Lương Bằng Quang kinh doanh gì trước khi bị bắt?

Trước khi vướng vòng lao lý, Lương Bằng Quang là chủ, cổ đông lớn của 2 doanh nghiệp có quy mô hàng chục tỷ đồng.

Mới đây, Lương Bằng Quang (sinh năm 1982) bị Công an TP HCM bắt tạm giam để điều tra về hành vi đưa hối lộ. Động thái này được đưa ra sau quá trình mở rộng điều tra DJ Ngân 98 thực hiện hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Lương Bằng Quang từng là ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng, có nhiều ca khúc nổi tiếng vào thập niên 2000. Tuy nhiên, những năm gần đây, Lương Bằng Quang thường được nhắc tới bởi những ồn ào, đặc biệt là chuyện tình cảm với Ngân 98 và người yêu cũ.

Ngoài sáng tác và biểu diễn âm nhạc, Lương Bằng Quang còn là chủ, cổ đông lớn của 2 doanh nghiệp hoạt động trong những lĩnh vực khác nhau và có quy mô hàng chục tỷ đồng.

Theo dữ liệu từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Lương Bằng Quang đang làm chủ Công ty TNHH Lương Bằng Quang và Công ty TNHH dịch vụ Sugar Group.

Trong đó, Công ty TNHH Lương Bằng Quang tiền thân là Công ty cổ phần Lương Bằng Quang thành lập tháng 1/2016 trụ sở tại Quận 1 (TP HCM). Ngành nghề kinh doanh chính là hoạt động sáng tác, nghệ thuật, giải trí. Bên cạnh đó, công ty còn đăng ký các ngành nghề kinh doanh khác như quán ăn, nhà hàng, dịch vụ phục vụ đồ uống, bán buôn băng, đĩa CD, DVD, bán buôn nhạc cụ, hoạt động của các trung tâm thể dục, thể hình.

Thời điểm thành lập, doanh nghiệp có vốn điều lệ 1,9 tỷ đồng với 3 cổ đông góp vốn, trong đó, Lương Bằng Quang góp 950 triệu đồng, tương đương 50% vốn góp, giữ vị trí giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp.

Sau đó, công ty đổi tên thành Công ty TNHH Lương Bằng Quang vào tháng 4/2016.

Trong lần thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp vào tháng 5/2023, Lương Bằng Quang là chủ doanh nghiệp, giữ vị trí giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Tháng 3/2025, Công ty TNHH Lương Bằng Quang tăng vốn điều lệ từ 1,9 tỷ đồng lên 10,2 tỷ đồng. Lương Bằng Quang vẫn giữ vị trí giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Lương Bằng Quang là cổ đông lớn của hai doanh nghiệp. Ảnh: FBNV

Theo nguồn tin trên Vietnamfinance, Lương Bằng Quang còn là cổ đông sáng lập của Công ty TNHH dịch vụ Sugar Group. Doanh nghiệp này được thành lập vào tháng 2/2024 có trụ sở tại quận 5, TP HCM.

Công ty TNHH dịch vụ Sugar Group có 41 ngành nghề đăng ký kinh doanh, trong đó ngành nghề đăng ký chính là dịch vụ lưu trú ngắn ngày với chi tiết gồm khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê.

Thời điểm thành lập, Sugar Group có vốn điều lệ 3 tỷ đồng với 2 cổ đông góp vốn gồm Lương Bằng Quang góp 1,53 tỷ đồng tương đương 51% vốn góp và cổ đông Mã Tuấn Vũ (sinh năm 1992) góp 1,47 tỷ đồng tương đương 49% vốn góp. Ông Vũ giữ vị trí giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Tháng 6/2024, vốn điều lệ của Sugar Group tăng từ 3 tỷ đồng lên 20 tỷ đồng, trong đó Lương Bằng Quang góp 51% vốn, ông Vũ nắm giữ 49%.

Tháng 8/2024, phần vốn góp của Lương Bằng Quang tại Sugar Group được chuyển sang tên của Công ty TNHH Lương Bằng Quang. Toàn bộ phần vốn góp của Công ty TNHH Lương Bằng Quang tại Sugar Group được ủy quyền cho ông Quang.

Tháng 5/2025, vốn điều lệ công ty tăng mạnh từ 20 tỷ đồng lên 55 tỷ đồng. Trong đó, Công ty TNHH Lương Bằng Quang, với người được ủy quyền là ông Lương Bằng Quang góp 4 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ góp vốn 7,273%, cổ đông Mã Tuấn Vũ góp 16 tỷ đồng tương đương 29,091% vốn góp và cổ đông Phạm Xuân Oai góp 35 tỷ đồng tương đương 63,636% vốn góp.

Tháng 7/2025, ông Phạm Xuân Oai thay ông Mã Tuấn Vũ giữ vị trí Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật doanh nghiệp.