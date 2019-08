Danh mục bất động sản khổng lồ của tài tử Leonardo DiCaprio

Đầu tháng 4/2018, Leonardo DiCaprio mua một biệt thự ở khu Los Feliz, thành phố Los Angeles (California, Mỹ) với giá 4,9 triệu USD. Theo Los Angeles Times, căn nhà được Leo mua tặng cho một người thân trong gia đình. Ảnh: Daniel Dahler. Biệt thự ở Los Feliz này được xây vào năm 1926, có diện tích hơn 430 m2 với 5 phòng ngủ và 7 phòng tắm. Ảnh: Daniel Dahler. Năm 1994, Leo chi 4 triệu USD để mua một tổ hợp biệt thự tại khu Hollywood Hills, thành phố Los Angeles. Trong đó, có một căn nhà từng thuộc sở hữu của nữ danh ca Madonna. Hiện tổ hợp được ước tính có trị giá khoảng 37 triệu USD. Ảnh: Getty. Tổ hợp rộng hơn 422 m2 với 5 phòng ngủ chính và 3 phòng tắm khổng lồ cùng vô số tiện nghi khác. Nơi đây từng được những nghệ sĩ nổi tiếng thuê sống, đặc biệt phải kể đến bạn thân của Leo - nam diễn viên Tobey Maguire. Ảnh: Splash News. Năm 1998, nam tài tử "Titanic" đã mua một căn biệt thự nghỉ mát bên bờ biển Carbon, bang California với chỉ hơn 1,7 triệu USD. Gần 20 năm sau, Leo đã bán ngôi nhà với giá xấp xỉ 10 triệu USD vào tháng 5/2017. Ảnh: Realtor Căn biệt thự nghỉ dưỡng này có diện tích khiêm tốn, chỉ gần 165 m2 với 3 phòng ngủ và 2 phòng tắm. Tuy nhiên, bãi biển Carbon tại đây rất thu hút giới thượng lưu, và được mệnh danh là bãi biển của những tỷ phú. Ảnh: Partners Trust. Năm 2005, tài tử bỏ ra 1,75 triệu USD để sở hữu hòn đảo Blackadore Caye, thuộc đất nước Belize, tại vùng biển Caribean. Hòn đảo này có diện tích hơn 420.000 m2. Ảnh: New York Times. Leonardo DiCaprio đang cho xây một khu du lịch sinh thái, thân thiện với môi trường ngay trên Blackadore Caye, dự kiến được khai trương vào năm 2020. Ảnh: New York Times. Tòa nhà Riverhouse, tọa lạc tại khu Battery Park, thành phố New York (Mỹ), là nơi Leonardo DiCaprio sở hữu 2 căn hộ cao cấp. Ảnh: Realtor. Căn đầu tiên Leo mua vào năm 2008 với giá gần 3,7 triệu USD. Sáu năm sau, anh mua căn hộ bên cạnh với giá 8 triệu USD. Diện tích mỗi căn khoảng 216 m2. Ảnh: City Realty. Tháng 3/2014, Leo chi 5,2 triệu USD để mua một biệt thự tại thành phố nghỉ mát nổi tiếng Palm Springs, hạt Riverside (bang California, Mỹ). Ảnh: Realtor. Căn biệt thự nghỉ mát này được xây vào năm 1964, có diện tích hơn 650 m2 với 6 phòng ngủ, 7 phòng tắm. Leo đem ngôi nhà cho thuê với giá 3.750 USD/đêm. Ảnh: Realtor. Tháng 1/2017, nam tài tử mua một biệt nhỏ bên bờ biển Malibu, Los Angeles với giá 23 triệu USD. Căn biệt thự nằm trên một mảnh đất rộng hơn 7.000 m2 được dự đoán sẽ bị dỡ bỏ để Leo cho xây dựng công trình hoành tráng hơn. Ảnh: Google Maps.

