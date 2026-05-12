Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Nhiều hài cốt nữ dưới Hồ Hang Xanh hé lộ sự thật bi thảm

Một số lượng lớn hài cốt nữ đã được phát hiện ở Thẩm Đàm, Quảng Đông, Trung Quốc. Cuộc điều tra khảo cổ học đã hé lộ một lịch sử tàn khốc và đen tối.

Thiên Đăng - (Theo Sohu)

Hồ nước nơi phát hiện ra hài cốt được biết đến với tên gọi Hồ Hang Xanh, một hồ nước sâu nổi tiếng ở Miêu Châu, Quảng Đông (Trung Quốc). Được hình thành tự nhiên, Hồ Hang Xanh tuy nhỏ nhưng độc đáo và thu hút nhiều thợ lặn chuyên nghiệp. Hồ sâu hơn 15m, nước trong vắt và nhiệt độ ổn định khoảng 20 độ C quanh năm. Không có xoáy nước hay dòng chảy ngầm, khiến nơi đây trở thành địa điểm an toàn cho những người đam mê lặn.

anh-chup-man-hinh-2026-05-12-083659.png
Ảnh: @Sohu.

Hơn nữa, các chuyên gia địa chất đã phát hiện ra rằng, Hồ Hang Xanh là hang động dưới nước hoàn toàn ngập đầu tiên được phát hiện ở Trung Quốc cho đến nay, làm tăng giá trị nghiên cứu khoa học của nó.

anh-chup-man-hinh-2026-05-12-083706.png
Ảnh: @Sohu.

Tuy nhiên, sau đó một chuyên gia lặn biển tên là Trương Tống đã vô tình phát hiện ra những bộ xương người, thậm chí còn bị xích bằng sắt. Phát hiện này ngay sau đó được báo cáo cho các cơ quan chức năng. Sở Di tích Văn hóa tỉnh Quảng Đông nhanh chóng cử một nhóm khảo cổ đến điều tra.

anh-chup-man-hinh-2026-05-12-083650.png
Ảnh: @Sohu.

Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, các nhà khảo cổ đã phát hiện hơn 10 bộ xương người và đã trục vớt thành công. Họ cũng tìm thấy hai bộ phận bằng đất nén được sử dụng để cố định dây xích sắt. Nghiên cứu cho thấy tất cả các bộ xương đều là phụ nữ và có niên đại hơn một thế kỷ.

Theo những người lớn tuổi trong làng, Hồ Hang Xanh trước đây được gọi là "Hang Xanh Chết Đuối", một nơi được sử dụng để trừng phạt dân làng. Nếu một người phụ nữ không chung thủy hoặc vi phạm nghiêm trọng luật lệ của làng, các trưởng làng sẽ ném cô ta xuống hồ để dìm chết. Những người phụ nữ này không bị ném trực tiếp xuống nước, mà trước tiên bị nhốt trong những chiếc lồng tre được cố định vào các cấu trúc đất nén bằng dây xích sắt và nhấn chìm xuống đáy hồ, khiến họ không thể thoát ra và buộc phải chìm xuống đáy.

anh-chup-man-hinh-2026-05-12-083714.png
Ảnh: @Sohu.

Đây chắc chắn là một hình phạt cực kỳ tàn bạo. Mặc dù nó có tác dụng răn đe cao và phần nào làm giảm các hành vi vi phạm, nhưng hình phạt này không phải là một hành động chính thức mà là một hình thức tự xử dựa trên các băng nhóm, gây tổn hại nghiêm trọng đến hệ thống pháp luật quốc gia.

Đằng sau những bộ xương phụ nữ này là một lịch sử bi thảm về hình thức tự xử. Các điều khoản pháp lý của hình thức tự xử này rất mơ hồ, phương pháp thì dã man, thiếu tính chính thống và tinh thần nhân đạo; khía cạnh đen tối nhất của nó là sự hủy hoại nhân tính.

Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “2 chiếc thuyền độc đáo bậc nhất của ngành khảo cổ học”. Nguồn video: @THVL 24News.
#hài cốt #phụ nữ #Hồ Hang Xanh #chôn cất #tra tấn

Bài liên quan

Kho tri thức

Một nhát cuốc làm lộ mộ cổ, bên trong có 'quan tài rồng' gây kinh ngạc

Một chiếc quan tài hình rồng được khai quật ở Quảng Tây (Trung Quốc), khiến các nhà khảo cổ học vô cùng kinh ngạc.

Một người nông dân ở làng Guangyuan, Quảng Tây (Trung Quốc) làm việc trên cánh đồng, lúc vung cuốc vô tình va phải một vật cứng trên mặt đất, tạo ra tiếng vang chói tai. Ban đầu, người nông dân nghĩ rằng mình đã đào được một tảng đá lớn và định dọn nó đi để tiếp tục canh tác. Nhưng ông không ngờ rằng, chỉ một nhát cuốc đó lại dẫn đến một khám phá khảo cổ học quan trọng, đó không phải hòn đá bình thường, mà là một phiến đá cẩm thạch.

anh-chup-man-hinh-2026-05-10-072007.png
Ảnh: @Sohu.
Xem chi tiết

Kho tri thức

Chiếc quan tài vàng hơn nghìn năm tuổi khiến giới khảo cổ đau đầu

Một chiếc quan tài bằng vàng đã được khai quật ở Thái Nguyên (Trung Quốc), nhưng nó vẫn chưa được mở ra. Các nhà khảo cổ đang lo sợ điều gì?

Các nhà khảo cổ học hiện đại thường dựa vào việc khai quật lăng mộ để khám phá những dấu vết của lịch sử. Theo đó, các đồ tùy táng là những manh mối quan trọng để nghiên cứu đời sống và nghi lễ cổ đại. Tuy nhiên, tại Thái Nguyên, Sơn Tây (Trung Quốc), một chiếc quan tài vàng được khai quật nhưng vẫn chưa được mở ra, ẩn chứa những bí mật không thể đụng tới.

anh-chup-man-hinh-2026-05-10-075937.png
Ảnh: @Sohu.
Xem chi tiết

Kho tri thức

Khai quật mộ cổ Thiểm Tây, chuyên gia rùng mình vì cảnh tượng bên trong

Một ngôi mộ quý tộc thời Chiến Quốc ở Thiểm Tây (Trung Quốc) khiến giới khảo cổ sốc khi phát hiện hàng loạt hài cốt nghi là trộm mộ bị “bẫy cát” chôn vùi.

Tại Thiểm Tây (Trung Quốc), một vùng đất cổ xưa đã lặng lẽ hé lộ một phần lịch sử bị lãng quên từ lâu. Đó là một ngôi mộ cổ đã được phát hiện, với hài cốt nằm rải rác khắp căn phòng mộ, khiến các chuyên gia phải thốt lên: bọn trộm mộ đã bị bẫy.

Trở lại quá khứ, việc cướp mộ đã tồn tại từ thời cổ đại. Những người kiếm sống bằng nghề này gần như song hành cùng lịch sử. Tào Tháo, người sáng lập nước Tào Ngụy thời Tam Quốc, đã huấn luyện một nhóm cướp mộ để giải quyết tình trạng thiếu kinh phí quân sự, gọi họ là "Những kẻ cướp mộ".

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới