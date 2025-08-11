Hà Nội

Diễn viên Ngọc Trinh khoe cuộc sống sang chảnh dịp sinh nhật

Giải trí

Diễn viên Ngọc Trinh khoe cuộc sống sang chảnh dịp sinh nhật

Diễn viên, người mẫu Lê Ngọc Trinh khoe bộ sưu tập túi hiệu, sổ đỏ khi đón mừng tuổi mới.

Hình ảnh Ngọc Trinh đón sinh nhật mới đây gây chú ý. Nữ diễn viên kiêm người mẫu khéo khoe khối tài sản "không phải dạng vừa" gồm sổ đỏ, bộ sưu tập túi xách hàng hiệu. Ảnh: FB Ngọc Trinh.
Đón tuổi mới, Ngọc Trinh nhận được nhiều món quà. Ảnh: FB Ngọc Trinh.
Nữ diễn viên khoe được một người chuyển khoản 50 triệu đồng mừng tuổi mới. Ảnh: FB Ngọc Trinh.
"Chúc em gấm vóc lụa là, trong tay tiền tỷ, cả đời vinh hoa", người đẹp nhắn nhủ bản thân. Ảnh: FB Ngọc Trinh.
Nhân dịp sinh nhật, Ngọc Trinh khoe bộ ảnh gợi cảm, trẻ trung vào năm 2015. Ảnh: FB Ngọc Trinh.
Ngọc Trinh từng giành danh hiệu Á hậu cuộc thi Hoa hậu áo dài Việt Nam thế giới 2017. Ảnh: FB Ngọc Trinh.
Hơn 10 năm qua, cô miệt mài đóng phim. Mới nhất, nữ diễn viên góp mặt trong phim Ly hôn tuổi 60. Vai diễn của Ngọc Trinh là Mỹ Linh, 27 tuổi, sắc sảo, mạnh mẽ, là vợ An Huy, hay va chạm với gia đình chồng. Ảnh: FB Ngọc Trinh.
Ngọc Trinh còn đóng các phim Bí mật hai thế giới, Ba đời nữ tướng, Kén mẹ chồng, Trả em kiếp này, Báo thù, Chuông gió, Màu cát. Ảnh: FB Ngọc Trinh.
Ngọc Trinh khá thân thiết với Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa. Ảnh: FB Ngọc Trinh.
Về chuyện tình cảm, Ngọc Trinh từng xác nhận chia tay bạn trai vào tháng 5/2025. Ảnh: FB Ngọc Trinh.
"Tôi hiểu không nên quá tự tin về tình yêu, danh vọng hay tài sản bởi tất cả đều không thể nắm chắc trong tay. Tôi học cách trân trọng bản thân hơn vì hiểu rõ giá trị mình và những trải nghiệm khó khăn trưởng thành", cô tâm sự. Ảnh: FB Ngọc Trinh.
Thu Cúc (tổng hợp)
#Lê Ngọc Trinh #người mẫu Lê Ngọc Trinh #diễn viên Lê Ngọc Trinh #Ngọc Trinh

