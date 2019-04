Choáng ngợp độ xa hoa của 8 khách sạn phục vụ giới hoàng gia

1. Khách sạn Mark, thành phố New York. Lễ rửa tội của con đầu lòng công nương xứ Susex Meghan Markle đã được tổ chức tại Mark Penthouse. Với diện tích hơn 930m2, đây là phòng suite lớn nhất ở nước Mỹ. Căn hộ được trang hoàng lộng lẫy và có tầm nhìn ngoạn mục về phía Công viên Trung Tâm. Được thiết kế bởi kiến trúc sư nổi tiếng Jacques Grange, mỗi phòng và suite tại khách sạn này đều là một thiên đường xa hoa và tráng lệ. Đây là 1 trong những khách sạn phục vụ hoàng gia. 2. Khách sạn Beverly Hills, Los Angeles, California. Công chúa Margaret, Bá tước Snowdon, Công tước và Công nương Windsor, Vua Albert của Belgium và Hoàng tử Albert II của Monaco đều từng nghỉ tại những căn bungalow ẩn trong những bãi cỏ xanh tươi của khách sạn Beverly Hills. Các phòng và suite của khách sạn thể hiện sự tinh tế của LA, trong khi những căn bungalow riêng tư và hiện đại lại tôn vinh khung cảnh thiên nhiên thanh bình. 3. Khách sạn và Villas Round Hill, Vịnh Montego, Jamaica. Trong chuyến tham dự đám cưới của một người bạn, Hoàng tử Harry và Meghan đã dành một vài đêm nghỉ ngơi tại villa sang trọng của Round Hill. Khu nghỉ mát trên sườn đồi một vùng đất nhiệt đới rộng đến 450m2. Đây là một nơi nghỉ dưỡng lấy cảm hứng từ thiên nhiên, với tầm nhìn hướng ra bờ biển Caribbean màu ngọc lam. Đến với Round Hill, bạn sẽ được tận hưởng hồ bơi riêng, những căn phòng hướng biển do kiến trúc sư Ralph Lauren thiết kế, những bữa ăn tối bên bờ biển và dịch vụ spa đẳng cấp. 4. Khách sạn & Spa Monastero Santa Rosa, Conca dei Marini, Ý. Hoàng tử Albert II của Monaco là vị khách đầu tiên của khách sạn được tân trang từ tu viện thế kỷ 17, nằm ở thị trấn Conca dei Marini đẹp như tranh vẽ. Ông đã ở phòng Citrus Suite trước khi nó được mở cửa phục vụ công chúng vào năm 2012. Khách sạn chỉ có 20 phòng và suite với bốn tầng vườn, hồ bơi vô cực bên vách đá với khung cảnh biển ngoạn mục, spa yên tĩnh. 5. Khách sạn Mandarin Oriental Hyde Park, London. Trước đây khách sạn này có tên gọi là Hyde Park, được các thành viên Hoàng gia Anh bảo trợ qua nhiều thế hệ. Edward VII, Nữ hoàng, Công chúa Margaret, Công tước và công nước xứ Cambridge, Công tước xứ Edinburgh đã ở lại và tổ chức các bữa tiệc tại khách sạn tuyệt vời này. Vị trí ở trung tâm London và sự sang trong đã khiến Hyde Park trở thành lựa chọn phù hợp cho hoàng gia. 6. Khách sạn Danieli, Venice, Ý. Grace Kelly, vương phi của Công quốc Monaco, thường xuyên nghỉ tại khách sạn Denieli trong thời gian 26 năm trị vì của bà. Vì thế khách sạn đã lấy tên bà để đặt cho phòng suite tốt nhất của mình. Nằm ở trung tâm Venice, khách sạn có tầm nhìn ngoạn mục về phía Grand Canal. 3 tòa lâu đài rộng lớn, trong đó có khách sạn Danieli, có từ thế kỷ 14, 17 và 19, đang lưu giữ những bộ sưu tập nghệ thuật phong phú và đồ cổ tinh xảo của lịch sử Venice. 7. Khách sạn Four Seasons, Los Angeles. Năm 2008, Thái tử Ả Rập Saudi Mohammed bin Salman đã đặt hết khách sạn Four Seasons để tận hưởng kỳ nghỉ cùng đoàn tùy tùng ở LA. Gia đình hoàng gia đã được đắm chìm trong ánh điện của thành phố, tắm mình với ánh nắng mặt trời trong những hồ bơi nghỉ dưỡng của khách sạn, thưởng thức những món ăn đã đạt nhiều giải thưởng và được chăm sóc sức khỏe với một đẳng cấp khác biệt tại spa. 8. Khách sạn Taj Mahal Palace, Mumbai Hoàng gia Nhật Bản, Hoàng tử Hy Lạp, Quốc vương Morocco, Hoàng tử xứ Wales, Công tước xứ Edinburgh, Quốc vương và Nữ hoàng Na Uy, Vua George V và Nữ hoàng Mary là một trong những khách hoàng gia từng nghỉ tại khách sạn mang tính biểu tượng này. Khách sạn nằm ở trung tâm thành phố Mumbai, nhìn ra Cổng Ấn Độ hùng vĩ. Mỗi phòng trong số 285 phòng và suite của khách sạn là sự pha trộn hoàn hảo giữa sự quyến rũ của thời đại và tiện nghi hiện đại.

