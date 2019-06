Mua nội thất thế này, nhà bí bức, sự nghiệp khó thuận buồm xuôi gió

Sàn gỗ ngày càng trở thành một phần không thể thiếu khi thiết kế nội thất hiện đại. Tuy nhiên, không cần thiết phải sử dụng sàn gỗ quá đắt tiền. Bởi thông thường, sau vài năm sử dụng, hầu hết mọi người sẽ thay mới sàn nhà để làm mới nội thất trong khi sàn chưa hỏng. Việc sử dụng trần thạch cao lắp đèn led chiếu sáng mang đến giá trị thẩm mỹ nhưng lại có thể xuất hiện các khe hở bóng đèn led dễ trở thành hang ổ của côn trùng. Khi thiết kế nội thất nhà ống, không ít gia đình trung thành với một gam màu của một phong cách nhất định. Thế nhưng, gắn bó với một màu nhất định sẽ giảm sự độc đáo trong thiết kế. Thay vào đó, chỉ cần giữ một tông màu nền trong không gian cố định và thêm màu sắc mới mẻ thông qua các món đồ trang trí. Bố trí quá nhiều đồ nội thất trong không gian cũng là sai lầm nhiều người thường mắc khi trang trí nhà. Việc mua những món đồ không cần thiết hoặc chỉ vì muốn mua thêm sẽ gây khó khăn khi bài trí và sắp xếp sao cho căn phòng trở nên hợp lý. Sofa được xem là điểm nhấn của phòng khách. Do đó, việc lựa chọn sofa không hợp lí về kích thước, chất liệu, màu sắc sẽ làm căn phòng trở nên rất rạc.Phòng khách nên được trang trí bằng những cây to thay vì những cây bé xíu. Cây to giúp lọc nhiều CO2 hơn, tránh gây cảm giác ngột ngạt khi đông người. Cây to cũng giúp không gian phòng khách trở nên thoáng đãng, rộng rãi, sáng sủa hơn. Nguồn ảnh: Freshome. Video: Trào lưu sử dụng nội thất thông minh. Nguồn: VTC10.

