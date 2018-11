Mẫu tay vịn và lan can cầu thang bằng gỗ được yêu thích nhất

Một chiếc cầu thang gỗ đẹp sẽ để lại ấn tượng khó quên cho những ai ghé thăm nhà bạn. Ảnh: Tuvansango. Có rất nhiều loại gỗ để làm cầu thang, bao gồm cả gỗ tự nhiên và gỗ công nghiệp. Ảnh: Cauthanggo. Mẫu cầu thang gỗ với phần trụ lớn khỏe khoắn trong khi phần lan can được thiết kế đơn giản như thế này rất phổ biến trong các ngôi nhà tại Việt Nam. Ảnh: Cauthanghanoi. Mẫu cầu thang được làm từ 100% gỗ này mang đến vẻ đẹp cổ kính, sang trọng cho ngôi nhà. Ảnh: Cauthangpbs. Cầu thang gỗ sáng màu hòa cùng màu sắc ngôi nhà tạo nên vẻ đẹp hài hòa, dễ chịu. Ảnh: Tuvansango. Trên thị trường hiện nay có nhiều loại gỗ tự nhiên để làm cầu thang như gỗ lim, gỗ sồi, gỗ thông, gỗ xà cừ...Ảnh: Blogspot. Mẫu tay vịn và lan can gỗ này tuy đơn giản nhưng lại rất được nhiều gia đình lựa chọn. Ảnh: Noithatnhaviet. Gỗ công nghiệp cũng rất được ưa chuộng để làm lan can và tay vịn cầu thang. Ảnh: Tuvansango. Mẫu mã uốn lượn mang đến vẻ đẹp mềm mại, tinh tế cho cầu thang vốn cứng nhắc. Ảnh: Thietkenoithat. Một mẫu thiết kế tay vịn và lan can cầu thang đẹp mắt bạn có thể tham khảo. Ảnh: Cauthanggo.

