Quân sự

Nhân dân hân hoan chào đón khối Nga, Lào, Campuchia tham gia diễu binh A80

Sau khi hợp luyện tại Quảng trường Ba Đình, các khối diễu binh Nga, Lào, Campuchia tiến đến điểm tập kết cuối ở Quảng trường Cách mạng Tháng Tám trước sự chào đón của người dân Việt Nam.

Trà Khánh - Gia Đạt

Tối 21/8, buổi tổng hợp luyện đầu tiên chuẩn bị cho diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 được tổ chức để lại nhiều ấn tượng với người dân.

Các khối diễu binh, diễu hành sau khi kết thúc hợp luyện tại Quảng trường Ba Đình tiếp tục di chuyển qua các tuyến phố trong tiếng hò reo, cổ vũ của nhân dân. Trong số đó có 3 khối quân đội nước ngoài tham gia gồm Nga, Lào, Campuchia theo lời mời của Bộ Quốc phòng Việt Nam.

kto-tr_img-1359.jpg
Khối diễu binh của Nga tiến qua lễ đài. Ảnh: Trà Khánh.

Lực lượng vũ trang Liên bang Nga cử đội hình danh dự của Trung đoàn Preobrazhensky gồm 30 quân nhân. Đây là một đơn vị đặc biệt có lịch sử của đội tiêu binh danh dự gắn liền với Trung đoàn Preobrazhensky huyền thoại, biểu tượng của vinh quang và danh dự quân sự Nga.

Hiện nay Trung đoàn Preobrazhensky làm nhiệm vụ đón tiếp nguyên thủ các quốc gia cũng như tham gia vào những cuộc duyệt binh lớn.

kto-tr_img-1393.jpg
Các quân nhân Nga tham gia diễu binh, diễu hành thuộc Trung đoàn Preobrazhensky. Ảnh: Trà Khánh.

Bộ Quốc phòng Lào cử 120 quân nhân, trong đó có 20 quân nhân từng tham gia lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thống nhất đất nước của Việt Nam, 49 quân nhân trong khối tham gia lễ duyệt binh nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại tại Liên bang Nga.

kto-tr_img-1412.jpg
Khối diễu binh của Lào. Ảnh: Trà Khánh.
kto-tr_img-1429.jpg
Bộ Quốc phòng Lào cử 120 quân nhân tham gia diễu binh Quốc khánh 2/9. Ảnh: Trà Khánh.

Trong khi đó Quân đội Hoàng gia Campuchia cử 120 cán bộ, chiến sĩ sang Việt Nam tham gia lễ diễu binh, diễu hành.

kto-tr_img-1457.jpg
Khối diễu binh của Campuchia. Ảnh: Trà Khánh.
kto-tr_z6931211136625-b438c683ff4807d087c599901a7a22b4.jpg
Các khối quân đội Nga, Lào, Campuchia sau khi di chuyển khỏi Quảng trường Ba Đình sẽ đi theo lộ trình Đường Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Tràng Tiền. Điểm kết thúc tại Quảng trường Cách mạng Tháng 8. Ảnh: Gia Đạt.
kto-tr_z6931211128334-70d25c36ee44f4731addf05049159441.jpg
Khối diễu binh Nga trên phố Tràng Tiền. Ảnh: Gia Đạt.
kto-tr_z6931211132340-604c1b1498f43efa2c9a826cd67ea12b.jpg
kto-tr_z6931211116313-73702ca3ed17570821f3c48561af6fcc.jpg
Người dân nồng nhiệt chào đón, cổ vũ các khối diễu binh ba nước. Ảnh: Gia Đạt.
