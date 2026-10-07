Nhiều ngân hàng tung lãi suất tiền gửi trên 9%/năm

Bước vào tháng 10, cuộc đua huy động vốn giữa các ngân hàng có dấu hiệu nóng trở lại. Mức lãi suất thực tế trên 9%/năm, vốn xuất hiện ở một số ngân hàng từ mùa hè, nay được chào phổ biến hơn với các khoản gửi từ vài trăm triệu đồng. Ở nhóm số dư từ vài tỷ đồng, có nơi chào tới 10%/năm.
Lãi suất sau ưu đãi vượt 9%/năm
Theo chuyên viên Ngân hàng Quốc Dân (NCB), khách gửi từ 500 triệu đến dưới 1 tỷ đồng, kỳ hạn 12 tháng, nhận lãi cuối kỳ có thể hưởng hơn 9,6%/năm. Mức này áp dụng cho cả hình thức gửi tại quầy lẫn trực tuyến. Trước đó, cuối tháng 9, mức chào của ngân hàng này đối với tiền gửi online ở khoảng 9,35%/năm.
Vikki Bank đưa lãi suất thực tế lên 9,6%/năm cho số dư từ 500 triệu đồng, trong khi biểu niêm yết là 6%/năm cho kỳ hạn 6-11 tháng, 6,1%/năm cho kỳ hạn 12 tháng và 6,2%/năm cho kỳ hạn 13 tháng. Ngân hàng này đang công khai 4 mã khuyến mãi. Mã cao nhất cộng thêm 2,7%/năm dành cho khách nữ, gửi từ 50 triệu đồng, áp dụng từ 17/9/2026 đến 31/3/2027, đưa lãi suất tối đa lên 8,9%/năm. Với khách thông thường, mã cộng thêm 2,4%/năm cho khoản gửi từ 100 triệu đồng, kéo dài đến cuối tháng 10, đưa mức cao nhất lên 8,6%/năm.
Cake by VPBank niêm yết 7,2%/năm cho kỳ hạn 6-9 tháng và 7,4%/năm cho kỳ hạn 10-24 tháng. Trong chương trình áp dụng từ 22/9 đến 31/10, khách mở sổ tiết kiệm lần đầu được cộng thêm 2,2 điểm phần trăm, đưa lãi suất cao nhất lên 9,6%/năm.
Nhiều ngân hàng khác cũng tham gia nhóm lãi suất thỏa thuận từ 9% trở lên:
HDBank chào tối đa 9,3%/năm cho số dư từ 2 tỷ đồng. Với khoản từ 500 triệu đến dưới 1 tỷ đồng, mức lãi là 9,2%/năm cho kỳ hạn 13 tháng, 9,14%/năm cho kỳ hạn 12 tháng và 9,08%/năm cho kỳ hạn 6 tháng.
VPBank nâng lãi tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng lên tối đa 9,3%/năm, với số tiền gửi từ 10 triệu đồng.
GPBank chào 9,1-9,3%/năm cho khoản gửi từ 100 triệu đồng.
SHB khoảng 9,1%/năm với khoản từ 300 triệu đồng;
MBV khoảng 9,04%/năm.
Ở nhóm tiền gửi quy mô lớn, PVcomBank niêm yết 10%/năm cho kỳ hạn 12-13 tháng với khoản gửi từ 2.000 tỷ đồng trở lên. MSB có mức 9%/năm với số dư tối thiểu 500 tỷ đồng.
Mặt bằng lãi suất niêm yết
Ở kỳ hạn 6 tháng, ACB niêm yết 7,9%/năm cho tiền gửi trực tuyến, đồng thời áp dụng 8%/năm cho các kỳ hạn 9 và 12 tháng. Sacombank niêm yết 7,2%/năm cho kỳ hạn 6 tháng và 7,8%/năm cho các kỳ hạn từ 24 tháng. Bac A Bank ở mức 7,05%/năm; LPBank, MBV, VCBNeo và VPBank cùng 7%/năm.
Trong nhóm ngân hàng có vốn nhà nước, Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank cùng niêm yết 6,6%/năm cho kỳ hạn 6 tháng.
Bên cạnh tiền gửi tiết kiệm, chứng chỉ tiền gửi cũng được một số ngân hàng sử dụng để thu hút nguồn vốn, với mức hưởng lên tới 9,4%/năm ở một số sản phẩm. Trong nhóm ngân hàng quốc doanh, mức cao nhất khoảng 7,4-7,5%/năm.