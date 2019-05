Đất vàng Sài Gòn hơn 20 năm vẫn chưa thi công xong phần...móng

Khu đất có vị trí đắc địa, nằm tại số 11D phố Thi Sách (phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM), cách sông Sài Gòn khoảng 200 m. Khu đất vàng rộng hơn 2.000 m2 với 2 mặt tiền đường Thi Sách và Nguyễn Siêu, xung quanh là các nhà hàng, khách sạn hạng sang, và chỉ cách phố đi bộ Nguyễn Huệ khoảng 700 m. Khu đất này vốn được UBND TP.HCM cho Công ty in Trần Phú thuê 35 năm (từ năm 1995) để góp vốn liên doanh xây dựng căn hộ và văn phòng cho thuê. Tuy nhiên, theo báo Tuổi Trẻ, tính đến hiện tại, Công ty in Trần Phú không còn góp vốn vào dự án, thay vào đó là Công ty Ánh Dương với tỷ lệ nắm giữ lên đến 95%. Cũng theo Tuổi Trẻ, trước đó, mảnh đất đã "qua tay" nhiều doanh nghiệp như: Công ty TNHH Reaves (British Virgin Island) năm 1995, Công ty Centrepoint Properties Ltd (Singapore) năm 1997 , Công ty CP Phương Gia Phú năm 2010, bà Đặng Phương Nam năm 2012. Trong thời gian chuyển nhượng, dự án khởi công từ năm 1998 nhưng đã bị tạm ngưng thi công vào năm 2001 do khủng hoảng kinh tế. Đến năm 2007, sau một thời gian khởi động lại, dự án tiếp tục bị tạm ngưng do vi phạm an toàn xây dựng. Năm 2012, khi thi công hạng mục phần móng, công trình lại bị ngừng do gây ra sự cố sụt lún. Gần đây, dự án đang được khởi động lại và được một số công ty phân phối bất động sản rao bán ra thị trường với tên gọi thương mại là SaiGon Luxury. Dự án được giới thiệu bao gồm 18 tầng và 3 tầng hầm xây trên diện tích 2.148 m2, trong đó có văn phòng và căn hộ hạng sang 6 sao, diện tích 80-170 m2/ căn cùng giá bán dự kiến khoảng 9 tỷ đồng/căn. Có mặt tại dự án, phóng viên Zing.vn ghi nhận cửa công trường đóng chặt, chỉ mở một lối đi nhỏ, có một vài người ra vào. Vỉa hè bên ngoài công trường nhiều quán nước, quán ăn tự phát. Bên trong công trường có 3 căn nhà lợp tôn, một số máy móc nhưng không có dấu hiệu hoạt động. Với vị trí đắc địa và vốn đầu tư lớn nhưng mảnh đất chưa biết bao giờ mới được đưa vào xây dựng với đúng mục đích ban đầu. Vị trí khu đất số 11D Thi Sách, quận 1, TP.HCM. Ảnh: Google Maps.

