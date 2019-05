Ngô Kỳ Long chi 145 tỷ đồng xây "nhà trẻ cao cấp" cho gia đình

Mới đây, Ngô Kỳ Long đã chính thức lên chức bố ở tuổi 48. Vợ anh, diễn viên Lưu Thi Thi vượt cạn an toàn, sinh một bé trai kháu khỉnh, đáng yêu tại quê chồng ở Đài Loan. Nam diễn viên Ngô Kỳ Long sáng 29/4 xác nhận thông tin vợ đã sinh con đầu lòng. Anh viết trên Weibo: "Thiên thần nhỏ đã đến trình diện rồi. Hai mẹ con đều bình an, cảm ơn sự quan tâm của mọi người. Bà xã đã vất vả rồi, cảm ơn em". Lưu Thi Thi sau đó chia sẻ lại bài viết của Ngô Kỳ Long, cô viết: "Bạn nhỏ đáng yêu". Trang QQ đưa tin, để chuẩn bị chào đón sự kiện này, Ngô Kỳ Long đã không tiếc tay chi tiền mua sắm nhà cửa, thậm chí, biến 4 căn hộ đắt tiền trở thành nhà trẻ cao cấp, bảo vệ sự riêng tư cho bà xã xinh đẹp và con của họ. Theo nguồn tin từ báo Đài Loan, từ năm 2017, Ngô Kỳ Long đã chi 41 triệu tệ (tương đương bần 145 tỷ đồng) mua 4 căn hộ sang trọng tại khu trung tâm Tân Trang Phó Đô. 4 căn hộ này thuộc 4 tầng lầu, chiếm diện tích 260 mét vuông. Với trị giá mỗi căn khoảng hơn 10 triệu tệ của Ngô Kỳ Long, truyền thông Đài Loan gọi đây là nhà trẻ cao cấp. Hai vợ chồng sẽ ở 1 căn hộ, 3 căn hộ còn lại dành cho mẹ và anh em trong nhà, tạo môi trường tốt nhất để Lưu Thi Thi dưỡng thai và chăm sóc con. Truyền Thông xứ Đài đưa tin về những căn nhà mà Ngô Kỳ Long mua dành tặng bố mẹ, vợ và anh em trong gia đình. Trong suốt khoảng thời gian bầu bí, Lưu Thi Thi đã ở tại đây. An ninh tại khu vực này được bảo đảm rất tốt, dù dành nhiều thời gian như paparazzi chỉ chụp được hai vợ chồng xuất hiện tại đây khoảng 2 lần. Cận cảnh nơi ở của cặp vợ chồng Ngô Kỳ Long - Lưu Thi Thi. Thực tế, hai vợ chồng Ngô Kỳ Long ở trong khu nhà mà 4 bề xung quanh không có thêm bất cứ toà nhà nào cả. Lối ra vào của bãi đậu xe dưới lòng đất cũng vô cùng bí mật, điều này cản trở paparazzi rất nhiều trong việc tác nghiệp. Trang QQ nhận định, Ngô Kỳ Long đã làm hết sức mình để chăm sóc Lưu Thi Thi, không để cô phải bận tâm quá nhiều tới những chuyện xung quanh.

Mới đây, Ngô Kỳ Long đã chính thức lên chức bố ở tuổi 48. Vợ anh, diễn viên Lưu Thi Thi vượt cạn an toàn, sinh một bé trai kháu khỉnh, đáng yêu tại quê chồng ở Đài Loan. Nam diễn viên Ngô Kỳ Long sáng 29/4 xác nhận thông tin vợ đã sinh con đầu lòng. Anh viết trên Weibo: "Thiên thần nhỏ đã đến trình diện rồi. Hai mẹ con đều bình an, cảm ơn sự quan tâm của mọi người. Bà xã đã vất vả rồi, cảm ơn em". Lưu Thi Thi sau đó chia sẻ lại bài viết của Ngô Kỳ Long, cô viết: "Bạn nhỏ đáng yêu". Trang QQ đưa tin, để chuẩn bị chào đón sự kiện này, Ngô Kỳ Long đã không tiếc tay chi tiền mua sắm nhà cửa, thậm chí, biến 4 căn hộ đắt tiền trở thành nhà trẻ cao cấp, bảo vệ sự riêng tư cho bà xã xinh đẹp và con của họ. Theo nguồn tin từ báo Đài Loan, từ năm 2017, Ngô Kỳ Long đã chi 41 triệu tệ (tương đương bần 145 tỷ đồng) mua 4 căn hộ sang trọng tại khu trung tâm Tân Trang Phó Đô. 4 căn hộ này thuộc 4 tầng lầu, chiếm diện tích 260 mét vuông. Với trị giá mỗi căn khoảng hơn 10 triệu tệ của Ngô Kỳ Long, truyền thông Đài Loan gọi đây là nhà trẻ cao cấp. Hai vợ chồng sẽ ở 1 căn hộ, 3 căn hộ còn lại dành cho mẹ và anh em trong nhà, tạo môi trường tốt nhất để Lưu Thi Thi dưỡng thai và chăm sóc con. Truyền Thông xứ Đài đưa tin về những căn nhà mà Ngô Kỳ Long mua dành tặng bố mẹ, vợ và anh em trong gia đình. Trong suốt khoảng thời gian bầu bí, Lưu Thi Thi đã ở tại đây. An ninh tại khu vực này được bảo đảm rất tốt, dù dành nhiều thời gian như paparazzi chỉ chụp được hai vợ chồng xuất hiện tại đây khoảng 2 lần. Cận cảnh nơi ở của cặp vợ chồng Ngô Kỳ Long - Lưu Thi Thi. Thực tế, hai vợ chồng Ngô Kỳ Long ở trong khu nhà mà 4 bề xung quanh không có thêm bất cứ toà nhà nào cả. Lối ra vào của bãi đậu xe dưới lòng đất cũng vô cùng bí mật, điều này cản trở paparazzi rất nhiều trong việc tác nghiệp. Trang QQ nhận định, Ngô Kỳ Long đã làm hết sức mình để chăm sóc Lưu Thi Thi, không để cô phải bận tâm quá nhiều tới những chuyện xung quanh.