Đã mắt ngắm vườn treo xanh mơn mởn của nữ giảng viên ĐH

Đó là những chia sẻ của chị Đoàn Thanh Huyền (Cầu Giấy, Hà Nội) về thú vui rất đời thường và vô cùng ý nghĩa của mình. Chị Huyền đã tự tay gieo hạt, trồng rau trên mảnh sân thượng chỉ vỏn vẹn 50-60m2 của mình và tạo nên một vườn rau mà ai ai nhìn vào cũng phải xuýt xoa khen ngợi. Ngày nay, những mảnh vườn trên sân thượng xuất hiện ngày càng phổ biến. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách làm và kiên trì đến ngày thu quả ngọt. Vốn là giảng viên đại học với khối lượng công việc lớn, rất ít thời gian rảnh rỗi nhưng với niềm đam mê của mình, chị Huyền đã khéo léo tận dụng quỹ thời gian ít ỏi để chăm chút cho mảnh vườn nhỏ. Chị Huyền cho biết, khi bắt đầu cải tạo sân thượng thành vườn cây chị đã thuê công ty dịch vụ làm vườn đến dỡ mái, làm giàn, giá, cung cấp đất, phân bón… Sau khi hoàn tất khâu thi công chị bắt đầu chọn giống và tự tay trồng, chăm sóc từ lứa đầu tiên. Vườn rau của chị Thanh Huyền trồng khá đa dạng các loại rau. Mùa nào thức nấy, mùa hè thì chị trồng rau muống, mướp, bí xanh… Mùa đông thì có su hào, bắp cải, các loại rau cải ăn lá, xà lách, mướp đắng… Ngoài ra, chị còn trồng thêm các loại rau thơm, chanh, ớt và cây gia vị. Rất đa dạng các loại rau như su hào, bắp cải, rau dền, rau muống, rau thơm... Chị Huyền cho biết, rau trồng phục vụ nhu cầu thực phẩm của gia đình nên chị Huyền rất lưu tâm đến việc lựa chọn đất sạch, phân hữu cơ cho cây. Các loại cây ăn quả là những loại khó trồng nhất vì nó cần nhiều nước và dinh dưỡng nên ngày nào cũng phải tưới. Đối với các loại rau thì dễ hơn nhiều, chỉ cần quây lưới để ngăn các loài động vật như chim, dơi đến phá rau. Chia sẻ bí quyết trồng rau sạch cho các gia đình thành thị, chị Huyền bật mí, sau mỗi vụ trồng chị Huyền sẽ xới đất lên phơi, để ải khoảng 1 tuần hoặc 10 ngày, sau đó bổ sung phân bò, gà và phân vi sinh để bổ sung chất dinh dưỡng. Nên tưới rau đều đặn hàng ngày vào buổi sáng và buổi tối. Với các loại rau, hoa trồng chậu treo trên cao thì đất trồng phải mịn, thoát nước tốt. Mặc dù diện tích vườn rau không lớn nhưng do khéo léo sắp xếp, bài trí thành 2 tầng nên khi vườn treo “Made by chị Huyền” lúc nào cũng xum xuê các loại rau, củ, quả và hoa thơm ngát. Đã mấy năm nay, gia đình chị Huyền không phải đi chợ mua rau mà được thưởng thức rau quả tươi, sạch nhà tự trồng ngay giữa chốn thành thị. Chị Huyền vui vẻ cho biết, muốn có một bữa ăn an toàn thì tự mình phải trồng rau, tuy nhiên không phải ai cũng có đam mê với cây cối, rau cỏ. Việc trồng rau không chỉ đơn thuần là vì mục đích cung cấp thực phẩm sạch cho gia đình mà còn là niềm vui, niềm say mê của bản thân chị. Chính vì vậy, mỗi vụ rau nữ giảng viên đại học này thường trồng nhiều rồi chia sẻ cho người thân, bạn bè, đồng nghiệp. Chị quan niệm rằng khi mang lại niềm vui cho người khác cũng chính là mang lại niềm vui cho mình. “Mỗi người có những thú vui khác nhau, người thì thích mua sắm, người thích đi spa, làm đẹp, người thì thích sưu tầm công nghệ... nhưng tôi luôn có niềm vui và niềm đam mê với việc trồng cây, hoa, rau, nuôi con vật trong nhà và tập luyện. Đấy là những niềm vui ngoài công việc, giúp cho cuộc sống trở nên sinh động và cân bằng hơn”, chị Huyền chia sẻ.

