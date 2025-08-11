Diễn viên Ngọc Trinh khoe cuộc sống sang chảnh dịp sinh nhật

Diễn viên, người mẫu Lê Ngọc Trinh khoe bộ sưu tập túi hiệu, sổ đỏ khi đón mừng tuổi mới.
MC Mai Dora gửi lời nhắn nhủ này đến một người cũ, tố cáo người này liên tục bôi nhọ tên tuổi cô dù cô đang hạnh phúc bên chồng.
Từ nay đến 20/8/2025, 3 con giáp này nhận đủ lộc trời ban, vận may dồn dập, tiền bạc và sự nghiệp cùng thăng hoa.
Từ những biểu hiện bất thường và vết máu trên ống tay áo của người mẹ kế, cơ quan điều tra đã làm rõ vụ án giết người nhẫn tâm, gây rúng động...
Nổi tiếng không kém Từ Hi Thái hậu, Lã hậu của nhà Hán nắm quyền khuynh đảo triều chính trong nhiều năm. Vị thái hậu này cực kỳ tàn nhẫn, độc ác.
Với vẻ ngoài bắt mắt và dáng vẻ nhanh nhẹn, sóc chuột lửa (Tamiops rodolphii) là một sinh vật nhỏ bé nhưng đầy lối cuốn của rừng nhiệt đới Việt Nam.
Mẫu xe Nissan N6 PHEV đến từ liên doanh Dongfeng-Nissan vừa xuất hiện trong hồ sơ công bố của Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc (MIIT).
Sau 6 năm chờ đợi, Totally Accurate Battle Simulator (TABS) đã xuất hiện trên di động với phiên bản Pocket Edition đầy hỗn loạn, vui nhộn và siêu giải trí.
Tử vi tuần mới dự đoán, Thần Tài trở thành “cứu tinh” cho 3 con giáp, mở lối sự nghiệp như rồng cưỡi mây, tiền bạc chất đầy, cơ hội thành công liên tiếp.
Vết tích rượu vang lâu đời nhất thế giới được phát hiện ở dạng lỏng tìm thấy trong một ngôi mộ La Mã cổ đại.
Sau khi ký hợp đồng mới với CLB Al Nassr của Saudi Arabia, Cristiano Ronaldo trở thành cầu thủ sở hữu khối tài sản ròng lên tới 1 tỷ USD.
Ấn Độ đang đánh giá khả năng mua máy bay chiến đấu KF-21 Boramae của Hàn Quốc như một phần trong nỗ lực tìm kiếm máy bay chiến đấu hiện đại thế hệ 4.5 và 5.
Với sự phát triển không ngừng của kiến trúc, nhà cấp 4 gác lửng ngày càng trở nên đa dạng, mang đến không gian sống tiện nghi và thẩm mỹ cao.
Khi làm việc trong Tử Cấm Thanh để bảo vệ hoàng đế và hậu cung, thị vệ nhà Thanh được phép mang theo vũ khí. Hoàng đế không lo bị thị vị ám sát vì một số lý do.
Bỏ học như Bill Gates nhưng từ thế kỷ 16, Galileo Galilei đã khiến cả nhân loại thay đổi nhờ những khám phá đặt nền móng cho khoa học hiện đại.
Ankylosaurus là loài khủng long bọc giáp nổi bật nhất thời Kỷ Phấn trắng, nổi tiếng với lớp giáp nặng nề và cái đuôi như cây chùy đáng gờm.
Chiếc Garagisti & Co GP1 hoàn toàn mới này có thể sẽ là siêu xe yêu thích mới của bạn khi nhẹ hơn cả Miata và có động cơ V12, số sàn rất khủng khiếp.
Lương Thuỳ Linh khác lạ với mái tóc ngắn và lối trang điểm đậm, sắc sảo. Con gái Cường Đôla - Đàm Thu Trang hóa công chúa cổ tích mừng sinh nhật.
Bugatti Brouillard là phiên bản coupe W16 Mistral, khung bằng carbon và động cơ W16 từ Chiron, đánh dấu sự ra đời của bộ phận "hàng thửa" Programme Solitare.
Song Ngư gặp cản trở, không nên cố chấp kẻo mắc bẫy. Sư Tử gặp áp lực, muốn bỏ cuộc vì mệt mỏi.
Tán lá xanh mát, quả ngọt, lại chứa “bí ẩn phong thủy” giúp gia chủ vượng khí, may mắn và tiền tài rộn ràng quanh năm.