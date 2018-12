Đây là những vị trí cực phù hợp để thiết kế tiểu cảnh

Tiểu cảnh không chỉ để làm đẹp cho ngôi nhà mà nó còn có tác dụng điều hòa không khí, tạo nên không gian trong lành, mát mắt cho nhà phố vốn dĩ chật chội, bí bách. Theo các kiến trúc sư, vị trí đặt tiểu cảnh cần phải hài hòa với các yếu tố tự nhiên xung quanh. Ảnh: Kientrucamax. Sân thượng là một vị trí lý tưởng để thiết kế tiểu cảnh. Ảnh: Tieucanhdep.Tiểu cảnh trên sân thượng sẽ góp phần tạo không gian nghỉ ngơi, thư giãn cực kỳ lý tưởng sau những ngày làm việc mệt mỏi. Hơn thế nữa, đây còn là nơi giúp cây cảnh sinh trưởng tốt nhất. Ảnh: Xaydunghungphu. Nếu sân thượng nhà bạn đủ rộng, bạn có thể thiết kế hồ nước để thả cá, trồng sen cho thêm phần sinh động và mang ý nghĩa phong thủy tích cực. Ảnh: Ytimg. Nếu muốn chuyển tiểu cảnh vào trong nhà để không gian sống xanh hơn thì gầm cầu thang cũng là vị trí được nhiều gia đình lựa chọn. Ảnh: Kientrucsuvietnam. Gầm cầu thang thường là nơi thiếu ánh sáng, do đó bạn nên thiết kế một tiểu cảnh khô với hoa khô và hòn non bộ cho khu vực này. Ảnh: Chonweb. Là nơi lấy ánh sáng tự nhiên và tạo sự thông thoáng cho ngôi nhà, khu vực dưới giếng trời rất thích hợp để thiết kế tiểu cảnh. Ảnh: Tieucanhdep. Với những chậu cây nhỏ, những viên đá tự nhiên hay những viên gạch ốp tường, bạn hoàn toàn có thể biến tiểu cảnh dưới giếng trời thành một khu vườn mini sinh động. Dưới giếng trời, cây cảnh cũng dễ phát triển hơn. Ảnh: Cacanhphuclong. Khu vực hành lang cũng là nơi tràn đầy không khí tự nhiên, giúp tiểu cảnh nhà bạn thêm sinh khí. Ảnh: Nhaxanh. Không những thế, so với những vị trí nêu trên, việc thiết kế tiểu cảnh ở hành lang đơn giản hơn nhiều bởi không gian rộng rãi, tách biệt. Ảnh: Homify.

Tiểu cảnh không chỉ để làm đẹp cho ngôi nhà mà nó còn có tác dụng điều hòa không khí, tạo nên không gian trong lành, mát mắt cho nhà phố vốn dĩ chật chội, bí bách. Theo các kiến trúc sư, vị trí đặt tiểu cảnh cần phải hài hòa với các yếu tố tự nhiên xung quanh. Ảnh: Kientrucamax. Sân thượng là một vị trí lý tưởng để thiết kế tiểu cảnh. Ảnh: Tieucanhdep. Tiểu cảnh trên sân thượng sẽ góp phần tạo không gian nghỉ ngơi, thư giãn cực kỳ lý tưởng sau những ngày làm việc mệt mỏi. Hơn thế nữa, đây còn là nơi giúp cây cảnh sinh trưởng tốt nhất. Ảnh: Xaydunghungphu. Nếu sân thượng nhà bạn đủ rộng, bạn có thể thiết kế hồ nước để thả cá, trồng sen cho thêm phần sinh động và mang ý nghĩa phong thủy tích cực. Ảnh: Ytimg. Nếu muốn chuyển tiểu cảnh vào trong nhà để không gian sống xanh hơn thì gầm cầu thang cũng là vị trí được nhiều gia đình lựa chọn. Ảnh: Kientrucsuvietnam. Gầm cầu thang thường là nơi thiếu ánh sáng, do đó bạn nên thiết kế một tiểu cảnh khô với hoa khô và hòn non bộ cho khu vực này. Ảnh: Chonweb. Là nơi lấy ánh sáng tự nhiên và tạo sự thông thoáng cho ngôi nhà, khu vực dưới giếng trời rất thích hợp để thiết kế tiểu cảnh. Ảnh: Tieucanhdep. Với những chậu cây nhỏ, những viên đá tự nhiên hay những viên gạch ốp tường, bạn hoàn toàn có thể biến tiểu cảnh dưới giếng trời thành một khu vườn mini sinh động. Dưới giếng trời, cây cảnh cũng dễ phát triển hơn. Ảnh: Cacanhphuclong. Khu vực hành lang cũng là nơi tràn đầy không khí tự nhiên, giúp tiểu cảnh nhà bạn thêm sinh khí. Ảnh: Nhaxanh. Không những thế, so với những vị trí nêu trên, việc thiết kế tiểu cảnh ở hành lang đơn giản hơn nhiều bởi không gian rộng rãi, tách biệt. Ảnh: Homify.