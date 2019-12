Khu vườn ngập hoa trái trong biệt thự tại Mỹ của Hoa hậu Phạm Hương

Hơn một năm sau khi thông báo sang Mỹ chữa bệnh, Hoa hậu Phạm Hương vẫn không trở về mà còn sinh con và tậu hẳn một căn biệt thự khá to, với 7 phòng, sân vườn rộng rãi. Trong khu vườn, Phạm Hương còn tự tay trồng hoa và nhiều loại cây ăn quả. Cây hồng nhỏ nhưng quả sai trĩu cành. Dưa hấu trong vườn được chân dài Hải Phòng trồng sau 2 tháng đã ra quả. Giàn nho cũng bắt đầu cho quả. Dâu tây trồng trong chậu cho trái đỏ tươi. Chia sẻ trên trang cá nhân, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 cho biết: "Không có gì hạnh phúc hơn bằng một buổi sáng an lành và yên bình đến thế, tận hưởng không khí trong lành của buổi sáng mùa hè. Xin được an nhiên, thiện lành mãi trong tâm hồn". Ngoài trái cây, người đẹp còn thu hoạch cả khoai tây.Phạm Hương dành một góc riêng để trồng hoa. Nguồn ảnh: FBNV. Video: Nhà ở Mỹ của Hoa hậu Phạm Hương. Nguồn: Youtube.

Hơn một năm sau khi thông báo sang Mỹ chữa bệnh, Hoa hậu Phạm Hương vẫn không trở về mà còn sinh con và tậu hẳn một căn biệt thự khá to, với 7 phòng, sân vườn rộng rãi. Trong khu vườn, Phạm Hương còn tự tay trồng hoa và nhiều loại cây ăn quả. Cây hồng nhỏ nhưng quả sai trĩu cành. Dưa hấu trong vườn được chân dài Hải Phòng trồng sau 2 tháng đã ra quả. Giàn nho cũng bắt đầu cho quả. Dâu tây trồng trong chậu cho trái đỏ tươi. Chia sẻ trên trang cá nhân, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 cho biết: "Không có gì hạnh phúc hơn bằng một buổi sáng an lành và yên bình đến thế, tận hưởng không khí trong lành của buổi sáng mùa hè. Xin được an nhiên, thiện lành mãi trong tâm hồn". Ngoài trái cây, người đẹp còn thu hoạch cả khoai tây. Phạm Hương dành một góc riêng để trồng hoa. Nguồn ảnh: FBNV. Video: Nhà ở Mỹ của Hoa hậu Phạm Hương. Nguồn: Youtube.