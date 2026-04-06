Trùm mỹ phẩm giả khai muốn có nguồn thu nhập để nuôi con

Liên quan vụ sản xuất, buôn bán hàng giả là mỹ phẩm do Công an TP.HCM điều tra, 5 bị can bị khởi tố cuối tháng 3 đã có lời khai gây nhiều bất ngờ.

“Xưởng” kem trộn đội lốt hàng ngoại

Trước đó, từ công tác tuần tra, nắm địa bàn, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh phát hiện nhiều dấu hiệu nghi vấn liên quan đến hoạt động sản xuất mỹ phẩm tại khu vực đường Lê Đình Cẩn, phường Tân Tạo, TP Hồ Chí Minh. Qua kiểm tra, một “công xưởng” sản xuất kem trộn do Lâm Thị Kim Nương (SN 1983) tổ chức đã lộ diện.

Máy móc thiết bị, bao bì, thùng hàng trong kho, “công xưởng” sản xuất kem trộn đội lốt hàng ngoại.

Cơ sở này ẩn mình trong khu dân cư, hoạt động khép kín với sự tham gia của nhiều nhân công được thuê để pha trộn, sang chiết và đóng gói sản phẩm. Tại hiện trường, Cơ quan Công an ngỡ ngàng trước quy mô của “lò” sản xuất mỹ phẩm giả này, lực lượng chức năng đã thu giữ 10.240 sản phẩm mỹ phẩm thành phẩm các loại ghi nhãn mác nước ngoài như: OLAY - Kem kích trắng mạnh (ghi sản xuất tại Mỹ); ABUTINE C3C, Vaseline (ghi Made in Thailand); Bạch Ngọc Liên..., cùng hơn 700kg kem, hóa chất chưa đóng hũ. Đặc biệt, có gần 7.000 tem nhãn giả, màng co nilon và hệ thống máy móc, thiết bị dùng để khuấy trộn, sang chiết mỹ phẩm thủ công...

Tuy nhiên, thời điểm kiểm tra, Lâm Thị Kim Nương không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của lô hàng.

Máy móc, thiết bị để sản xuất mỹ phẩm giả.

Tại cơ quan điều tra, Lâm Thị Kim Nương khai nhận bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm từ năm 2023 tại địa chỉ số 241/11 đường Lê Đình Cẩn, phường Tân Tạo, TP Hồ Chí Minh. Đến tháng 10/2023, Nương thuê căn nhà tại địa chỉ số 181/7D đường Lê Đình Cẩn, phường Tân Tạo. Tại đây, Nương không đăng ký sản xuất kinh doanh mà thuê các nhân viên gồm Trần Thị Phương, Lâm Thị Mộng Linh, Trần Quốc Trung thực hiện các công đoạn từ pha trộn hóa chất đến đóng gói, dán nhãn giả…

Mỗi nhân viên không phân công cụ thể từng công việc mỗi người phải làm, mà các nhân viên tự phân chia công việc từ cho nguyên liệu vào máy trộn kem (đối với Kem tẩy trắng Thái Lan), cho kem vào máy để bơm vào hũ (đối với Kem tẩy tế bào chết Vaseline (nâu), dán tem, nhãn, đóng màng co cho tất cả các mặt hàng.

Một số loại mỹ phẩm, kem nền giả.

Nương khai nhận đã mua nguyên liệu tại Chợ Lớn, TP Hồ Chí Minh để sản xuất, kinh doanh Kem tẩy trắng Thái Lan. Đối với các sản phẩm: Kem kích trắng Vaseline (vàng, hồng, xanh lá, đỏ) trên nhãn ghi chữ Thái Lan và ghi “made in Thái Lan”; Kem kích trắng Arbutin (hồng, vàng) trên nhãn ghi chữ Thái Lan và ghi “made in Thái Lan”; Kem kích trắng OLAY, trên nhãn ghi “sản xuất tại Mỹ”; Kem kích trắng Bạch Ngọc Liên (hồng, xanh lá); Kem tẩy tế bào chết Vaseline (nâu) trên nhãn ghi “Made in Thái Lan”, Nương đặt mua hàng từ Kiều Hoàng Nhã - Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Dược - Mỹ phẩm Hikachi (địa chỉ tại xã Bình Lợi, TP Hồ Chí Minh) và của người tên Hương Trà - nhân viên của Công ty Hikachi.

