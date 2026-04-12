Biển lửa bao trùm dãy nhà trọ ở TP HCM, 7 người thương vong

Ngọn lửa bùng cháy dữ dội trong dãy nhà trọ ở phường Tân Thới Hiệp (quận 12 cũ, TP HCM) khiến 2 người tử vong, 5 người bị thương.

Đến 9h sáng nay 12/4, hiện trường vụ cháy dãy nhà trọ trong hẻm trên đường Nguyễn Thị Thơi (phường Tân Thới Hiệp, TP HCM) vẫn đang được cơ quan chức năng phong tỏa để điều tra.

Xe cứu thương chở thi thể nạn nhân vụ cháy

Thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, người dân sống trên đường Nguyễn Thị Thơi phát hiện khói lửa bốc lên từ dãy nhà trọ 4 phòng trong một con hẻm nên hô hoán. Nhiều người kéo vòi nước, dùng bình chữa cháy mini lao đến dập lửa nhưng bất thành do đám cháy quá lớn. Chỉ trong tích tắc, cả khu trọ lửa bùng lên dữ dội.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và Cứu hộ cứu nạn Công an TP HCM lập tức điều động nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Các chiến sĩ chia thành nhiều mũi, vừa phun vòi rồng khống chế lửa, vừa đeo bình khí tiếp cận các phòng trọ để đưa nạn nhân ra ngoài.

Vụ cháy khiến 2 người tử vong (1 nam, 1 nữ) và 5 người bị thương đã được chuyển đến bệnh viện cấp cứu ngay sau đó. Ghi nhận tại hiện trường, nhiều tài sản bên trong các phòng trọ bị thiêu rụi, hư hỏng nặng.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được công an điều tra, làm rõ.