Thảm cảnh những khu tái định cư trống rỗng ở Hà Nội

Theo nguồn tin trên Infonet, khu tái định cư Phú Diễn (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đã được hoàn thiện từ 2013 nhưng đến nay vẫn bị bỏ hoang, không người ở…Ảnh: Infonet. Khu tái định cư Phú Diễn có tổng diện tích 122.470m2 bao gồm 118.150 m2 đất để thực hiện dự án di dân và 4.320m2 đất tạm giao để quản lý chống lấn chiếm. Quy mô dân số quy hoạch là 3.077 người. Ảnh: Lao động. Dự án có 7 ô đất từ CT1 đến CT7 dùng để xây dựng chung cư cao tầng. Tuy nhiên, đến nay mới chỉ có 4 tòa nhà được đưa vào sử dụng và hiện đang được làm trụ Sở UBND, Hội đồng nhân dân quận Bắc Liêm và các cơ quan chức năng khác của Quận. Ảnh: Infonet. 3 tòa nhà tái định cư ở cuối khu đô thị vẫn trong tình trạng bỏ hoang, không người ở. Ảnh: Lao động. Cỏ mọc um tùm xung quanh tòa nhà. Ảnh: Infonet. Bên trong, rêu bắt đầu xuất hiện trên bức tường bong tróc. Ảnh: Lao động. Một dự án tái định cư nữa cũng "đắp chiều" nhiều năm qua là tòa nhà gần 20 tầng nằm trên đường Tạ Quang Bửu (quận Hai Bà Trưng). Ảnh: Baoxaydung. Thông tin phản ánh trên Báo xây dựng cho thấy, dù được hoàn thiện năm 2015 nhưng đến thời điểm tháng 9/2018, tòa nhà vẫn phải chịu cảnh “vườn không nhà trống”. Ảnh: Zing. Dự án tái định cư này có khoảng 154 căn hộ do Công ty CP Tu tạo và Phát triển nhà làm chủ đầu tư. Ảnh: Zing. Tương tự, theo báo An ninh Thủ đô, khu tái định cư Hoàng Cầu (quận Đống Đa, Hà Nội) đã hoàn thiện song đến tháng 5/2018 mới chỉ có 1 tòa nhà được đưa vào sử dụng, 3 toà còn lại vẫn bỏ không. Ảnh: Anninhthudo. Dự án tái định cư Hoàng Cầu có tổng diện tích 15.363 m2, bao gồm 435 căn hộ. Cả 4 tòa nhà đã hoàn thiện các hạng mục, được đánh giá là khá khang trang và hiện đại. Ảnh: Congluan. Ba tòa CT2A, CT2B, CT2C vẫn trong tình trạng "cửa đóng then cài". Ảnh: Congluan. Do bỏ không nên một số hạng mục công trình này đã có dấu hiệu nứt, xuống cấp. Ảnh: Anninhthudo. Khu nhà tái định cư Sài Đồng (Long Biên, Hà Nội) cũng không có người ở sau hơn 10 năm xây dựng. Ảnh: Baoxaydung. Video: Hà Nội tổng kiểm tra biệt thự, chung cư chờ sập. Nguồn: ANTV.