1. Khách sạn Mark, thành phố New York. Lễ rửa tội của con đầu lòng công nương xứ Susex Meghan Markle đã được tổ chức tại Mark Penthouse. Với diện tích hơn 930m2, đây là phòng suite lớn nhất ở nước Mỹ. Căn hộ được trang hoàng lộng lẫy và có tầm nhìn ngoạn mục về phía Công viên Trung Tâm. Được thiết kế bởi kiến trúc sư nổi tiếng Jacques Grange, mỗi phòng và suite tại khách sạn này đều là một thiên đường xa hoa và tráng lệ. Đây là 1 trong những khách sạn phục vụ hoàng gia. 2. Khách sạn Beverly Hills, Los Angeles, California. Công chúa Margaret, Bá tước Snowdon, Công tước và Công nương Windsor, Vua Albert của Belgium và Hoàng tử Albert II của Monaco đều từng nghỉ tại những căn bungalow ẩn trong những bãi cỏ xanh tươi của khách sạn Beverly Hills. Các phòng và suite của khách sạn thể hiện sự tinh tế của LA, trong khi những căn bungalow riêng tư và hiện đại lại tôn vinh khung cảnh thiên nhiên thanh bình. 3. Khách sạn và Villas Round Hill, Vịnh Montego, Jamaica. Trong chuyến tham dự đám cưới của một người bạn, Hoàng tử Harry và Meghan đã dành một vài đêm nghỉ ngơi tại villa sang trọng của Round Hill. Khu nghỉ mát trên sườn đồi một vùng đất nhiệt đới rộng đến 450m2. Đây là một nơi nghỉ dưỡng lấy cảm hứng từ thiên nhiên, với tầm nhìn hướng ra bờ biển Caribbean màu ngọc lam. Đến với Round Hill, bạn sẽ được tận hưởng hồ bơi riêng, những căn phòng hướng biển do kiến trúc sư Ralph Lauren thiết kế, những bữa ăn tối bên bờ biển và dịch vụ spa đẳng cấp. 4. Khách sạn & Spa Monastero Santa Rosa, Conca dei Marini, Ý. Hoàng tử Albert II của Monaco là vị khách đầu tiên của khách sạn được tân trang từ tu viện thế kỷ 17, nằm ở thị trấn Conca dei Marini đẹp như tranh vẽ. Ông đã ở phòng Citrus Suite trước khi nó được mở cửa phục vụ công chúng vào năm 2012. Khách sạn chỉ có 20 phòng và suite với bốn tầng vườn, hồ bơi vô cực bên vách đá với khung cảnh biển ngoạn mục, spa yên tĩnh. 5. Khách sạn Mandarin Oriental Hyde Park , London. Trước đây khách sạn này có tên gọi là Hyde Park, được các thành viên Hoàng gia Anh bảo trợ qua nhiều thế hệ. Edward VII, Nữ hoàng, Công chúa Margaret, Công tước và công nước xứ Cambridge, Công tước xứ Edinburgh đã ở lại và tổ chức các bữa tiệc tại khách sạn tuyệt vời này. Vị trí ở trung tâm London và sự sang trong đã khiến Hyde Park trở thành lựa chọn phù hợp cho hoàng gia. 6. Khách sạn Danieli, Venice, Ý. Grace Kelly, vương phi của Công quốc Monaco, thường xuyên nghỉ tại khách sạn Denieli trong thời gian 26 năm trị vì của bà. Vì thế khách sạn đã lấy tên bà để đặt cho phòng suite tốt nhất của mình. Nằm ở trung tâm Venice, khách sạn có tầm nhìn ngoạn mục về phía Grand Canal. 3 tòa lâu đài rộng lớn, trong đó có khách sạn Danieli, có từ thế kỷ 14, 17 và 19, đang lưu giữ những bộ sưu tập nghệ thuật phong phú và đồ cổ tinh xảo của lịch sử Venice. 7. Khách sạn Four Seasons, Los Angeles. Năm 2008, Thái tử Ả Rập Saudi Mohammed bin Salman đã đặt hết khách sạn Four Seasons để tận hưởng kỳ nghỉ cùng đoàn tùy tùng ở LA. Gia đình hoàng gia đã được đắm chìm trong ánh điện của thành phố, tắm mình với ánh nắng mặt trời trong những hồ bơi nghỉ dưỡng của khách sạn, thưởng thức những món ăn đã đạt nhiều giải thưởng và được chăm sóc sức khỏe với một đẳng cấp khác biệt tại spa. 8. Khách sạn Taj Mahal Palace, Mumbai Hoàng gia Nhật Bản, Hoàng tử Hy Lạp, Quốc vương Morocco, Hoàng tử xứ Wales, Công tước xứ Edinburgh, Quốc vương và Nữ hoàng Na Uy, Vua George V và Nữ hoàng Mary là một trong những khách hoàng gia từng nghỉ tại khách sạn mang tính biểu tượng này. Khách sạn nằm ở trung tâm thành phố Mumbai, nhìn ra Cổng Ấn Độ hùng vĩ. Mỗi phòng trong số 285 phòng và suite của khách sạn là sự pha trộn hoàn hảo giữa sự quyến rũ của thời đại và tiện nghi hiện đại.