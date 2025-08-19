Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Nhóm cướp nhí ở Phú Thọ gây hàng loạt vụ án táo tợn

Dù còn ở độ tuổi vị thành niên, nhưng chỉ trong 5 ngày, nhóm cướp nhí đã liên tiếp thực hiện 4 vụ cướp tài sản và 1 vụ cướp giật tài sản.

Khánh Hoài

Mới đây, Tòa án nhân dân khu vực 12 - Phú Thọ mở phiên tòa hình sự sơ thẩm đưa ra xét xử 3 bị cáo gồm: L.T.A (SN 2007, trú tại Ninh Bình), Ng.M.D (SN 2008, tại Điện Biên) và V.T.Q.A (SN 2010, Hà Nội) về các tội danh “Cướp tài sản” và “Cướp giật tài sản”.

cats-9404.jpg
Các bị cáo được đưa ra xét xử. (Ảnh: Báo Phú Thọ).

Theo hồ sơ vụ án, chỉ trong vòng 5 ngày (từ 13 - 17/2/2025), cả 3 bị cáo trên đã liên tiếp thực hiện 4 vụ cướp tài sản và 1 vụ cướp giật tài sản của người dân trên địa bàn 2 tỉnh Ninh Bình và Phú Thọ (trước đây là Hà Nam và Hòa Bình).

Cụ thể, ngày 13/2, tại phường Thống Nhất (TP Hòa Bình cũ), các bị cáo dùng dao đe dọa, cướp điện thoại iPhone 11 và túi xách của chị Nguyễn Thị H.

Ngày 15/2, tại Ninh Bình, cả nhóm tiếp tục gây ra hai vụ cướp tiền mặt của chị Nghiêm Thị H.N. và cướp giật iPhone 12 Pro Max trị giá 9,5 triệu đồng của em Trần Thị T.H. Tiếp đó ngày 16/2, nhóm lại cướp túi xách của chị Bùi Nguyễn L.V. Đến ngày 17/2, tại xã Thịnh Minh (Phú Thọ), nhóm này tiếp tục cướp tài sản của chị Lường T.N.

Tổng cộng, nhóm cướp nhí đã chiếm đoạt tài sản trị giá gần 16 triệu đồng và nhiều tài sản khác.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định hành vi phạm tội của các bị cáo có tổ chức, nguy hiểm, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự xã hội. Sau khi nghị án, Toàn tuyên phạt bị cáo L.T.A 8 năm tù, Ng.M.D 7 năm tù và V.T.Q.A 4 năm 6 tháng tù.

>>> Mời độc giả xem thêm video Liên tiếp triệt phá thành công nhiều vụ án ma túy:

(Nguồn: VTV).
#Nhóm cướp nhí #xét xử nhóm cướp nhí ở Phú Thọ #cướp giật tài sản

Bài liên quan

Xã hội

Truy bắt phạm nhân trốn trại ở Nghệ An

Cơ quan chức năng Nghệ An huy động khoảng 100 người tham gia phối hợp truy bắt phạm nhân Trần Ngọc Hòa trốn khỏi trại giam.

Ngày 19/8, thông tin từ lãnh đạo xã Hạnh Lâm (Nghệ An) cho biết, các lực lượng chức năng đang chốt chặn tại các tuyến đường, mở rộng phạm vi truy bắt nam phạm nhân trốn khỏi trại giam.

z6922069495335-36b2cd594403a0332cdd07b4934e96e2.jpg
Huy động 100 người tham gia, phối hợp truy bắt phạm nhân trốn trại ở Nghệ An.
Xem chi tiết

Xã hội

Bắt hai người Trung Quốc trộm 400 triệu đồng và nhiều trang sức

Trộm 400 triệu đồng tiền mặt và nhiều trang sức có giá trị tại một căn hộ trên địa bàn phường Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng), 2 đối tượng người Trung Quốc bị bắt giữ.

Ngày 19/8, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vừa bắt tạm giam Zang Haoran (SN 2008) và Xia Feiyang (SN 2006) đều quốc tịch Trung Quốc về hành vi trộm cắp 400 triệu đồng tiền mặt và nhiều trang sức có giá trị tại một căn hộ trên địa bàn phường Ngũ Hành Sơn.

Được biết, Zang Haoran và Xia Feiyang nhập cảnh vào Việt Nam để du lịch qua Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất hôm 14/8.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới