Xã hội

Cháy nhà ở Hà Nội lúc rạng sáng, 2 người được giải cứu

Rạng sáng 7/4, một vụ cháy nhà dân xảy ra tại xã Bình Minh (Hà Nội). Đám cháy bùng phát từ tầng 1, tỏa nhiều khói, khí độc, có nguy cơ lan lên các tầng trên.

Theo Đình Hiếu/Báo VietNamNet

Theo Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội, khoảng 1h16 ngày 7/4, đơn vị nhận tin báo cháy nhà dân tại số 249 thôn Thượng, xã Bình Minh.

Ngay sau khi tiếp nhận, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội đã điều động 4 xe chữa cháy cùng 24 cán bộ, chiến sĩ của các Đội chữa cháy và CNCH khu vực 4 và 33 tới hiện trường.

Căn nhà xảy ra cháy tại khu vực thôn Thượng, xã Bình Minh. Ảnh: CACC

Tại hiện trường, đám cháy bùng phát từ khu vực tầng 1, tỏa nhiều khói, khí độc, có nguy cơ lan lên các tầng trên.

Qua trinh sát, lực lượng chức năng xác định bên trong có người mắc kẹt. Chỉ huy chữa cháy lập tức chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ sử dụng bình thở và thiết bị chuyên dụng tiếp cận các tầng để tìm kiếm, cứu nạn.

Đồng thời, các mũi chữa cháy được triển khai từ nhiều hướng nhằm khống chế, ngăn cháy lan.

Cảnh sát kịp thời đưa 2 người mắc kẹt ra bên ngoài. Ảnh: CACC

Đến khoảng 1h43 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, không lan sang các nhà bên cạnh và các tầng phía trên.

Lực lượng chức năng đã kịp thời cứu, đưa 2 người mắc kẹt ra ngoài an toàn.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Cháy lớn tại cụm kho, xưởng cho thuê trên đường Phạm Tu khiến 1 người tử vong

Quá trình chữa cháy, lực lượng chức năng đã tìm kiếm, phát hiện 1 nạn nhân tử vong trong đám cháy, bàn giao cho lực lượng y tế.

Ngày 30/3, Công an TP Hà Nội cho biết, khoảng 00h40 ngày 30/3, Trung tâm Thông tin chỉ huy CATP nhận được tin báo xảy ra cháy tại khu vực kho xưởng trên đường Phạm Tu, phường Thanh Liệt.

Hiện trường nơi xảy ra vụ cháy.
Khởi tố đối tượng đánh bạc trực tuyến với số tiền gần 100 triệu đồng

Lực lượng chức năng Nghệ An vừa bắt giữ 1 đối tượng với gần 100 triệu đồng tham gia đánh bạc trực tuyến, cảnh báo tệ nạn cờ bạc mạng ngày càng phức tạp.

Thông tin từ Công an phường Vinh Lộc (Nghệ An) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Tài (SN 1995, trú tại khối Tiên Động, phường Vinh Lộc) về hành vi đánh bạc dưới hình thức trực tuyến.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, đầu tháng 3/2026, lực lượng Công an phát hiện Trần Văn Tài có biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động đánh bạc trên không gian mạng. Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định đối tượng sử dụng các thiết bị điện tử để tham gia các trò chơi như “nổ hũ”, “tài xỉu”, “bắn cá” trên nền tảng Internet nhằm ăn thua bằng tiền.

