Căn hộ HLV Park Hang Seo được DN tặng ở Đà Nẵng giờ ra sao?

Căn nhà của HLV Park Hang Seo ở Khu B, Green Home do Công ty Phúc Hoàng Ngọc tặng vào đầu tháng 05/2018. Bên trong căn nhà của Thầy Park đã đầy đủ tiện nghi. Ngõ 108, đường Nguyễn Chánh, TP. Đà Nẵng là ngõ vào nhà HLV Park Hang Seo. Mặt tiền chính, còn được gọi là khu A của Green Home. Đường bên hông vào nhà Thầy Park chưa được rải thảm. Đường trước cửa nhà HLV Park Hang Seo cũng là đường chia cắt giữa Khu B và Khu C. Cổng vào nhà HLV Park Hang Seo tại TP. Đà Nẵng. Bên ngoài tầng 2 của căn hộ HLV Park do lâu không ở nên đã có cỏ dại mọc. Phòng bếp và phòng ăn của gia đình HLV Park.

Căn nhà của HLV Park Hang Seo ở Khu B, Green Home do Công ty Phúc Hoàng Ngọc tặng vào đầu tháng 05/2018. Bên trong căn nhà của Thầy Park đã đầy đủ tiện nghi. Ngõ 108, đường Nguyễn Chánh, TP. Đà Nẵng là ngõ vào nhà HLV Park Hang Seo. Mặt tiền chính, còn được gọi là khu A của Green Home. Đường bên hông vào nhà Thầy Park chưa được rải thảm. Đường trước cửa nhà HLV Park Hang Seo cũng là đường chia cắt giữa Khu B và Khu C. Cổng vào nhà HLV Park Hang Seo tại TP. Đà Nẵng. Bên ngoài tầng 2 của căn hộ HLV Park do lâu không ở nên đã có cỏ dại mọc. Phòng bếp và phòng ăn của gia đình HLV Park.