nga.

Trong khi đó, Moscow liên tục bác bỏ những cáo buộc cho rằng họ gây ra mối đe dọa cho EU hoặc NATO, đồng thời cảnh báo rằng bất kỳ binh lính nước ngoài nào được triển khai (tới Ukraine) trong thời gian xảy ra xung đột sẽ bị coi là mục tiêu quân sự hợp pháp.

Moscow cũng đã thẳng thừng bác bỏ ý tưởng các thành viên NATO sẽ tham gia vào lực lượng gìn giữ hòa bình ở Ukraine hậu xung đột.