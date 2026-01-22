Nhờ công an tìm người chuyển nhầm 100 triệu vào tài khoản để trả lại

Công an xã Võ Miếu, tỉnh Phú Thọ vừa xác minh, hỗ trợ người dân trên địa bàn nhận lại số tiền 100 triệu đồng do chuyển khoản nhầm.

Ngày 21/1, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Công an xã Võ Miếu vừa hỗ trợ xác minh, giúp chị Nguyễn Thị Kim Dung (SN 1979, trú tại địa bàn) nhận lại số tiền 100 triệu đồng do chuyển khoản nhầm vào tài khoản của người khác.

Chị Chu Thị Yến đã đến công an trình báo sau khi nhận được 100 triệu đồng tiền chuyển nhầm.

Trước đó, vào hồi 08h45 ngày 15/1, chị Chu Thị Yến (SN 1994, trú tại địa phương) đến công an xã trình báo về việc bất ngờ nhận được số tiền 100 triệu đồng với nội dung giao dịch không xác định rõ.

Nhận thấy có dấu hiệu chuyển nhầm, chị Yến đã đến Công an xã Võ Miếu trình báo, đề nghị hỗ trợ xác minh để trả lại.

Qua xác minh, lực lượng Công an xác định người chuyển nhầm là chị Nguyễn Thị Kim Dung. Ngay sau đó, chị Chu Thị Yến đã tự nguyện chuyển trả lại đầy đủ số tiền 100 triệu đồng cho chị Dung trước sự chứng kiến của lực lượng công an.

Nhận lại số tiền lớn trong thời gian ngắn, chị Nguyễn Thị Kim Dung bày tỏ sự vui mừng, xúc động và gửi lời cảm ơn chị Dung và Công an xã Võ Miếu vì tinh thần trách nhiệm, tận tình hỗ trợ Nhân dân, góp phần lan tỏa những việc làm thiết thực, nhân văn tại cơ sở.

Anh Nguyễn Văn Huy nhận lại số tiền 300 triệu đồng chuyển nhầm.

Cũng tại Phú Thọ vào thời điểm này, công an xã Văn Miếu hỗ trợ anh Nguyễn Văn Huy nhận lại số tiền 300 triệu đồng chuyển nhầm vào tài khoản một công dân trên địa bàn xã.

Anh Huy cho biết, trong quá tình giao dịch, anh chuyển nhầm 300 triệu đồng vào tài khoản một người tên Hà Thùy Dương, trú tại xã Văn Miếu, tỉnh Phú Thọ. Sau chuyển nhầm, anh Huy liên hệ với chị Dương nhưng không được nên rất lo lắng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Văn Miếu đã xác minh và mời chị Hà Thùy Dương đến làm việc. Từ kết quả xác minh, Công an xã Văn Miếu đã hướng dẫn, hỗ trợ các bên thực hiện các thủ tục cần thiết để anh Nguyễn Văn Huy nhận lại số tiền chuyển nhầm theo đúng quy định.

Cơ quan công an khuyến cáo, người dân cần cẩn trọng khi thực hiện các giao dịch chuyển khoản, kiểm tra kỹ thông tin số tài khoản, tên chủ tài khoản và số tiền trước khi giao dịch.

Khi nhận được tiền chuyển nhầm vào tài khoản, không được tự ý sử dụng mà cần thông báo ngay cho ngân hàng hoặc cơ quan Công an, cơ quan chức năng gần nhất để được hướng dẫn, xử lý theo quy định.

