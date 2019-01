Đột nhập căn hộ 'sang chảnh' của Hoa hậu Hoàn vũ 2018 ở New York

Sau khi đăng quang, cô gái Philippin một bước lên cuộc sống thượng lưu với nhiều đặc ân. Một trong số đó là ở trong căn hộ cao cấp trong suốt nhiệm kỳ của mình ở thành phố New York, bao gồm cả chi phí sinh hoạt. Không gian nơi đương kim Miss Universe 2018 - Catriona Gray ở gồm phòng khách, phòng ngủ và bếp. Nội thất trong nhà sử dụng tông màu sáng, tạo cảm giác ấm cúng. Từ phòng khách, hoa hậu có thể ngắm cảnh thành phố qua khung cửa sổ. Ảnh: Internet Căn hộ cao cấp nằm trên khu chung cư Big Apple. Dưới khu chung cư hoành tráng này tập trung nhiều đại lộ nổi tiếng như Fifth Ave hay East 35th. Ảnh: Internet Căn phòng có nội thất tương đối đơn giản với gam màu chủ đạo hồng, trắng nhưng vẫn không kém phần sang trọng. Ảnh: Internet Được biết ngoài Catriona Gray - đương kim Miss Universe thì đây cũng chính là không gian sống của đương kim Hoa hậu Mỹ Sarah Rose Summers. Ảnh: Internet Có lẽ ấn tượng nhất của căn phòng là ô cửa sổ rất to. Đứng ở ô cửa này có thể phóng tầm mắt xuống đại lộ và cuộc sống nhộn nhịp bên dưới. Ảnh: Internet Phòng bếp đầy đủ tiện nghi và thiết kế nhỏ gọn. Ảnh: Internet Phòng khách bài trí đơn giản và nhẹ nhàng. Ảnh: Internet Phòng ngủ của Catriona Gray có nhiều cửa sổ, không gian thoáng đãng ngập tràn ánh bình minh. Ảnh: Internet

Sau khi đăng quang, cô gái Philippin một bước lên cuộc sống thượng lưu với nhiều đặc ân. Một trong số đó là ở trong căn hộ cao cấp trong suốt nhiệm kỳ của mình ở thành phố New York, bao gồm cả chi phí sinh hoạt. Không gian nơi đương kim Miss Universe 2018 - Catriona Gray ở gồm phòng khách, phòng ngủ và bếp. Nội thất trong nhà sử dụng tông màu sáng, tạo cảm giác ấm cúng. Từ phòng khách, hoa hậu có thể ngắm cảnh thành phố qua khung cửa sổ. Ảnh: Internet Căn hộ cao cấp nằm trên khu chung cư Big Apple. Dưới khu chung cư hoành tráng này tập trung nhiều đại lộ nổi tiếng như Fifth Ave hay East 35th. Ảnh: Internet Căn phòng có nội thất tương đối đơn giản với gam màu chủ đạo hồng, trắng nhưng vẫn không kém phần sang trọng. Ảnh: Internet Được biết ngoài Catriona Gray - đương kim Miss Universe thì đây cũng chính là không gian sống của đương kim Hoa hậu Mỹ Sarah Rose Summers. Ảnh: Internet Có lẽ ấn tượng nhất của căn phòng là ô cửa sổ rất to. Đứng ở ô cửa này có thể phóng tầm mắt xuống đại lộ và cuộc sống nhộn nhịp bên dưới. Ảnh: Internet Phòng bếp đầy đủ tiện nghi và thiết kế nhỏ gọn. Ảnh: Internet Phòng khách bài trí đơn giản và nhẹ nhàng. Ảnh: Internet Phòng ngủ của Catriona Gray có nhiều cửa sổ, không gian thoáng đãng ngập tràn ánh bình minh. Ảnh: Internet