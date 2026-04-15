Nhóm học sinh mua bán “tinh dầu CBD” chứa chất ma túy – ngăn chặn thế nào?

Chuyên gia pháp lý cho rằng, hành vi của các đối tượng là rất tinh vi, biểu hiện trẻ hóa tội phạm về ma túy và sự nguy hiểm khi ma túy len lỏi vào học đường.

Công an xã Quảng Oai (Hà Nội) vừa phối hợp các đơn vị chức năng phát hiện một nhóm học sinh tại Hà Nội mua bán, sử dụng “tinh dầu CBD” chứa chất ma túy. Các chất này có độc tính rất cao, gây ảo giác mạnh, rối loạn hành vi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thần kinh và sức khỏe lâu dài.

TS.LS Đặng Văn Cường

Trao đổi với PV Tri thức và Cuộc sống, TS.LS Đặng Văn Cường - Ủy viên Ban chấp hành Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam cho rằng, hành vi của các đối tượng trong vụ án trên là rất tinh vi, biểu hiện trẻ hóa tội phạm về ma túy và sự nguy hiểm khi ma túy len lỏi vào học đường.

Theo quy định của pháp luật, hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy là hành vi nguy hiểm cho xã hội, người thực hiện hành vi này sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự với các tội danh tương ứng.

Trong vụ án trên, các đối tượng dù chưa đủ 18 tuổi nhưng đã từ đủ 16 tuổi, đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên có đủ căn cứ để xử lý các đối tượng này về tội mua bán trái phép chất ma túy theo quy định tại điều 251 bộ luật hình sự với mức hình phạt thấp nhất là 3 năm tù và mức hình phạt cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình.

Đối với các đối tượng có hành vi tàng trữ hoặc vận chuyển trái phép chất ma túy mà không nhằm mục đích để bán sẽ bị xử lý hình sự về tội tàng trữ hoặc tội vận chuyển trái phép chất ma túy với hình phạt rất nghiêm khắc.

Theo luật sư Cường, một điều đáng chú ý trong vụ án này là ma túy ở dạng tinh dầu, được các bạn trẻ sử dụng cho thuốc lá điện tử và các hình thức sử dụng khác gây nghiện. Những nhận thức không đúng đắn về loại chất gây nghiện này khiến cho nhiều bạn trẻ trở thành người nghiện, hủy hoại tương lai hạnh phúc của mình, gây ra nhiều hệ lụy tiêu cực cho xã hội.

Để giảm thiểu những vụ việc như thế này, ngăn chặn ma túy và môi trường học đường, luật sư Cường cho rằng, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cần phải được tăng cường, phấn đấu xây dựng cộng đồng không ma túy, trường học không ma túy, làng xã không ma túy. Đồng thời kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

Cùng với đó, cần tăng cường trách nhiệm của gia đình và nhà trường trong giáo dục quản lý học sinh, kịp thời phát hiện các học sinh có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy hoặc sa đà vào các đường dây mua bán trái phép chất ma túy để ngăn chặn những nguy cơ lây lan, những tác động tiêu cực của tệ nạn này đối với xã hội.

Sáng 9/4, tại khu vực điếm canh đê Hữu Hồng (thuộc xã Vật Lại, Hà Nội), lực lượng chức năng phát hiện bắt quả tang N.T.M.P (SN 2008, xã Cổ Đô) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 4 lọ nhựa nhỏ chứa dung dịch màu xanh, được ngụy trang dưới dạng lọ thuốc nhỏ mắt. P khai số dung dịch trên là “tinh dầu CBD” có chứa chất ma túy, do bạn trai là C.M.H. (SN 2008, xã Vật Lại) đưa để cất giữ và mang đi bán khi có người đặt mua. Các đối tượng liên quan được xác định gồm L.T.H., P.T.T. (cùng SN 2009, trú tại xã Quảng Oai) và N.V.D. (SN 2007, trú tại xã Thường Tín), đều đang trong độ tuổi học sinh. Điều tra cho thấy, các đối tượng đã sử dụng mạng xã hội như TikTok, Telegram để tìm nguồn cung “tinh dầu CBD”. Sau khi liên hệ với tài khoản ẩn danh, việc giao dịch được thực hiện bằng hình thức chuyển khoản qua mã QR. Đối tượng bán giấu hàng tại các vị trí kín đáo như bụi cây ven đường, quay video gửi vị trí cho người mua đến nhận. Sau khi nhận hàng, H. chia nhỏ dung dịch vào các lọ nhựa dạng thuốc nhỏ mắt nhằm qua mặt cơ quan chức năng, rồi bán lại cho bạn bè thông qua messenger, với giá vài trăm nghìn đồng/lọ. Kết quả giám định xác định các mẫu dung dịch thu giữ có chứa các chất ma túy tổng hợp như MDMB-4en-PINACA và MDMB-INACA và đều thuộc danh mục các chất ma túy bị cấm theo quy định của pháp luật. Các chất này có độc tính rất cao, gây ảo giác mạnh, rối loạn hành vi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thần kinh và sức khỏe lâu dài.

