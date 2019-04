Căn hộ màu trắng đẹp không góc chết của Minh Tú

Minh Tú vụt sáng thành một trong những cái tên ăn khách nhất làng mẫu Việt khi đạt danh hiệu Á quân Asia’s Next Top Model mùa 5, trở thành huấn luyện viên The Face, The Look và "càn quét" nhiều sàn diễn lớn. Vì thế không có gì ngạc nhiên khi cô nàng lại sở hữu một căn hộ cao cấp đẹp đến nhường này. Căn hộ của Minh Tú có diện tích 108m2 ở Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh. Minh Tú chia sẻ không gian căn hộ do chính tay siêu mẫu tự tay thiết kế và bố trí. Không gian phòng khách nối liền với bếp. Những tấm kính cường lực lớn thay thế cho tường gạch khiến cả căn phòng luôn đón nhận ánh sáng tự nhiên. Nội thất trang nhã và tinh tế. Ban công ngập hoa cỏ mát mắt. Căn hộ có 2 phòng ngủ được trang trí đơn giản nhưng vẫn đẹp dịu dàng. Phòng ngủ nào cũng có view hướng ra thành phố với cửa sổ kính đón nắng.

