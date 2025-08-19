Nhóm cướp nhí ở Phú Thọ gây hàng loạt vụ án táo tợn

Dù còn ở độ tuổi vị thành niên, nhưng chỉ trong 5 ngày, nhóm cướp nhí đã liên tiếp thực hiện 4 vụ cướp tài sản và 1 vụ cướp giật tài sản.

Mới đây, Tòa án nhân dân khu vực 12 - Phú Thọ mở phiên tòa hình sự sơ thẩm đưa ra xét xử 3 bị cáo gồm: L.T.A (SN 2007, trú tại Ninh Bình), Ng.M.D (SN 2008, tại Điện Biên) và V.T.Q.A (SN 2010, Hà Nội) về các tội danh “Cướp tài sản” và “Cướp giật tài sản”.

Các bị cáo được đưa ra xét xử. (Ảnh: Báo Phú Thọ).

Theo hồ sơ vụ án, chỉ trong vòng 5 ngày (từ 13 - 17/2/2025), cả 3 bị cáo trên đã liên tiếp thực hiện 4 vụ cướp tài sản và 1 vụ cướp giật tài sản của người dân trên địa bàn 2 tỉnh Ninh Bình và Phú Thọ (trước đây là Hà Nam và Hòa Bình).

Cụ thể, ngày 13/2, tại phường Thống Nhất (TP Hòa Bình cũ), các bị cáo dùng dao đe dọa, cướp điện thoại iPhone 11 và túi xách của chị Nguyễn Thị H.

Ngày 15/2, tại Ninh Bình, cả nhóm tiếp tục gây ra hai vụ cướp tiền mặt của chị Nghiêm Thị H.N. và cướp giật iPhone 12 Pro Max trị giá 9,5 triệu đồng của em Trần Thị T.H. Tiếp đó ngày 16/2, nhóm lại cướp túi xách của chị Bùi Nguyễn L.V. Đến ngày 17/2, tại xã Thịnh Minh (Phú Thọ), nhóm này tiếp tục cướp tài sản của chị Lường T.N.

Tổng cộng, nhóm cướp nhí đã chiếm đoạt tài sản trị giá gần 16 triệu đồng và nhiều tài sản khác.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định hành vi phạm tội của các bị cáo có tổ chức, nguy hiểm, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự xã hội. Sau khi nghị án, Toàn tuyên phạt bị cáo L.T.A 8 năm tù, Ng.M.D 7 năm tù và V.T.Q.A 4 năm 6 tháng tù.

