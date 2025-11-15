Hà Nội

Công ty Nguyên Anh liên tiếp trúng 2 gói thầu thiết bị giáo dục: Đối thủ đều là "người quen" [Kỳ 1]

Công ty Nguyên Anh vừa trúng 2 gói thầu thiết bị giáo dục tại Trường THPT Cái Bè và Trường ĐH Đồng Tháp. Đáng chú ý, cả 2 gói thầu này đều chỉ có 2 nhà thầu tham gia và các đối thủ trượt đều là "người quen" của Công ty Nguyên Anh.

Hải Nam

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty Cổ phần Quốc tế Nguyên Anh (MST: 0315255192, địa chỉ tại Tòa Nhà Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, TP.Hồ Chí Minh) là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực hàng hóa, thời gian gần đây đã liên tiếp được phê duyệt trúng các gói thầu cung cấp thiết bị giáo dục tại tỉnh Đồng Tháp.

Đáng chú ý, các gói thầu này đều diễn ra với kịch bản chỉ có 2 nhà thầu tham dự, và đối thủ của Công ty Nguyên Anh đều là những doanh nghiệp "quen mặt".

Gói thầu 2,49 tỷ đồng tại Trường THPT Cái Bè

Cụ thể, tại Gói thầu "Mua sắm thiết bị giáo dục" (Mã TBMT: IB2500441134) thuộc dự toán "Mua sắm thiết bị giáo dục cho Trường THPT Cái Bè", Trường THPT Cái Bè là chủ đầu tư. Gói thầu sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên không giao tự chủ năm 2025 do Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý.

Ngày 26/09/2025, ông Bùi Văn Phi, Hiệu trưởng Trường THPT Cái Bè đã ký Quyết định số 306/QĐ-THPTCB phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) cho gói thầu trên, với giá gói thầu là 2.498.460.000 đồng.

Đơn vị được thuê làm tư vấn lập hồ sơ mời thầu (HSMT) và đánh giá hồ sơ dự thầu (E-HSDT) là Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Tư vấn Sài Gòn Mới.

Theo biên bản mở thầu ngày 17/10/2025, có 2 nhà thầu nộp E-HSDT:

  1. Công ty Cổ phần Quốc tế Nguyên Anh: Giá dự thầu 2.423.370.000 đồng.
  2. Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Dream: Giá dự thầu 2.465.990.000 đồng.

Trong Báo cáo đánh giá E-HSDT số 186/BC-SGM ngày 23/10/2025, đơn vị tư vấn (Sài Gòn Mới) kết luận Công ty Nguyên Anh "Đạt" về tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật, được xếp hạng 1. Nhà thầu còn lại là Công ty Dream bị "Không đánh giá" chi tiết.

Ngày 03/11/2025, ông Bùi Văn Phi, Hiệu trưởng, ký Quyết định số 398/QĐ-THPTCB phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (KQLCNT), Công ty Nguyên Anh trúng thầu với giá 2.423.370.000 đồng. Tỷ lệ tiết kiệm đạt 3,01% (tương đương 75.090.000 đồng).

z7226048863290-fa38efde54b4fadae6dc6ca93c842117.jpg
Nguồn: MSC

Gói thầu tại Trường ĐH Đồng Tháp do Công ty VIETGO mời thầu

Trước đó, vào tháng 6/2025, Công ty Nguyên Anh cũng được phê duyệt trúng một gói thầu khác tại Đồng Tháp với kịch bản tương tự.

Gói thầu "Trang bị thiết bị trình chiếu cho các phòng sinh hoạt chung Nhà học giảng đường và các phòng làm việc bộ môn" (Mã TBMT: IB2500261744) do Trường Đại học Đồng Tháp làm chủ đầu tư. Đơn vị mời thầu là Công ty TNHH đầu tư VIETGO.

KHLCNT của gói thầu được ông Hồ Văn Thống, Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Tháp ký phê duyệt tại Quyết định số 3065/QĐ-ĐHĐT ngày 28/5/2025, với giá gói thầu là 844.572.000 đồng, từ nguồn Quỹ phát triển sự nghiệp.

Ngày 19/06/2025, biên bản mở thầu ghi nhận 2 nhà thầu tham dự:

  1. Công ty Cổ phần Quốc tế Nguyên Anh: Giá dự thầu 818.900.180 đồng.
  2. Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Bảo Tín: Giá dự thầu 826.641.000 đồng.

Ngày 20/6/2025, Công ty VIETGO có Báo cáo đánh giá E-HSDT (số 69/2025/VG-TCG) kết luận Công ty Nguyên Anh "Đạt" về mọi mặt, xếp hạng 1. Công ty Bảo Tín xếp hạng 2 và bị "Không xét".

Ngày 24/6/2025, Hiệu trưởng Hồ Văn Thống ký Quyết định số KQ2500261744... phê duyệt Công ty Nguyên Anh trúng thầu với giá 818.900.180 đồng. Tỷ lệ tiết kiệm là 3,04% (tương đương 25.671.820 đồng).

Đối thủ trượt thầu đều là "người quen"

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, cả hai nhà thầu trượt thầu trong 2 gói trên (Công ty Dream và Công ty Bảo Tín) đều là những "đối thủ quen mặt" của Công ty Nguyên Anh.

Theo dữ liệu tổng hợp, Công ty Nguyên Anh đã từng "đối đầu" với 65 nhà thầu khác trong 37 gói thầu. Trong đó, Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Dream là một trong những đối thủ gặp thường xuyên nhất, với 7 lần chạm trán. Tương tự, Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Bảo Tín cũng đã "đấu" với Công ty Nguyên Anh 6 lần.

Trao đổi với Báo Tri thức và Cuộc sống, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TPHCM) cho biết: "Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP luôn đề cao tính cạnh tranh, công bằng và minh bạch. Việc một gói thầu chỉ có 2 nhà thầu tham gia, hay việc các nhà thầu thường xuyên 'gặp nhau' tại các gói thầu khác nhau không phải là điều bị cấm, miễn là không có sự dàn xếp hay vi phạm các hành vi bị cấm trong đấu thầu. Trách nhiệm của chủ đầu tư và đơn vị tư vấn là phải đảm bảo quá trình đánh giá E-HSDT diễn ra khách quan, độc lập để lựa chọn được nhà thầu thực sự đủ năng lực với giá cạnh tranh nhất".

Điều đáng nói, trong quá trình trúng Gói thầu tại Trường THPT Cái Bè, đã xuất hiện một "bí ẩn" về mã số thuế của Công ty Nguyên Anh.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 2:] "Bí ẩn" MST 0318834180 và lịch sử trúng thầu thiết bị giáo dục của Công ty Nguyên Anh

#Công ty Nguyên Anh #Trường THPT Cái Bè #thiết bị giáo dục #Công ty Cổ phần Quốc tế Nguyên Anh #Mua sắm thiết bị giáo dục #Công ty VIETGO

