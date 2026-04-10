Vở bài tập Tin học lớp 3 chứa link web đen, đơn vị phát hành thông báo khẩn

Vụ việc đường link dẫn đến trang web có nội dung không lành mạnh xuất hiện trong Sách bài tập Tin học lớp 3 đang gây xôn xao dư luận.

Các đơn vị liên quan đang khẩn trương rà soát, làm rõ vụ việc

Trên mạng xã hội đang lan truyền thông tin, một phụ huynh phát hiện cuốn vở bài tập tin học lớp 3 có chứa đường link dẫn đến nội dung độc hại.

Cụ thể, ở trang 59, câu 3 trong phần bài tập có nội dung: "Trang web video thiếu nhi có địa thieunhivideo****. Em hãy: a) Kích hoạt trình duyệt web Google Chrome và truy cập vào trang web video thiếu nhi; b) Sử dụng nút cuộn của chuột và nhận xét chức năng của nút cuộn khi tìm kiếm một video trên trang web này".

Đáng chú ý, đây là tài liệu đang được sử dụng trong nhà trường, khiến nhiều phụ huynh không khỏi bàng hoàng khi con em mình có nguy cơ tiếp cận với các nội dung nhạy cảm ngay trên sách giáo khoa.

Cuốn vở bài tập này thuộc bộ “Cùng khám phá” Tin học 3, được sử dụng tham khảo tại nhiều trường trong khoảng 3 năm qua. Ấn phẩm có ghi rõ tên các tác giả và Nhà xuất bản Đại học Huế, đồng thời được phân phối bởi Công ty TNHH Education Solutions Việt Nam.

Sau khi nắm bắt thông tin, Đại học Huế đã chỉ đạo Nhà xuất bản phối hợp các đơn vị liên quan rà soát, báo cáo cơ quan chức năng.

Cơ quan chức năng đang khẩn trương vào cuộc làm rõ vụ việc một đường link phục vụ học tập in trong vở bài tập Tin học lớp 3 dẫn đến website có nội dung không lành mạnh, gây xôn xao dư luận mạng xã hội.

Một cuốn Vở bài tập Tin học lớp 3 đang được sử dụng, có xuất hiện đường link dẫn tới một website không phù hợp với lứa tuổi học sinh (Ảnh: MXH)

Nhiều hệ luỵ khi học sinh tiếp cận phải link web có nội dung độc hại

Theo giaoduc.net.vn, trao đổi với phóng viên về vấn đề trên, bà Tăng Thị Ngọc Mai - Đại biểu Quốc hội khóa XIV, nguyên Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trà Vinh (nay là tỉnh Vĩnh Long) cho rằng, việc trong sách bài tập dành cho học sinh có link website chứa nội dung độc hại, nhạy cảm có rất nhiều ảnh hưởng, hệ luỵ với đối tượng tiếp cận.Lâu nay chúng ta đã gặp rất nhiều trường hợp các thông tin xấu, độc len lỏi vào trường học thông qua ấn phẩm không được kiểm duyệt thận trọng từ nhà xuất bản, đơn vị phát hành.

Có thể nói rằng, các thông tin xấu, độc tác động có tính "thẩm thấu", gây hệ lụy lâu dài, ghê gớm đến tư tưởng, nhận thức và hành vi của thế hệ trẻ.

Như trường hợp xảy ra khi truy cập vào đường link nêu trong vở bài tập Tin học 3, đó chỉ mới là dẫn đến trang web có nội dung nhạy cảm, chứ nếu đó là nội dung mang yếu tố chống phá thì hậu quả sẽ càng nguy hại hơn nếu không được sớm phát hiện.

Việc chúng ta cố gắng ngăn chặn học sinh tiếp cận phải các thông tin xấu, độc trên mạng xã hội vốn dĩ đã gặp rất nhiều khó khăn. Sau sự việc này thì các phụ huynh cũng cần kiểm soát và bám sát hơn với việc học tập của con, đặc biệt là với các môn học có yếu tố thực hành trên không gian mạng.

Ngoài ra, qua sự việc này, chính các Nhà trường cũng cần rút kinh nghiệm và thận trọng hơn nữa trong việc lựa chọn các đầu sách, nhà cung cấp đảm bảo tính ổn định và nghiêm túc trong vận hành nội dung", bà Tăng Thị Ngọc Mai nhấn mạnh.

Đơn vị phát hành nói gì?

Theo ghi nhận của phóng viên, ngày 9/4, trên website của Tập đoàn giáo dục Đại Trường Phát (DTP Group) đã có "thông báo khẩn ngừng truy cập đường dẫn tài liệu trong sách tin học". Trong đó xác nhận và thông tin chính thức về một sự cố an ninh mạng nghiêm trọng liên quan đến các đường dẫn (link) và mã QR truy cập học liệu điện tử được in trong nội dung sách tin học do họ phát hành.

Tập đoàn giáo dục Đại Trường Phát cho biết, qua quá trình rà soát hệ thống, chúng tôi phát hiện một số tên miền (domain) dẫn đến học liệu điện tử trong sách đã bị các đối tượng xấu xâm nhập và chiếm dụng quyền sở hữu sau khi thay đổi quyền quản trị. Các đối tượng này đã lợi dụng đường dẫn cũ để điều hướng người dùng tới các trang web có nội dung không lành mạnh, vi phạm pháp luật và hoàn toàn không phù hợp với môi trường giáo dục.

Thông báo khẩn đăng trên website https://dtp-education.com của Tập đoàn giáo dục Đại Trường Phát. Ảnh chụp màn hình

Ngay sau khi phát hiện sự việc, DTP Group đã chủ động thực hiện các biện pháp như: Trình báo hành vi xâm phạm và chiếm dụng hạ tầng giáo dục này lên Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) để điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật; Khẩn trương phối hợp với các đơn vị viễn thông để chặn các truy cập độc hại và xây dựng lại hệ thống học liệu trên nền tảng mới với tiêu chuẩn bảo mật cao nhất. Đơn vị cũng nghiêm túc nhìn nhận thiếu sót trong công tác quản lý hệ thống liên kết học liệu và đang thực hiện rà soát tổng thể toàn bộ danh mục ấn phẩm hiện hành để ngăn chặn rủi ro tương tự.

Để bảo vệ an toàn cho các em học sinh trên không gian mạng và tránh những tác động tiêu cực về tâm lý, DTP Group đưa ra khuyến cáo khẩn cấp: tuyệt đối không truy cập vào các liên kết (link) hoặc quét mã QR liên quan đến tài liệu bổ trợ trong các quyển sách nêu trên dưới bất kỳ hình thức nào. Thầy cô và phụ huynh phối hợp nhắc nhở các em học sinh không tò mò nhấn vào các liên kết này để đảm bảo an toàn thông tin cá nhân và tránh tiếp cận các nội dung độc hại.

DTP Group cũng đã xin lỗi quý thầy cô, phụ huynh và các em học sinh về sự bất tiện ngoài ý muốn này. Đơn vị xác định đây là một bài học đắt giá về quản trị hạ tầng số và cam kết sẽ nỗ lực hết mình để khôi phục các tiện ích học tập trong thời gian sớm nhất, đảm bảo môi trường giáo dục an toàn và lành mạnh.