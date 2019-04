Loạt nhà đất sang chảnh nhưng giảm giá "kịch kim"... vẫn "ế sưng"

Trang trại Neverland với biệt thự tuyệt đẹp của Michael Jackson từng được rao bán với giá 100 triệu USD hồi năm 2015, nhưng năm 2017 giảm còn 65 triệu USD. Tuy nhiên, mới đây nhất, khu bất động sản này đã được rao bán trở lại với giá chỉ còn 31 triệu USD, tức giảm gần 70% so với giá niêm yết ban đầu. Trong khi đó, tại Los Angeles, Mỹ, một siêu dinh thự 4 tầng từng được niêm yết với giá 250 triệu USD... Nhưng trong tháng 1/2019, dinh thự này giảm 100 triệu USD còn 150 triệu USD. Dinh thự có rạp chiếu phim, phòng trưng bày siêu xe, quầy bar, chỗ chơi bowling trong nhà. Tại Beverly Hills, một khu đất trên đỉnh đồi được niêm yết 1 tỷ USD khi mới được chào bán. Tuy nhiên, trong tháng 2, mức giá bán giảm 350 triệu còn 650 triệu USD. Mặc dù, giá đã hạ, nhưng khu đất vẫn vào hàng đắt nhất ở Los Angeles. Ở New York, một căn penthouse ở Soho ban đầu được niêm yết 65 triệu USD, nhưng hiện nay giảm 5,5 triệu USD. Hiện nay, giá bán được rao là 59,5 triệu USD. Tuy nhiên, nếu có khách mua với giá này, đây vẫn là căn hộ đắt nhất được bán tại trung tâm New York.

