Cháy nhà ở Hà Nội lúc rạng sáng, 2 người được giải cứu

Rạng sáng 7/4, một vụ cháy nhà dân xảy ra tại xã Bình Minh (Hà Nội). Đám cháy bùng phát từ tầng 1, tỏa nhiều khói, khí độc, có nguy cơ lan lên các tầng trên.

Theo Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội, khoảng 1h16 ngày 7/4, đơn vị nhận tin báo cháy nhà dân tại số 249 thôn Thượng, xã Bình Minh.

Ngay sau khi tiếp nhận, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội đã điều động 4 xe chữa cháy cùng 24 cán bộ, chiến sĩ của các Đội chữa cháy và CNCH khu vực 4 và 33 tới hiện trường.

Căn nhà xảy ra cháy tại khu vực thôn Thượng, xã Bình Minh. Ảnh: CACC

Tại hiện trường, đám cháy bùng phát từ khu vực tầng 1, tỏa nhiều khói, khí độc, có nguy cơ lan lên các tầng trên.

Qua trinh sát, lực lượng chức năng xác định bên trong có người mắc kẹt. Chỉ huy chữa cháy lập tức chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ sử dụng bình thở và thiết bị chuyên dụng tiếp cận các tầng để tìm kiếm, cứu nạn.

Đồng thời, các mũi chữa cháy được triển khai từ nhiều hướng nhằm khống chế, ngăn cháy lan.

Cảnh sát kịp thời đưa 2 người mắc kẹt ra bên ngoài. Ảnh: CACC

Đến khoảng 1h43 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, không lan sang các nhà bên cạnh và các tầng phía trên.

Lực lượng chức năng đã kịp thời cứu, đưa 2 người mắc kẹt ra ngoài an toàn.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.