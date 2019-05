Không gian căn hộ mới sang trọng của MC Diệp Chi

Sau bao ngày bận rộn với việc dọn nhà cửa, cuối cùng MC Diệp Chi đã khoe thành quả của mình. Nữ MC cho biết: "Một căn nhà với rất nhiều yêu thương, được chủ nhân đi chọn từ cái nắm cửa đến cái công tắc. Sơn bả, đá ốp, sàn gỗ, rèm cửa, thiết bị vệ sinh... từng thứ trong nhà đều tự đi đặt tận nơi. Làm nhà kiểu lọ mọ cực kỳ vất vả nhưng mọi thứ đều theo ý mình, vui và thích lắm. Có những thời điểm mình bận đủ thứ việc thì gia đình trong Vinh lại thay phiên nhau nào bố, mẹ, bác trai ra trông coi, giám sát công trình. Đến khi chuyển và dọn một núi đồ đạc cũng chẳng thuê đơn vị nào, tất cả chú bác anh chị em trong nhà xúm vào làm hết. Cho nên bước vào nhà là thấy ấm áp, là thấy hạnh phúc, là thấy được yêu thương. Thấy mình may mắn và có thêm bao nhiêu động lực để cố gắng hơn nữa. Gắng sống một cuộc đời tươi đẹp và thật bình an. Như cái tên mình đặt cho con vậy. Sống An Nhiên mỗi ngày". Căn hộ của MC Diệp Chi sang trọng với nội thất hiện đại. Mỗi chi tiết trong căn hộ đều được chủ nhà chọn lựa đẹp mắt. Ngoài ra, khu vực ban công, Diệp Chi còn trồng nhiều hoa hồng. Nữ MC tiết lộ được gia đình giúp đỡ trong việc dọn nhà cửa. Khu vực ban công trồng nhiều hoa hồng của Diệp Chi.

