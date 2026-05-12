Nhiều hài cốt nữ dưới Hồ Hang Xanh hé lộ sự thật bi thảm

Một số lượng lớn hài cốt nữ đã được phát hiện ở Thẩm Đàm, Quảng Đông, Trung Quốc. Cuộc điều tra khảo cổ học đã hé lộ một lịch sử tàn khốc và đen tối.

Hồ nước nơi phát hiện ra hài cốt được biết đến với tên gọi Hồ Hang Xanh, một hồ nước sâu nổi tiếng ở Miêu Châu, Quảng Đông (Trung Quốc). Được hình thành tự nhiên, Hồ Hang Xanh tuy nhỏ nhưng độc đáo và thu hút nhiều thợ lặn chuyên nghiệp. Hồ sâu hơn 15m, nước trong vắt và nhiệt độ ổn định khoảng 20 độ C quanh năm. Không có xoáy nước hay dòng chảy ngầm, khiến nơi đây trở thành địa điểm an toàn cho những người đam mê lặn.

Ảnh: @Sohu.

Hơn nữa, các chuyên gia địa chất đã phát hiện ra rằng, Hồ Hang Xanh là hang động dưới nước hoàn toàn ngập đầu tiên được phát hiện ở Trung Quốc cho đến nay, làm tăng giá trị nghiên cứu khoa học của nó.

Tuy nhiên, sau đó một chuyên gia lặn biển tên là Trương Tống đã vô tình phát hiện ra những bộ xương người, thậm chí còn bị xích bằng sắt. Phát hiện này ngay sau đó được báo cáo cho các cơ quan chức năng. Sở Di tích Văn hóa tỉnh Quảng Đông nhanh chóng cử một nhóm khảo cổ đến điều tra.

Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, các nhà khảo cổ đã phát hiện hơn 10 bộ xương người và đã trục vớt thành công. Họ cũng tìm thấy hai bộ phận bằng đất nén được sử dụng để cố định dây xích sắt. Nghiên cứu cho thấy tất cả các bộ xương đều là phụ nữ và có niên đại hơn một thế kỷ.

Theo những người lớn tuổi trong làng, Hồ Hang Xanh trước đây được gọi là "Hang Xanh Chết Đuối", một nơi được sử dụng để trừng phạt dân làng. Nếu một người phụ nữ không chung thủy hoặc vi phạm nghiêm trọng luật lệ của làng, các trưởng làng sẽ ném cô ta xuống hồ để dìm chết. Những người phụ nữ này không bị ném trực tiếp xuống nước, mà trước tiên bị nhốt trong những chiếc lồng tre được cố định vào các cấu trúc đất nén bằng dây xích sắt và nhấn chìm xuống đáy hồ, khiến họ không thể thoát ra và buộc phải chìm xuống đáy.

Đây chắc chắn là một hình phạt cực kỳ tàn bạo. Mặc dù nó có tác dụng răn đe cao và phần nào làm giảm các hành vi vi phạm, nhưng hình phạt này không phải là một hành động chính thức mà là một hình thức tự xử dựa trên các băng nhóm, gây tổn hại nghiêm trọng đến hệ thống pháp luật quốc gia.

Đằng sau những bộ xương phụ nữ này là một lịch sử bi thảm về hình thức tự xử. Các điều khoản pháp lý của hình thức tự xử này rất mơ hồ, phương pháp thì dã man, thiếu tính chính thống và tinh thần nhân đạo; khía cạnh đen tối nhất của nó là sự hủy hoại nhân tính.