Các mặt hàng Nương đặt mua từ Công ty Hikachi đều là thành phẩm hoàn chỉnh (đã được đóng hủ, dán tem, nhãn, màng co) để bán lại kiếm lời. Theo thỏa thuận, giai đoạn đầu Nhã cung cấp hàng thành phẩm đã dán nhãn. Tuy nhiên, từ đầu năm 2025, để đối phó với cơ quan chức năng, Nhã chỉ cung cấp kem “nền” và vỏ hũ kèm theo các bộ tem nhãn giả để Nương tự hoàn thiện sản phẩm tại xưởng của mình.

Khi bị động, Kiều Hoàng Nhã còn tìm cách tẩu tán hàng hóa sang các khu vực lân cận nhà dân nhưng vẫn bị lực lượng Công an phát hiện, thu giữ hàng trăm sản phẩm nhãn hiệu “ABUTINE 3C3” và “GLUTA WHITE”.

Một số loại hóa chất, bột không rõ nguồn gốc mà các đối tượng dùng để sản xuất mỹ phẩm giả.

Bên cạnh đó, cơ quan điều tra cũng xác định đối tượng Đỗ Văn Bạc, quản lý Công ty TNHH In Bao bì Duy Phú (địa chỉ Hương lộ 2, phường Bình Trị Đông, TP Hồ Chí Minh), là mắt xích quan trọng chuyên tiếp nhận in ấn các loại tem nhãn giả theo yêu cầu của Nương để “phù phép” kem trộn thành hàng ngoại nhập cao cấp.

Thủ đoạn mua bán tinh vi trên không gian mạng

Để tiêu thụ số hàng giả “khổng lồ” này, Nương đã tận dụng triệt để sức mạnh của mạng xã hội. Nương lập tài khoản Facebook tên “Lâm Nương” và Tiktok “Shop Mỹ Phẩm Cô Nương” để quảng bá và livestream bán sỉ. Khi có khách hàng đặt hàng, Nương chỉ đạo nhân viên tiến hành sản xuất ra thành phẩm các mặt hàng trên, sau đó phân công Trung, Linh hoặc đặt shipper giao hàng…

Đáng nói, các sản phẩm này được bán với giá cực rẻ. Điển hình như hộ kinh doanh Nguyễn Thị Hà (khách hàng của Nhã) khai nhận mua mỗi thùng mỹ phẩm (120 hũ) chỉ với giá 1.320.000 đồng (tương đương chỉ khoảng 11.000 đồng/hũ). Số hàng này sau đó được phân phối về các tỉnh miền Tây và miền Trung (chủ yếu là khách mua sỉ, giao hàng thông qua các chành xe tại TP Hồ Chí Minh), trực tiếp đánh vào tâm lý ưa chuộng hàng ngoại giá rẻ của người tiêu dùng vùng nông thôn.

Dòng tiền giao dịch giữa các đối tượng đều thực hiện qua các tài khoản ngân hàng cá nhân nhằm né tránh sự kiểm soát của cơ quan thuế và quản lý thị trường. Tính đến thời điểm bị phát hiện, chỉ riêng số hàng hóa bị thu giữ tại xưởng của Nương có trị giá gần 100 triệu đồng. Tuy nhiên, số lượng hàng giả đã tuồn ra thị trường trong suốt hơn 2 năm qua là vô cùng lớn, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng và uy tín của các thương hiệu chính hãng.

Lâm Thị Kim Nương (bìa phải) cùng các bị can bị khởi tố.

Tại Cơ quan Công an, các đối tượng đều thừa nhận biết rõ hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là vi phạm pháp luật nhưng vì lợi nhuận bất chính vẫn bất chấp thực hiện.

Riêng Nương khai nhận do bản thân không có công việc ổn định và muốn có nguồn thu nhập để nuôi con nên đã thực hiện hành vi sai phạm nêu trên.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cảnh báo: Các loại mỹ phẩm giả, kem trộn không qua kiểm định thường chứa các hóa chất độc hại, kim loại nặng như chì, thủy ngân hoặc corticoid nồng độ cao, có thể gây tàn phá làn da và ảnh hưởng nghiêm trọng đến nội tạng người sử dụng.

Hiện vụ án “Sản xuất, Buôn bán hàng giả” đang được Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.