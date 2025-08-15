Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Nhan sắc gợi cảm của “cô dâu ma” Rima Thanh Vy

Giải trí

Nhan sắc gợi cảm của “cô dâu ma” Rima Thanh Vy

Rima Thanh Vy sở hữu vóc dáng quyến rũ, gương mặt cuốn hút, đóng nhiều phim điện ảnh như: Cô dâu ma, Cám, Thanh Sói. 

Thu Cúc (tổng hợp)
Theo VOV, trong phim Cô dâu ma ra rạp trong tháng 8/2025, Rima Thanh Vy đóng vai Yến - một cô gái Việt làm dâu trong một gia đình thượng lưu ở Thái Lan. Ảnh: FB Rima Thanh Vy.
Theo VOV, trong phim Cô dâu ma ra rạp trong tháng 8/2025, Rima Thanh Vy đóng vai Yến - một cô gái Việt làm dâu trong một gia đình thượng lưu ở Thái Lan. Ảnh: FB Rima Thanh Vy.
Trước Cô dâu, Rima Thanh Vy góp mặt trong nhiều phim điện ảnh. Trong dự án Cám ra rạp năm 2024, cô vào vai Tấm. Ảnh: FB Rima Thanh Vy.
Trước Cô dâu, Rima Thanh Vy góp mặt trong nhiều phim điện ảnh. Trong dự án Cám ra rạp năm 2024, cô vào vai Tấm. Ảnh: FB Rima Thanh Vy.
Trong Ngày xưa có một chuyện tình, Rima Thanh Vy đóng vai Lụa. Theo Người Lao Động nhân vật Lụa là chị gái của nữ chính Miền (Ngọc Xuân đóng), yêu say đắm một người nhưng bị gia đình ngăn cản. Ảnh: FB Rima Thanh Vy.
Trong Ngày xưa có một chuyện tình, Rima Thanh Vy đóng vai Lụa. Theo Người Lao Động nhân vật Lụa là chị gái của nữ chính Miền (Ngọc Xuân đóng), yêu say đắm một người nhưng bị gia đình ngăn cản. Ảnh: FB Rima Thanh Vy.
Theo Harper’s Bazaar Việt Nam , trong phim Thanh Sói ra rạp năm 2022, Rima Thanh Vy đóng vai Hồng - một cô gái gặp nhiều biến cố, giữ được sự trong trẻo, hồn nhiên. Ảnh: FB Rima Thanh Vy.
Theo Harper’s Bazaar Việt Nam , trong phim Thanh Sói ra rạp năm 2022, Rima Thanh Vy đóng vai Hồng - một cô gái gặp nhiều biến cố, giữ được sự trong trẻo, hồn nhiên. Ảnh: FB Rima Thanh Vy.
Theo Vietnamnet, Rima Thanh Vy từng lọt top 9 cuộc thi Hoa khôi Áo dài 2016. Ảnh: FB Rima Thanh Vy.
Theo Vietnamnet, Rima Thanh Vy từng lọt top 9 cuộc thi Hoa khôi Áo dài 2016. Ảnh: FB Rima Thanh Vy.
Năm 2018, nữ diễn viên tham gia cuộc thi người mẫu Asia's Next Top Model và dừng chân ở top 6. Ảnh: FB Rima Thanh Vy.
Năm 2018, nữ diễn viên tham gia cuộc thi người mẫu Asia's Next Top Model và dừng chân ở top 6. Ảnh: FB Rima Thanh Vy.
Rima Thanh Vy sở hữu gương mặt khá “Tây”, thân hình gợi cảm. Ảnh: FB Rima Thanh Vy.
Rima Thanh Vy sở hữu gương mặt khá “Tây”, thân hình gợi cảm. Ảnh: FB Rima Thanh Vy.
Nữ diễn viên sinh năm 1995 không ngại ăn mặc táo bạo để khoe triệt để hình thể. Ảnh: FB Rima Thanh Vy.
Nữ diễn viên sinh năm 1995 không ngại ăn mặc táo bạo để khoe triệt để hình thể. Ảnh: FB Rima Thanh Vy.
Rima Thanh Vy chăm đăng tải hình ảnh diện bikini. Ảnh: FB Rima Thanh Vy.
Rima Thanh Vy chăm đăng tải hình ảnh diện bikini. Ảnh: FB Rima Thanh Vy.
Hình ảnh nữ diễn viên phim Cô dâu ma mặc gợi cảm ở đời thường thu hút sự chú ý của nhiều khán giả. Ảnh: FB Rima Thanh Vy.
Hình ảnh nữ diễn viên phim Cô dâu ma mặc gợi cảm ở đời thường thu hút sự chú ý của nhiều khán giả. Ảnh: FB Rima Thanh Vy.
Rima Thanh Vy kín tiếng về chuyện tình cảm. Ảnh: FB Rima Thanh Vy.
Rima Thanh Vy kín tiếng về chuyện tình cảm. Ảnh: FB Rima Thanh Vy.
Thu Cúc (tổng hợp)
#Rima Thanh Vy #diễn viên Rima Thanh Vy #cô dâu ma Rima Thanh Vy #phim cô dâu ma

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT