Lễ hội Lim năm 2026 sẽ diễn ra với nhiều chương trình đặc sắc

UBND xã Tiên Du (tỉnh Bắc Ninh) vừa ban hành Kế hoạch số 01/KH-BCĐ về kế hoạch quản lý, tổ chức Lễ hội Lim Xuân Bính Ngọ năm 2026.

Khánh Hoài

Theo đó, Lễ hội Lim Xuân Bính Ngọ năm 2026 được tổ chức trong 2 ngày, từ ngày 28/2/2026 đến 1/3/2026 (tức ngày 12 và 13 tháng Giêng năm Bính Ngọ), tại các thôn thuộc tổng Nội Duệ xưa (nay là xã Tiên Du), gồm có 7 thôn: Duệ Đông, Duệ Nam, Duệ Khánh, Đình Cả, Lũng Giang, Lũng Sơn và Lộ Bao. Trung tâm lễ hội là núi Hồng Vân (núi Lim).

cats.jpg
Các liền chị hát quan họ trên thuyền trong ngày Hội Lim. (Ảnh minh họa).

Phần lễ có các hoạt động dâng hương khai hội tại chùa Hồng Ân; tế lễ tại lăng Tướng công Nguyễn Đình Diễn. Đặc biệt là Lễ đón Bằng công nhận di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia đối với Lễ hội Lim tại sân khấu trung tâm đồi Lim.

Tổ chức rước sắc, tế lễ, dâng hương theo nghi thức truyền thống tại các đình, đền chùa… ở các làng có lễ hội Lim trên địa bàn xã.

Phần hội, tổ chức hát đối đáp, giao lưu Quan họ tại các lán trại quan họ (6 lán); hát Quan họ trên thuyền, tại các cửa chùa, thủy đình, các nhà chứa Quan họ, nhà Nghệ nhân và trên sân khấu trung tâm của lễ hội. Các trò chơi dân gian: Tổ tôm điếm, thư pháp, hội thơ, cờ tướng. Chương trình văn nghệ biểu diễn tại sân khấu trung tâm của Lễ hội.

Tại Lễ hội còn diễn ra giải vô địch Vật tự do, Vật dân tộc cấp tỉnh; các trò chơi dân gian: Đu tiên, bịt mắt bắt dê, đập niêu, … các hoạt động văn hóa ẩm thực, vui chơi giải trí tại trung tâm của lễ hội và các làng lân cận.

UBND xã Tiên Du thành lập, phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo tổ chức lễ hội và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ tổ chức lễ hội. Làm tốt công tác trang trí, tuyên truyền; chuẩn bị cơ sở vật chất; huy động lực lượng hát Quan họ; đón tiếp khách, báo chí; công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, y tế, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm…

Xã hội

Hà Nội phân luồng giao thông phục vụ Lễ xuất quân và diễn tập bảo vệ Đại hội Đảng

Từ 7h đến 12h30 các ngày 6/1, 8/1 và 10/1, Công an Hà Nội tạm cấm các phương tiện di chuyển trên tuyến đường Lê Đức Thọ, Lê Quang Đạo.

Chiều 31/12, Phòng CSGT Công an Hà Nội cho biết vừa có thông báo phân luồng giao thông phục vụ lễ xuất quân và diễn tập công tác bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

anh-chup-man-hinh-2025-12-31-luc-164920.png
Xem chi tiết

