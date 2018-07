Toàn cảnh tòa nhà cao nhất Việt Nam mới mọc tại Sài Gòn

Tòa tháp The Landmark 81, với độ cao dự kiến 461 m, gồm 81 tầng được xây dựng tại vị trí trung tâm của khu đô thị Vinhomes Central Park, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Ảnh: Dương Minh Phúc. Với chiều cao này, công trình của Vingroup trở thành tòa nhà cao nhất Việt Nam, vượt khoảng 100 m so với tòa nhà cao thứ hai là Keangnam Landmark 72 tại Hà Nội. Ảnh: Lê Đình Long. Đây cũng là công trình đầu tiên của Việt Nam lọt vào top 10 tòa nhà chọc trời của thế giới, với trung tâm thương mại, khu vực khách sạn đến căn hộ. Ảnh: Hoà Nguyễn Với tổng vốn đầu tư 1,4 tỷ USD, công trình mang tính biểu tượng của chủ đầu tư Vingroup dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2018. Ảnh: Hồng Sơn. Trung tâm thương mại bên trong toà tháp sẽ là thiên đường mua sắm của các tín đồ thời trang, quy tụ những thương hiệu cao cấp khắp thế giới. Toà tháp còn có hệ thống căn hộ dịch vụ tiêu chuẩn 5 sao, 6 sao và căn hộ dịch vụ 6 sao với diện tích 400 m2. Ảnh: Cherry Phạm. Công trình có tổng diện tích sàn xây dựng lên tới 115.000 m2 và 90.000 m2 diện tích hầm, được chia thành 81 tầng nổi và 3 tầng hầm. Tòa nhà sở hữu hệ thống kính viễn vọng màn hình cảm ứng giúp người xem dễ dàng quan sát Sài Gòn sôi động buổi sáng và lung linh, tráng lệ về đêm. Ảnh: Lê Duy Thanh. Lấy cảm hứng là “bó tre” truyền thống, tòa nhà tọa lạc tại khu vực khuôn viên cảng Tân Cảng cũ, quận Bình Thạnh, nằm bên bờ sông Sài Gòn. Ảnh: Minh Hà. Vẻ đẹp của toà tháp cao nhất Việt Nam về đêm cùng nhịp sống sôi động của Sài Gòn hoa lệ qua góc máy của thí sinh Nguyễn Duy. Hay khung cảnh một buổi sáng bình yên bên bờ sông Sài Gòn. Ảnh của thí sinh Nguyễn Tuấn Anh. Một góc máy flycam độc đáo và vô cùng đẹp mắt về toà tháp Landmark 81 của tay máy Tú Trần. Chính những nét ấn tượng, độc đáo cùng vẻ đẹp đồ sộ của công trình cao nhất Việt Nam ấy đã là chủ đề được rất nhiều tay máy khai thác trong Cuộc thi ảnh “Sài Gòn 2018” do báo Zing.vn tổ chức và nhãn hàng Huawei P20 Pro tài trợ, diễn ra từ nay đến hết ngày 23/7.

