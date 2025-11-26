Hà Nội

Video

Bóng bay hydro phát nổ trong lễ cưới khiến cô dâu chú rể bị bỏng

Buổi lễ Haldi của cặp đôi đã gặp sự cố sau khi những quả bóng bay hydro phát nổ trong lễ cưới hoành tráng của họ.

Trường Hân dịch

Một đoạn video ghi lại cảnh một cặp đôi đang thực hiện màn biểu diễn ấn tượng bằng bóng bay hydro cho thấy họ đã bị thương khi những quả bóng bay bất ngờ phát nổ và bốc cháy.

Vụ việc được camera ghi lại và chia sẻ trên X đã làm dấy lên lo ngại về các xu hướng truyền thông xã hội nguy hiểm và tình trạng thiếu nhận thức về các biện pháp phòng ngừa an toàn cơ bản, thông tin trên India Today.

Lễ Haldi của cặp đôi kết thúc không tốt đẹp khi những quả bóng bay hydro phát nổ trong buổi lễ (Video: @Incognito_qfs/X)

Đoạn clip cho thấy cô dâu và chú rể chậm rãi bước vào địa điểm tổ chức, mỉm cười và cầm một chùm bóng bay lớn trong khi bạn bè và gia đình cổ vũ họ. Có thể thấy những người ở phía sau vẫy những que khói đủ màu, góp phần làm tăng thêm không khí lễ hội.

Chỉ một lát sau, những quả bóng bay nổ tung thành một quả cầu lửa khổng lồ trên đầu cặp đôi. Khách mời la hét khi cả hai người hoảng loạn chạy sang một bên, cố gắng tự vệ khỏi ngọn lửa bất ngờ.

Bài đăng gốc chia sẻ video đã chỉ trích gay gắt việc sử dụng bóng bay chứa hydro, cho rằng hành động này cực kỳ nguy hiểm. Chú thích có nội dung: "Một cặp đôi đã sử dụng bóng bay chứa hydro trong lễ cưới Haldi của họ. Những quả bóng bay phát nổ trong lúc họ bước vào lễ đường và khiến cả cô dâu và chú rể đều bị bỏng. Họ đã chạy theo một 'xu hướng lan truyền' nào đó và cuối cùng đã phá hỏng kế hoạch của mình."

Bài đăng cũng giải thích lý do khoa học đằng sau vụ nổ: "Sử dụng hydro trong bóng bay là hoàn toàn ngu ngốc. Nó dễ cháy và ngay cả một tia lửa nhỏ cũng có thể dẫn đến nổ. Thông thường, mọi người sử dụng heli trong bóng bay. Heli là một loại khí trơ và không phản ứng. Nhưng hydro nhẹ hơn heli và giúp bóng bay bay cao hơn. Hydro cũng rẻ hơn."

Đoạn video đã khiến người dùng mạng xã hội đưa ra những phản ứng mạnh mẽ về vụ việc trên khắp các phương tiện truyền thông xã hội, một số người kêu gọi mọi người ưu tiên sự an toàn hơn tính thẩm mỹ hoặc sự nổi tiếng trực tuyến.

Một người dùng viết: "Việc chạy theo xu hướng mà không có sự hiểu biết thông thường có thể rất nguy hiểm. Sự an toàn không bao giờ nên đứng sau vẻ ngoài nổi tiếng."

Một người khác chúc cặp đôi sức khỏe tốt và mau hồi phục, viết: "Hy vọng họ ổn. Chúc cặp đôi nhanh chóng hồi phục và có một cuộc sống thực sự vui vẻ."

Tuy nhiên, không phải tất cả mọi người trong phần bình luận đều đổ lỗi cho họ, vì một số người dùng chỉ ra rằng lỗi có thể thuộc về người bán khi bán cho họ những quả bóng bay chứa đầy hydro, điều mà cặp đôi này có thể không biết.

Video này cũng trở thành một ví dụ cảnh báo về việc thực hiện các pha mạo hiểm để thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

#bóng bay hydro #lễ cưới #nguy hiểm #an toàn #ấn độ #bóng hydro phát nổ

