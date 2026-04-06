Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa ban hành quyết định giao chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026 - 2027 cho các cơ sở giáo dục.

Diễm Quỳnh

Theo đó, tổng chỉ tiêu được phân bổ cho 124 trường THPT công lập và công lập chất lượng cao với 1.830 lớp, tương ứng 81.448 học sinh. Trong đó, khối trường THPT công lập chiếm phần lớn với 1.820 lớp, 81.048 học sinh; riêng 4 trường chuyên được giao 78 lớp với 2.370 học sinh. Trường THPT công lập chất lượng cao có 10 lớp, tuyển 400 học sinh.

Ngoài ra, 89 trường THPT tư thục được giao 817 lớp, tương ứng 34.059 học sinh. Khối giáo dục thường xuyên cũng được phân bổ chỉ tiêu cho 29 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên với 262 lớp, 11.675 học viên.

Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các đơn vị thực hiện tuyển sinh đúng chỉ tiêu được giao, đảm bảo tuân thủ quy chế của Bộ GD&ĐT và hướng dẫn của Sở.

Kỳ thi vào lớp 10 công lập năm nay tiếp tục được tổ chức thống nhất với 3 môn thi gồm Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ. Đề thi bám sát chương trình giáo dục phổ thông 2018, chủ yếu nằm trong chương trình lớp 9.

Điểm xét tuyển được tính bằng tổng điểm ba môn thi, cộng điểm ưu tiên và khuyến khích (nếu có). Điều kiện dự tuyển yêu cầu học sinh hoặc người giám hộ có nơi cư trú tại Hà Nội.

Dự kiến, kết quả thi và điểm chuẩn vào lớp 10 sẽ được công bố trong khoảng 19-22/6.

